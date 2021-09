Er zijn diverse apps voor muziek herkennen en Shazam is daarvan veruit de bekendste. Er zijn dan meerdere manieren om Shazam te gebruiken. Zo werkt Shazam met Siri samen en kun je Shazam vanuit het Bedieningspaneel gebruiken. Maar het werkt ook samen met apps van derden. In deze tip laten we zien hoe dat werkt met Snapchat.



Shazam in Snapchat

Snapchat is eigenlijk vrij gemakkelijk in gebruik: je opent de app en zit meteen in de camera. Ook het bewerken van foto’s of video’s gaat razendsnel. Het lastige aan de app is echter dat veel functies weggestopt zitten onder swipebewegingen of taps op het scherm. Dat geldt ook voor de Shazam-functie van Snapchat, waarmee je kunt herkennen welke muziek je luistert.

Als je muziek wilt herkennen met Snapchat, dan doe je dat als volgt:

Druk op het camerascherm in Snapchat. Je ziet onderin het scherm een aantal opties (‘Lenzen’) verschijnen. Hou je vinger op het scherm gedrukt en Snapchat start de optie om allerlei dingen te herkennen, waaronder muziek. Tik op Een nummer ontdekken. Shazam gaat luisteren. Herkent Shazam het muzieknummer, dan trilt je telefoon en verschijnt er een pop-up met informatie over de artiest en titel. Tik op Luister om een app zoals Spotify te openen om het hele nummer te beluisteren. Of op Song Info om meer details te zien. Je kunt ook op de drie stipjes in de rechterbovenhoek tikken om het nummer voor meer acties. Op de informatiepagina kun je een preview van het nummer beluisteren of de songtekst bekijken.

De Song Finder is ook te vinden op je camerascherm, tussen de andere filters. Dit werkt op dezelfde manier en maakt gebruik van Shazam. Je krijgt dan ook dezelfde resultaten.

Zodra je een muzieknummer herkend hebt vind je deze terug in een lijst: ga naar je profiel, druk op het tandwiel en kies Shazam. Er verschijnt dan een lijst van eerder herkende nummers.

Is de optie niet zichtbaar? Snapchat experimenteert regelmatig met nieuwe functies en dat betekent helaas ook dat bestaande functies plotseling niet meer aanwezig kunnen zijn, of op een nadere plek in de app zitten. Dergelijke experimenten met een andere indeling van de app kunnen per gebruiker verschillen, dus het kan best zo zijn dat vrienden de optie wel hebben en jij niet.

Je kunt de track via Snap naar een vriend versturen via Versturen. Hij of zij kan dan direct luisteren naar de track. M Je kunt het nummer ook delen via bijvoorbeeld iMessage of WhatsApp of delen op Twitter, door op het deelicoontje rechtboven te klikken. Op dat moment opent de standaard deelfunctie van iOS.

Lees ook:

