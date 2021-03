Met Shazam kun je op de iPhone snel opzoeken hoe een liedje heet. In deze tip leggen we uit hoe de app automatisch een playlist van de hele avond kan verzamelen, zodat je achteraf weet wat je hebt geluisterd.

Op feestjes en in clubs hoor je vaak nieuwe liedjes waar je graag de artiest en de naam van het nummer van wilt weten. Met de iPhone-app Shazam in je zak kun je een afspeellijst van de hele avond verzamelen. Zonder dat je daar iets voor hoeft te doen.

Automatisch nummers herkennen in Shazam inschakelen

Als je de app opent en de Shazam-knop ingedrukt houdt, dan schakel je de optie Auto Shazam in. Bovenin het scherm verschijnt een rood balkje, om om aan te geven dat de app vanaf nu ook in de achtergrond meeluistert. Je hoeft niet meer op de Shazam-knop te drukken om liedjes te herkennen: de app luistert automatisch naar muziek en geeft meteen een melding zodra een nummer wordt herkend, ook als je de app niet actief hebt.

Lijst van herkende Shazam-liedjes bekijken

Alle liedjes die Shazam herkent, komen terecht in het Mijn Shazam-gedeelte van de app. Hier vind je een apart kopje genaamd Auto Shazams. Als je hier tikt op Alles Bekijken, vind je daar de lijst van alle nummers die automatisch door Shazam zijn herkend. Deze lijst vult zich vanzelf als een soort afspeellijst en met een pushbericht worden herkende nummers automatisch aan je doorgegeven. Je kunt de nummers vanaf daar ook meteen beluisteren via Apple Music, Spotify of kopen via iTunes.

Auto Shazam uitschakelen

Om Auto Shazam uit te schakelen, houd je wederom de Shazam-knop even ingedrukt. Je kunt de app ook helemaal uit je multitasking-venster slepen om Auto Shazam af te sluiten.

