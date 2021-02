Je iPhone kan problemen geven bij koud weer. Wat kun je doen om met je iPhone de vrieskou te overleven? In dit artikel geven we een aantal ijskoude tips, zodat je ook bij temperaturen onder nul je iPhone nog kunt gebruiken.

iPhone bij koud weer en winterse temperaturen

De iPhone kan niet zo goed tegen extreme temperaturen, en dus ook niet tegen ouderwets ijskoud winterweer. Een iPhone bij warm weer of als het ijskoud is kan tot raar gedrag leiden. De batterij gaat sneller leeg en soms reageert je scherm niet goed. Daarom geven we in dit artikel wat tips om je iPhone in de winter bij koud weer te blijven gebruiken, ook als de temperaturen onder ver nul duiken en en als je wintersport-apps of schaats-apps wilt blijven gebruiken.

Alle elektronische apparaten die voorzien zijn van een lithium-ion-batterij hebben moeite met de winterse vrieskou en de iPhone is daarop geen uitzondering. Voor mensen die in een koud klimaat wonen is het misschien de gewoonste zaak van de wereld, maar in West-Europa is het lang niet altijd meer zo koud en daarom is het goed om te weten waar je rekening mee moet houden met je iPhone in de winter. Ook handig als je met je iPhone op wintersport gaat!

#1 Kan een iPhone tegen koud weer?

Mensen trekken bij temperaturen onder de tien graden al snel een dikke jas aan, maar wat is normaal voor de iPhone? Volgens Apple moet je de iPhone gebruiken bij temperaturen tussen de 0° en 35° C. Uitgeschakeld kan de iPhone temperaturen tussen de -20° tot 45° C aan. Daaruit volgt ook meteen de eerste tip: als je op je sneeuwschoenen een lange wandeling van A naar B moet maken en heb je daarbij je iPhone niet nodig, dan kun je deze het beste uitschakelen. En daarmee bedoelen we niet in slaapstand zetten, maar daadwerkelijk uitschakelen. Hiervoor houd je de zijknop even ingedrukt (in combinatie met de volumeknop op een Face ID-iPhone) en veeg je over de melding Zet uit.

#2 iPhone in de winter niet meteen weer inschakelen

Het is verleidelijk om je iPhone meteen weer aan te zetten, zodra je in een warmere omgeving komt. Maar dat is niet goed voor je toestel: door de snelle verandering in temperatuur kunnen sommige (metalen) onderdelen uitzetten, waardoor onderdelen in de knel komen en beschadigd raken. Ook loop je risico dat er condensatie optreedt. Vocht in het toestel kan ervoor zorgen dat elektronische componenten kapot gaan. Wacht daarom even tot je toestel weer op kamertemperatuur is en zet daarna je toestel aan. Dit duurt een paar minuten. Het geldt overigens voor alle smartphones, niet alleen die van Apple.

#3 iPhone beschermen tegen kou

Hoe beter je iPhone beschermd is tegen de kou, hoe minder last je hebt van temperatuurverschillen. In plaats van de iPhone in je broekzak of in een sportarmband dragen kun je het beste de iPhone wegstoppen in je kleding, bijvoorbeeld in een binnenzak dicht op je lichaam. Draag je een dikke donsjas, dan zal de iPhone steeds op de ideale temperatuur van 20-30 graden blijven. Laat de iPhone zo veel mogelijk in je binnenzak zitten en probeer gebruik te maken van functies die op afstand te bedienen zijn, zoals Siri via je oordopjes.

Moet je toch je iPhone vaak tevoorschijn pakken, dan is een isolerend iPhone hoesje ook een goed idee, bijvoorbeeld van neopreen. Er zijn speciale thermische hoesjes ontwikkeld zoals de Optimal-case, die je smartphone tegen temperatuurinvloeden beschermt. Maar daar was zo weinig vraag naar, dat het project is mislukt.

#4 Gebruik oordopjes om te bellen

De iPhone valt uit bij kou als de temperatuur te laag wordt. Bij sommige mensen gebeurt dat al bij 0 graden Celsius, bij anderen pas bij 5 graden onder nul. Hoe dan ook: als je iemand moet bellen is het niet slim om de iPhone onbeschermd tegen je oor te houden, terwijl de wind er langs giert. Bij een gevoelstemperatuur van -20° Celsius zal je iPhone snel uitvallen. Bovendien zul je je muts (gedeeltelijk) af moeten doen om de iPhone tegen je oor te houden.

