Als je wil luisteren naar Apple Music, doe je dat waarschijnlijk gewoon via de Muziek-app. Maar wist je dat er ook enkele alternatieven zijn? In deze gids zetten we de beste Apple Music-apps voor je op een rij.

Beste Apple Music-apps

Apple Music heeft zich de laatste jaren steeds verder ontwikkeld met nieuwe functies, denk aan de meescrollende songteksten en het grote aanbod van muziekvideo’s en ook de Muziek-app is sinds de start van de dienst vaak vernieuwd en verbeterd. Maar wat als je er maar niet aan kan wennen, maar wel graag via Apple Music je muziek wil luisteren? Dan kun je gelukkig altijd nog een alternatieve Apple Music-app gebruiken. De afgelopen jaren is er een aantal apps bijgekomen die het allemaal net even anders aanpakt. Ook zijn er apps die de mogelijkheden met Apple Music uitbreiden dankzij extra nuttige functies. Dit zijn de beste Apple Music-apps:

Hou er rekening mee dat deze apps allemaal toestemming moeten krijgen tot je media en Apple Music. Het aanbod van alle apps is identiek aan dat van Apple Music. Het verschil zit hem vooral in de opbouw van de app, de functies en de manier van bediening. Om de apps te gebruiken moet je dus ook wel abonnee zijn van Apple Music.

Soor

Een paar jaar geleden verscheen Soor, een handige alternatieve Apple Music-app die je net even op een andere manier bedient. Het meest kenmerkende van de app is dat hij uit één scherm bestaat, die je zelf kan indelen. Je bedient de app dan ook voornamelijk door te vegen. De app geeft dezelfde suggesties en afspeellijsten als in de gewone Muziek-app, maar dan in een heel ander sausje. De app werkt ook samen met Musixmatch (een soort Shazam) en Last.fm.

In versie 2.0 is de Magic Mix toegevoegd, die mixes maakt op basis van verschillende filters. Je kan de lijsten samen laten stellen op basis van artiest, genre of zelfs hoe vaak je een nummer afgespeeld hebt. De app heeft ook diverse widgets voor snelle bediening vanaf het beginscherm.

In onze review van Soor waren we al erg te spreken over de app en in sindsdien is de app regelmatig bijgewerkt met nieuwe functies. Je betaalt eenmalig en zit verder niet vast aan maandelijkse kosten of in-app aankopen. Helaas ontbreekt een iPad-versie.

MusicHarbor

Deze app is niet per se bedoeld om naar je muziek te luisteren, maar helpt je wel om nieuwe muziek te ontdekken van je favoriete artiesten. Het is daarom voornamelijk een alternatief voor de verloren Connect-functie van Apple Music. Zodra je in de app verbinding gemaakt hebt met Apple Music, geef je aan welke artiesten je wil volgen. Vervolgens vind je onderaan in de knoppenbalk de verschillende onderdelen waar de nummers en albums van je favoriete artiesten te volgen zijn. In het Releases-onderdeel vind je alle recente en aankomende releases van je gekozen artiesten. Bij Music Videos vind je een overzicht van videoclips en je kan zelf zien waar je favoriete artiesten binnenkort optreden in het Concerts-tabblad.

Volledige nummers afspelen is via MusicHarbor niet mogelijk, maar je kan albums en tracks wel toevoegen aan je Apple Music-bibliotheek. Je kan zelfs een nummer toevoegen aan een van tevoren gekozen afspeellijst of je laat de app een aparte MusicHarbor-afspeellijst aanmaken. De app is gratis beschikbaar met optionele in-app aankopen voor meer functies. Als je geen Apple Music hebt, kun je tegen betaling ook je Spotify-account linken.

Marvis Pro

Net als Soor is Marvis Pro een alternatief voor de Muziek-app en een volledige muziekspeler voor Apple Music. Deze app geeft je de mogelijkheid om op een nieuwe manier door je muziekbibliotheek te bladeren. Ook hier kan je allerlei elementen van de app zelf indelen. Je ziet de suggesties van Apple Music die je kent uit het Luister nu-tabblad ook in Marvis Pro, maar dan in een indeling die je zelf kan aanpassen. Ook handig is dat de app ook een horizontale weergave ondersteund, zodat je je iPhone liggend kan gebruiken. Een soort coverflow dus, de vroegere functie van Apple’s Muziek-app.

