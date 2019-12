Ken je de naam van een muzieknummer in je bibliotheek wel, maar weet je de uitvoerende artiest niet? Weet je van een album wel wie het zingt, maar niet de titel? In de Muziek-app kun je de lijsten voor nummers en albums gelukkig apart van elkaar sorteren.

In de Muziek-app vind je je eigen muziekbibliotheek en die van Apple Music. In de bibliotheek kun je zoeken op albums en nummers, waarna je een lijst weergave krijgt van alle muziek in jouw bibliotheek. Je kunt zelf instellen hoe de muzieknummers en albums gesorteerd worden. Je hebt daarbij de keuze uit titel of artiest. In deze tip lees je hoe je dat doet.



Muzieknummers en albums sorteren

Het sorteren van muzieknummers en albums gaat eenvoudig. Het is mogelijk om de sortering voor muzieknummers en albums los van elkaar in te stellen. Dit doe je eenvoudig via de standaard Muziek-app van iOS. Ga als volgt te werk:

Open de Muziek-app en tik op Bibliotheek. Kies voor Albums. Rechtsboven staat een knop Sorteer. Tik hierop. Je kunt nu kiezen uit twee opties: Artiest, Titel en Pas toegevoegd. Voor de lijst van muzieknummers kun je dit onafhankelijk instellen. Keer terug naar Bibliotheek en tik daar op Nummers en herhaal de stappen daarna.

Het heeft een flink voordeel dat je je muziek onafhankelijk van elkaar kan sorteren. Bij albums weet je lang niet altijd de titel, terwijl je wel de uitvoerend artiest weet. Bij een muzieknummer is dat misschien net anders: je weet de titel van het nummer wel, maar de uitvoerend artiest niet. Doordat je de lijsten los van elkaar kunt sorteren, is het zoeken naar muziek een stuk handiger. De sortering is ook van invloed bij het gebruik van CarPlay. Ook daar worden de lijsten gesorteerd volgens de regels die je in de Muziek-app op je iPhone ingesteld hebt.