Het is daarom een veel beter idee om de oordopjes te gebruiken als je moet bellen. Je kunt dan gewoon je muts blijven dragen en de iPhone zit warm weggestopt in je jas. Door de middelste knop van de oordopjes te gebruiken kun je Siri activeren en met de andere knoppen kun je het volume aanpassen, ophangen en dergelijke. Lees daarvoor ook ons artikel: Gebruik de knoppen van de iPhone-oordopjes met klikacties.

Nog handiger zijn natuurlijk draadloze oordopjes, omdat je dan ook geen last hebt van een kabeltje. Denk aan de AirPods, maar ook een draadloze hoofdtelefoon kan van pas komen. Die houdt bovendien je oren warm. Let er bij de AirPods wel op dat de ideale bedrijfstemperatuur ook tussen de 0 en 35ºC ligt. Je zou dus een muts over je oren kunnen doen, zodat ze nog enigszins bedekt zijn. Maar pas op dat het stokje aan de onderkant wel enigszins vrij is, zodat de microfoon niet al te veel bedekt wordt.

Tip: Pas op als de AirPods bij sneeuw uit je oren vallen. Door het witte design kan het zijn dat je ze maar moeilijk terugvindt. Gelukkig kan je gebruikmaken van Zoek mijn AirPods, zodat je een geluidje af kan spelen.

Bekijk ook AirPods gestolen of kwijt? Zo kun je ze terugvinden! Het gebeurt helaas regelmatig: je AirPods worden gestolen of je bent ze kwijt. In deze tip leggen we uit hoe je zoekgeraakte AirPods kunt terugvinden door een geluidje af te spelen of op de kaart te kijken.

#5 Laat de iPhone niet in de auto liggen

Ga je ergens skiën of snowboarden bij koud weer, dan is het misschien verleidelijk om de iPhone in de auto te laten liggen omdat je er toch niets mee doet. Als je dat doet, kun je het beste het toestel helemaal uitschakelen. Het is echter een beter idee om de iPhone mee te nemen. Ten eerste omdat de iPhone langer warm blijft als je het apparaat in je kleding draagt en ten tweede omdat je nooit weet onder welke omstandigheden je terecht komt. In noodgevallen is het altijd handig om een iPhone te hebben, zodat je 112 kunt bellen.

#6 Zorg voor een autolader

Raak je vast in de sneeuw, dan heb je niets aan een iPhone die uitvalt omdat het te koud is. Door de kou raakt je batterij ook sneller leeg. De oplossing is een autolader: zorg dat er eentje in je auto ligt zodat je deze kan inpluggen op de sigarettenaansluiting om de batterij weer te laden. Je vindt autoladers in alle prijsklassen, vanaf zo’n €15,- tot meerdere tientjes voor snelladers en meerdere aansluitigen.

#7 Hou er rekening mee dat je batterij sneller leeg is

Door de winterse temperaturen gaat je iPhone batterij sneller leeg. Dit is een eigenschap van de lithium-ion-batterijen die in hedendaagse smartphones worden gebruikt. Binnen een paar minuten kan de batterij zo snel leeg gaan dat de iPhone uitschakelt. Lithium-ion-batterijen werken met een chemische reactie om stroom op te wekken. Als het koud is verloopt deze chemische reactie een stuk langzamer, waardoor je batterij minder goed presteert.

Lees daarom ook deze 30 tips voor een betere iPhone-batterijduur, zodat je het energieverbruik van je iPhone zoveel mogelijk minimaliseert.

Bekijk ook 30 tips om je iPhone-batterijduur te verlengen Met deze 30 tips gaat de batterij van je iPhone en iPad langer mee. Allerlei batterijbesparende tips waar je misschien nog nooit aan had gedacht - van pushberichten uitzetten tot netwerkinstellingen herstellen.

Heb je problemen dat je iPhone-batterij zomaar uitvalt, dan kan het ook liggen aan een verouderde batterij. Je kunt je iPhone-batterij laten vervangen zodat je toestel weer beter presteert. Bij oudere iPhones schroeft Apple de prestaties omlaag om te voorkomen dat het toestel uitvalt. Check daarom of je iPhone uitvalt omdat het zo koud is, of omdat de batterij aan vervanging toe is.

Bekijk ook iPhone-batterij vervangen: dit zijn de opties als de accu slechter wordt Moet je de iPhone batterij vervangen, omdat de accu steeds slechter presteert? In deze tip lees je alles over de iPhone batterij vervangen door Apple, reparatiebedrijven en zelf de reparatie uitvoeren. Ook vertellen we hoe je de conditie van de iPhone-batterij controleert.

