Ga je binnenkort studeren en heb je een laptop nodig? In dit artikel geven we een aantal redenen waarom een MacBook het ideale hulpmiddel is voor je studie: van het compacte formaat tot de lange batterijduur en de veelzijdigheid: er zijn heel veel redenen om voor een MacBook te kiezen.

MacBook voor school of studie

Als student heb je een laptop nodig, maar kies je dan voor een Chromebook, een Windows-laptop of een MacBook? Veel studenten kiezen voor een MacBook en dat is begrijpelijk, want het is de populairste laptop onder studenten. Een MacBook biedt meer gebruiksgemak dan merken zoals Dell, HP en Chinese merken zoals Lenovo.

Wil je je ouders overtuigen dat je écht een MacBook nodig hebt? Dan hebben we voor jou de belangrijkste argumenten op een rijtje gezet. Misschien wel het belangrijkste argument is dat dit hét juiste moment is om een nieuwe MacBook te kiezen: zowel de 13-inch MacBook Pro als de MacBook Air zijn dit voorjaar nog vernieuwd, dus je hebt meteen het nieuwste, snelste en beste model te pakken.



Dit zijn de MacBooks waaruit je kunt kiezen:

#1 MacBook is gebruiksvriendelijk

Als je al een iPhone of iPad hebt, weet je hoe gemakkelijk Apple-producten in gebruik zijn. Van jong tot oud, iedereen kan er probleemloos mee aan de slag. Voor een MacBook geldt dat ook en dankzij iCloud werkt alles naadloos met elkaar samen. Eénmaal inloggen met je Apple ID en alle documenten zijn op al je toestellen beschikbaar. Dat geldt ook voor foto’s, video’s en muziek. Met functies als Handoff wissel je tijdens werkzaamheden moeiteloos tussen je iPhone, iPad en Mac. Omdat hardware en software zo nauw op elkaar zijn afgestemd werk je prettiger dan op een combinatie van iPhone en Windows-pc.

Als je al sinds mensenheugenis een Windows-pc gebruikt, kan een Mac in het begin wel even wennen zijn. Je ziet er misschien zelfs tegenop om de nieuwe bediening onder de knie te krijgen. Maar we horen vaak dat mensen achteraf niet anders meer willen. Zeker als je al een iPhone- of iPad-gebruiker bent, merk je dat een MacBook net wat prettiger is.

#2 Design is tijdloos

Loop eens bij MediaMarkt langs de uitgestalde laptops en je herkent meteen de MacBooks. De producten zien er allemaal net iets strakker en luxer uit dan de (vaak zwarte kunststof) laptops van andere merken. Apple kiest voor lichtgewicht aluminium en let op de kleinste details. Zo zit er op de MacBooks geen schuifje om de klep te openen en dat is een bewuste keuze sinds de eerste modellen. Daardoor kun je namelijk een MacBook altijd met één hand openklappen. Je hoeft geen design-student te zijn, om het aantrekkelijke uiterlijk van een MacBook te waarderen.

#3 Duurzaamheid staat voorop

Een MacBook is duurzaam – en dat bedoelen we op meerdere manieren. Ten eerste is Apple een van de meest groene bedrijven ter wereld. De winkels en kantoren werken op 100% groene stroom en ook bij de productie wordt rekening gehouden met het milieu. Apple is een van de weinige bedrijven die voor elk laptopmodel een milieurapport opstelt, bijvoorbeeld hieronder voor de 13-inch MacBook Pro. Daarmee zie je precies hoeveel CO2-uitstoot er voor de productie, gebruik en transport nodig is. De MacBook Air is zelfs gemaakt van 100% hergebruikt aluminium.

#4 Waardevast

Maar Apple is ook om een andere reden duurzaam: een MacBook gaat lang mee en is daarom een goede investering. MacBooks behouden lang hun waarde en gaan heel lang mee, waardoor ze prima geschikt zijn om tweedehands of refurbished aan te schaffen. Een MacBook is misschien wat duurder dan een andere laptop, maar als je de afschrijving en de restwaarde na 4 jaar bekijkt, ben je met een MacBook beter af. Daar komt bij, dat een MacBook er als nieuw uit blijft zien, als je er netjes mee omgaat. Door het tijdloze design zal het er nooit gedateerd uit zien. Toch een deukje opgelopen? Met wat stickers ziet niemand er iets van en heb je opeens een hippe, persoonlijk laptop. Wil je na een paar jaar toch een andere laptop? Dan levert je oude MacBook nog een paar honderd euro op, dankzij de hoge inruilwaarde.

#5 Je profiteert van onderwijskorting

Apple is niet de enige die onderwijskorting of studentenkorting geeft. Maar het is wél mooi meegenomen dat je honderden euro’s goedkoper uit bent dan de prijzen die je in de Apple Store ziet. Terwijl je precies dezelfde service krijgt als klanten die de normale prijs betalen. Je krijgt zelfs nog wat extra korting op AppleCare+, zodat je kunt rekenen op de zekerheid van een langere garantie. Tijdens de Back to School-actie krijg je ook nog een gratis AirPods.