Er zijn allerlei manieren om je muziek te sorteren en te tonen en met Drag & Drop kun je nummers verslepen en toevoegen aan je Volgende-lijst en meer. Er is ook een zijmenu beschikbaar, zodat je de app makkelijk met één hand kan bedienen. Dit zijmenu open je door opzij te vegen. De app heeft ook widgets en uitgebreide toetsenbordsnelkoppelingen voor de iPad-versie. Marvis Pro is een eenmalige aankoop, maar je kan de ontwikkelaar steunen met een kleine extra financiële bijdrage.

Next

Next wil je vooral helpen om je eigen muziekbibliotheek opnieuw te ontdekken. De app maakt verbinding met je Apple Music-bibliotheek om al je nummers te analyseren. De zogenaamde Magic DJ-functie maakt mixen met alleen jouw muziek, zodat je snel muziek kan starten die je leuk vindt. Je kan ook zelf Magic DJ-lijsten maken op basis van bijvoorbeeld artiesten of genres. De app zet bijvoorbeeld nummers in je mix die je al een tijdje niet geluisterd hebt, zodat je je favorieten opnieuw kan ontdekken.

Ook afspeellijsten zijn in de app beschikbaar, op basis van verschillende criteria. Je ziet zo niet alleen je meest afgespeelde nummers aller tijden, maar ook je favorieten van een bepaald genre. De app maakt ook een afspeellijst genaamd Forgotten Songs, waarin uitsluitend nummers staan die je zoveel geluisterd hebt maar onlangs uit het oog verloren bent. De app heeft ook unieke functies zoals Wind Down om tot rust te komen in combinatie met de slaapmodus van je iPhone en er zijn widgets. De app heeft ook een lichte en donkere modus. Er is zelfs een CarPlay-app beschikbaar, zodat je je Magic DJ-mixen en afspeellijsten uit Next eenvoudig in de auto kan afspelen.

Next is een eenmalige aanschaf, zonder dat je extra functies bij hoeft te kopen of aan een vast bedrag per maand vast zit. Een lidmaatschap op Apple Music is een vereiste.

Meows

Deze app is een gratis aanvulling op Apple Music en de Muziek-app. De app gebruikt een eigen systeem voor aanbevelingen, maar je vindt er ook de bekende Apple Music-mixen zoals de Chill Mix en Energie Mix. De belangrijkste functies van de app is het automatisch overslaan van nummers die je niet leuk vindt (dit kan je aangeven met een gebroken hartje) en het samenstellen van lijsten van nummers die je met een like gemarkeerd hebt. Je kan aangeven dat nummers die je leuk vindt, automatisch aan je bibliotheek toegevoegd worden. De dislikes zijn overigens alleen van invloed op de Meows-app.

Meows is de niet de mooiste app uit deze lijst en de bediening is niet altijd even soepel, maar met het eigen like/dislike-systeem kan het een handige toevoeging zijn. De app is helemaal gratis zonder in-app aankopen, dus is wat ons betreft de moeite waard om eens te proberen.

Bonustip: Doppler

Als je geen Apple Music-abonnnee bent of naast Apple Music ook nog een eigen muziekbibliotheek opgebouwd hebt, kan Doppler ook van toegevoegde waarde zijn. Deze app is dan ook vooral bedoeld voor iedereen die wel eens een nummer of album gekocht heeft. Doppler werkt onder andere met MP3- en FLAC-bestanden. Het ontwerp van de app past zich aan aan de kleuren van de albumhoezen, waardoor hij er altijd fris uit ziet. Je kan zelf afspeellijsten maken en de metadata van nummers wijzigen, iets waar je normaal iTunes of de Muziek-app op je Mac voor nodig hebt.

De app werkt samen met Siri en heeft ook een eigen CarPlay-app. Je kan muziek op allerlei manieren importeren, bijvoorbeeld via Safari of een clouddienst als Dropbox en Google Drive. Je kan de nummers ook vanaf je computer via wifi importeren. Doppler is een eenmalige aanschaf, zonder in-app aankopen.

Lees ook onze tips voor Apple Music als je meer uit de streamingdienst wil halen.