#8 Gebruik geen snellader

Omdat je batterij sneller leeg gaat in de vrieskou ben je misschien geneigd om je iPhone met snelladen tussentijds snel op te laden, maar dat is niet altijd een goed idee. Een snellader warmt je iPhone veel sneller op, waardoor de componenten kunnen uitzetten en beschadigd raken. Door de snelle temperatuurovergangen kunnen de contactjes naar de batterij los raken en dan ben je verder van huis.

Bekijk ook Zo werkt iPhone snelladen: alles over de iPhone sneller opladen De nieuwste iPhones werken met snelladen, maar hoe werkt dit precies? Met deze tip halveer je de oplaadtijd van je geschikte iPhone, dankzij snelladen met een zwaardere adapter en een techniek met de naam USB Power Delivery. Je leest er hier alles over!

#9 Een powerbank is niet altijd de oplossing

Ben je bang dat je batterij snel leeg gaat, dan is het altijd een goed idee om een powerbank mee te nemen. Maar in de vrieskou is dat niet altijd hét antwoord. In een powerbank vind je ook lithium-ion-batterijen en die werken zoals gezegd bij lagere temperaturen minder goed. Helaas zijn er nog geen goede alternatieven voor lithium-ion-batterijen en dat is de reden waarom fabrikanten zoals Apple ze blijven gebruiken.

Bekijk ook De beste powerbanks voor iPhone, iPad en MacBook Er zijn talloze powerbanks waarmee je je iPhone of iPad kunt opladen. De extra zware varianten zijn zelfs geschikt voor je MacBook. In deze gids bespreken we enkele goede powerbanks voor onderweg, vakantie en festivals, waarmee je nooit meer met een lege accu zit. Zorg dat je altijd een reservebatterij bij je hebt!

#10 Gebruik een iPhone van glas

De afgelopen jaren heeft Apple vooral iPhones van metaal gemaakt, dat de warmte goed geleidt. Dit is ideaal onder warme omstandigheden, omdat de hitte sneller wordt afgevoerd. Oververhitting is over het algemeen een groter probleem tijdens het gebruik, dan een te lage temperatuur. Zelfs als je in een koud klimaat woont zul je je iPhone vooral binnenshuis gebruiken, waar een te warme batterij sneller optreedt dan een te koude batterij. Apple heeft daarom de juiste keuze gemaakt om iPhones grotendeels van metaal te maken. Glas isoleert en houdt de warmte langer vast als je intensief gebruikmaakt van je toestel, bijvoorbeeld tijdens het gamen en updaten van apps. Hitte zorgt ervoor dat de levensduur van je batterij vermindert.

Je kunt dus het beste een iPhone met metalen behuizing hebben, alleen is dat minder gunstig bij koud weer. Moet je vaak in de vrieskou werken, dan kun je beter kiezen voor een model met veel glas, zoals de nieuwere modellen. Bij deze modellen hanteert Apple dezelfde temperatuuradviezen, maar omdat het materiaal beter isoleert valt je toestel minder snel uit. Een iPhone van plastic is natuurlijk helemaal ideaal, maar de iPhone 5c is het laatste model dat Apple van dit materiaal gemaakt heeft. Dat is anno 2021 ook niet altijd meer werkbaar.

Je zou bepaalde acties ook op de Apple Watch kunnen uitvoeren. Ook daarvoor geldt dezelfde temperatuur van 0° en 35° C. Het grote glasoppervlak, het andere materiaal en direct contact met de huid kunnen er echter voor zorgen dat je Apple Watch minder snel uitvalt bij lage temperaturen.

#11 Neem een iPhone met OLED-scherm

OLED-schermen kunnen beter met koud weer omgaan dan LCD-schermen. Je zult bij de recente iPhones daarom minder last hebben van plotselinge uitval. Oorspronkelijk waren er bij de eerste OLED-iPhones wel wat klachten bij gebruik in koud weer: bij een snelle overgang naar kou ‘bevroor’ het scherm een paar seconden, waardoor mensen hun toestel even niet konden gebruiken. Maar dit probleem is al kort na de klachten opgelost.

#12 Hou je handen warm

Denk niet alleen aan je iPhone bij koud weer, want je moet ook zorgen dat je vingers lekker warm blijven. Dit kun je doen door touchscreen-handschenen te gebruiken, waarmee je het scherm kunt bedienen. Dit voorkomt dat je de handschoenen uit moet doen, waardoor je vingers als nog bloot staan aan temperaturen onder nul. In onderstaand overzicht hebben we de beste touchscreen-handschoenen voor de iPhone op een rijtje gezet.

Bekijk ook Handige touchscreen handschoenen voor je iPhone en iPad Zoek je touchscreen-handschoenen voor je iPhone of iPad? Met deze handschoenen blijven je handen warm en kun je toch nog het touchscreen blijven bedienen.