#6 Krachtige prestaties

MacBooks komen regelmatig als beste uit benchmark-tests en elk model presteert weer beter dan zijn voorganger. Zo is de MacBook Air 2020 weer een flink stuk sneller dan de voorganger. Apple kan als een van de weinige fabrikanten de hardware en software nauw op elkaar afstemmen en probeert dan ook het maximale eruit te halen. Ze doen daarbij ook geen loze beloften. Als Apple belooft dat een batterij 11 uur meegaat, dan haal je dat ook.

Je bepaalt zelf welke upgrades je toevoegt ten opzichte van het basismodel en je kunt daarmee heel ver gaan. Voor zware toepassingen zoals videobewerking kun je bovendien een eGPU aansluiten, een externe grafische processor die alles nog soepeler laat verlopen.

#7 Draagbaar

Een zware boekentas is niet meer van deze tijd; tegenwoordig doen we alles het liefst digitaal. Omdat een MacBook licht van gewicht is kun je ‘m altijd meenemen en heb je alles voor je studie digitaal bij de hand. Je hoeft ook geen muis mee te nemen want het grote trackpad werkt net zo makkelijk, ongeacht of je een studie-opdracht maakt of naar een film wilt kijken.

Dit wegen de verschillende modellen:

MacBook Air: 1,25 kg

MacBook Pro 13-inch: 1,4 kg

MacBook Pro 16-inch: 2,0 kg

#8 Veelzijdig

Op de Mac vind je standaard al de belangrijkste apps die je nodig hebt, zoals Notities, Herinneringen en Mail. Ook Microsoft Office en andere apps van derden kun je moeiteloos installeren. Zoek je een vervangende Agenda-app of Mail-app, dan is er keuze genoeg. Je hoeft bovendien niet bang te zijn voor virussen en omdat alles automatisch via iCloud wordt gesynchroniseerd hoef je niet bang te zijn dat je werkstukken en scripties kwijtraakt. Het is al lang niet meer zo dat je met een MacBook op een eilandje zit. MacBooks zijn zo populair in het onderwijs dat alle grote softwaremakers er rekening mee houden. Of het nu Skype, Spotify of 1Password is: there’s an app for that! Ook apps die je voor je specifieke studie nodig hebt, hebben vaak een Mac-versie. Denk als dataverwerkingsprogramma’s als SPSS.

#9 Betrouwbaar

Een MacBook draait op macOS, het besturingssysteem voor alle Mac-computers. Omdat hardware en software door Apple zelf zijn ontwikkeld, is alles perfect op elkaar afgestemd. macOS is enorm stabiel: je hoeft niet bang te zijn dat je laptop opeens crasht als je met een belangrijke opdracht bezig bent. Je hoeft op je MacBook geen antivirus en andere beveiligingssoftware te installeren, want de bescherming tegen malware zit al standaard ingebouwd. Ook goed om te weten: nieuwe versies van macOS zijn altijd gratis en direct voor iedereen beschikbaar. Je hoeft dus niet te wachten tot de fabrikant van jouw laptop een geschikte update klaar heeft.

#10 Lange accuduur

Hoeveel uur per dag zit jij in de collegebanken? Waarschijnlijk niet meer dan vijf, zes uur op een dag. De MacBooks gaan met gemak tien uur mee, dus je kunt na afloop ook nog even in de UB met een werkstuk bezig gaan, zonder dat je meteen op zoek moet naar een stopcontact. De nieuwste MacBook Air heeft een accu die zelfs wel 11 uur meegaat. Gebruik je zware toepassingen, dan gaat de accu uiteraard wel iets sneller leeg.

#11 Geschikt voor Word en Excel

Misschien ben je bang dat je alle voorgeschreven software zoals Word en Excel niet meer kunt gebruiken als je op een MacBook overstapt. Die angst is begrijpelijk maar tegelijk onnodig. Je kunt gewoon Microsoft Office voor de Mac installeren en documenten die op een Windows-computer zijn gemaakt kun je gewoon openen op de Mac. Alles werkt zoals je gewend was op een pc, maar dan beter. Met de gratis Apple-software Pages, Numbers en Keynote kun je trouwens ook moeiteloos bestanden openen en bewerken die op een Windows-computer zijn gemaakt. Daarmee heb je een streepje voor op Windows-gebruikers, want zij moeten veel meer moeite doen om een Pages-document te kunnen inlezen.

Mocht je toch software nodig hebben die alleen op Windows draait, dan kun je met een virtuele machine een Windows-pc nabootsen op de Mac.

Overtuigd?

Bekijk dan onze MacBook vergelijking om te kijken welk model bij jou past. Ook hebben we MacBook koopadvies met alle prijzen en modellen.

