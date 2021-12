Heb je speakers in huis zonder scherm, dan herken je misschien wel situaties waarin je meer wil weten over de muziek die wordt afgespeeld of je weet de naam van het nummer helemaal niet (meer). Met NowPlaying moet die situatie worden voorkomen. In deze review lees je onze ervaringen met de app.

Review van NowPlaying

Om met een persoonlijke situatie te beginnen, luister ik graag naar de radio tijdens het koken of als ik in de woonkamer zit om even te ontspannen. Daarvoor gebruik ik negen van de tien keer de HomePods die verspreid staan in het huis. Omdat ik actief mijn afspeellijsten bijhoud, komt het zeer regelmatig voor dat ik een nummer van de radio wil opslaan voor later. In deze review van NowPlaying komen we erachter of deze app hierbij een toevoeging is.

We kennen Shazam al jaren en de app werkt steengoed voor het herkennen van muziek. Een nadeel vind ik alle niet noodzakelijke informatie in de app, de drukke weergave en vooral de tijd van een nummer herkennen tot het moment dat je deze in een afspeellijst van Apple Music hebt gezet. Om NowPlaying echt interessant te maken, moet de app wat mij betreft minimaal deze drie zaken oplossen.



Muziek herkennen met NowPlaying werkt via Shazam

NowPlaying is ontwikkeld door de Nederlandse ontwikkelaar Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg). Het systeem voor de muziekherkenning in NowPlaying is in ieder geval goed geregeld. Daarvoor gebruikt de app de achterliggende technologie van Shazam. Apple, de eigenaar van Shazam, heeft dit beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars. NowPlaying is ontwikkeld voor de iPhone en iPad.

De bedoeling van de app is dus om jou meer informatie te geven over de muziek die afgespeeld wordt. Je kunt bijvoorbeeld je iPhone of iPad in een houder naast een speaker zetten, zodat je er als het ware een infoscherm aan toevoegt.

Wanneer je NowPlaying opent en toestemming geeft om je microfoon te gebruiken, begint het luisteren meteen. We zien dat muziek binnen enkele secondes correct wordt herkend en dat bevestigt de goede werking van Shazam-technologie. De officiële Shazam-app lijkt er soms juist iets langer over te doen. In een zeldzaam geval schakelt NowPlaying plots over naar een totaal ander nummer, maar zodra de daadwerkelijke muziek naar een nieuwe fase gaat (zoals de brug of een nieuw refrein), pakt NowPlaying de draad weer op. Het stoort niet tijdens het gebruik en we zien daarom ook geen verbeterpunten op dit gebied voor de ontwikkelaar van NowPlaying.

De microfoon van je iPhone of iPad wordt continu gebruikt als je NowPlaying open hebt staan. Je kunt je toestel dus laten liggen of staan zonder aan te raken, want nieuwe muziek wordt automatisch herkend. De app is zo gemaakt dat je scherm niet automatisch uitschakelt, ongeacht je instellingen.

NowPlaying: handig in gebruik met ruimte voor verbetering

Zoals aangegeven, kan NowPlaying beginnen met luisteren zodra je de app opent. Je moet eenmalig toestemming geven om je microfoon te mogen gebruiken. De indeling van de app is eenvoudig met slechts een paar kleine knoppen bovenin. Rechtsboven zit een knop om een nummer toe te voegen aan je Apple Music bibliotheek. Je moet wel een actief abonnement hebben op Apple Music en de app eenmalig toestemming geven om je bibliotheek te mogen beheren. Tik je hierop, dan wordt een nummer direct aan je bibliotheek toegevoegd. In de officiële Shazam-app duurt dit een stuk langer.

De overige knoppen op het scherm laten je de afgespeelde muziek op andere platformen bekijken. Zo is er een snelkoppeling naar Shazam, Apple Music en Discogs.com. Laatstgenoemde is een online database en marktplaats van zowat alle uitgebrachte muziek. NowPlaying biedt ook de mogelijkheid om een link naar een nummer te delen met anderen. Dit is een Shazam-link. De app werkt niet samen met Spotify.

Als ik NowPlaying tijdens het koken gebruik, ben ik tevreden over de werking. Ik zie in één oogopslag welke muziek ik hoor en ik word niet afgeleid van mijn pruttelende pannen. Wil je NowPlaying echter als permanent scherm van je speaker of platenspeler gebruiken, dan moet je wel een manier vinden om je iPhone of iPad opgeladen te houden. Mogelijk kan NowPlaying deze noodzaak helpen verminderen door slim gebruik te maken van instellingen. Dim bijvoorbeeld het scherm een halve minuut nadat er een nieuw nummer is herkend en maak deze weer helder bij een nieuw herkend nummer. Dit is nu nog niet mogelijk.

Een andere verbetering zie ik graag bij het toevoegen van muziek aan je Apple Music bibliotheek. Momenteel kun je kiezen om dit nummer ook nog aan een speciale NowPlaying-afspeellijst toe te voegen. Deze wordt voor je aangemaakt als je dat wil. Wat ik zelf graag zie, is de mogelijkheid om (per keer) te kunnen bepalen in welke van mijn reeds bestaande afspeellijsten een nummer mag komen. Als dat kan, hoef ik niet eens meer de Muziek-app te openen om mijn muziek goed in te delen.

“Ontmoet de band” geeft interessante informatie over de muziek

Een interessante functie van NowPlaying zit verscholen achter een knop. Op de iPhone is dit een boekje, op de iPad is het wat duidelijker met de titel “Meer informatie”. Tik je hierop, dan krijg je meer informatie te zien over het nummer. Deze informatie is afkomstig van Apple Music en MusicBrainz. Niet ieder nummer heeft veel informatie, maar soms vind je hele verhalen over de muziek. Heb je een momentje, dan kan dat best leuk zijn om te lezen. NowPlaying toont zelfs een snelkoppeling naar Apple Kaarten. Dit is de locatie van de studio waar een nummer is opgenomen. NowPlaying krijgt in de toekomst meer databronnen voor deze informatie.

Andere informatie is getiteld “Ontmoet de band”, waarbij je kunt zien welke instrumenten het nummer bevat en wie ze bespeelt. Tik je op een naam, dan zoekt NowPlaying via de privacyvriendelijke browser DuckDuckGo naar deze muzikant. We zijn onder de indruk van de werking van deze functie. Het is helemaal mooi als NowPlaying de informatie op een manier toont waarbij het er niet uit ziet als een browser, maar dat is een detail.

Score 8 NowPlaying €1,99 Voordelen + Razendsnel muziek herkennen

Goede vormgeving

Snel muziek toevoegen aan Apple Music

Geen in-app aankopen Nadelen – Nog niet voor Spotify

Geen Apple Watch-app

Geen widget beschikbaar

Heeft nog wat finetuning nodig (zoals in-app browser)

Conclusie NowPlaying-app review

Aan het begin van de review schreef ik dat NowPlaying drie dingen voor mij moet oplossen om beter te zijn dan Shazam. Niet noodzakelijke informatie moet niet altijd worden getoond, de weergave moet rustig zijn en ik moet vooral snel muziek kunnen toevoegen aan mijn bibliotheek. Wat mij betreft lost NowPlaying dit inderdaad op en daarmee raad ik de app aan. Er is echter wel een kanttekening. Shazam werkt via Siri en is ook te vinden in het Bedieningspaneel van je iPhone en iPad. Dat zijn twee dingen die simpelweg niet mogelijk zijn voor ontwikkelaars en waar Shazam een monopolie heeft.

Shazam heeft echter ook een widget en een app voor de Apple Watch. Deze zaken zijn wél mogelijk voor externe ontwikkelaars. Het liefst zou ik NowPlaying ook gebruiken als alternatief voor de officiële Shazam-app, maar voor mij is vooral een Apple Watch app vanaf mijn wijzerplaat dan echt noodzakelijk. Daarom hoop ik dat deze functie ook onderweg is. Ook is het voor veel mensen belangrijk dat er ook Spotify-ondersteuning komt, want op dit moment kun je muziek alleen toevoegen aan een bibliotheek in Apple Music. Het herkennen van muziek werkt ook als je geen abonnement hebt op een muziekstreamingdienst.

Gelukkig maakt de eenvoudige werking en de interessante informatie die NowPlaying biedt een hoop goed. Persoonlijk zal ik deze app op mijn apparaten geïnstalleerd houden, maar ik wacht met smart op extra functies. Ik heb goede hoop dat Hidde van der Ploeg nog lang niet klaar is met het doorontwikkelen van NowPlaying en de verbeterpunten uit deze review meeneemt.