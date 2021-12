Handschoenen voor je iPhone-scherm

De winter is weer begonnen, dus hoog tijd om je handschoenen weer op te zoeken! Vooral ‘s ochtends kan het onder het vriespunt duiken, waardoor handschoenen geen overbodige luxe zijn. Met welke touchscreen handschoenen kom jij de winter door, terwijl je wel gewoon je scherm kunt blijven bedienen? We hebben een paar warme opties voor je op een rijtje gezet!

Touchscreen handschoenen: waarop letten?

Touchscreen handschoenen zijn er in meerdere varianten. De bekendste (en goedkoopste) zijn de gebreide handschoenen van dun materiaal, waarin geleidende zilverdraadjes zijn verwerkt. Het grootste nadeel van deze handschoenen is dat ze niet erg warm zijn, waardoor je er niet zo goed mee in de sneeuw kunt spelen en koude handen krijgt als het flink vriest. Zodra ze nat worden geeft dat een verkoelend effect waardoor je handen snel koud worden.

Er zijn ook modellen die er meer uitzien als skihandschoenen en die van een dikker materiaal zijn gemaakt. Deze hebben vaak alleen bij één of twee vingertoppen een geleidend gedeelte. Waarom je het touchscreen van de iPhone niet met gewone handschoenen kunt bedienen hebben we uitgelegd in een artikel over schermtechnologieën in de iPhone.

Mujjo leren handschoenen

Zoek je luxe lederen handschoenen, dan zit je goed met die van Mujjo. Deze handschoenen zijn gemaakt van een fijne kwaliteit Ethiopisch lamsleer, dat heel zacht aanvoelt. Verkrijgbaar in meerdere maten en met kasjmier voering, zodat ook je vingers lekker warm blijven. De buitenkant is water- en windproof, waarbij toch alle 10 vingertoppen aanraakgevoelig zijn. Ook leuk als cadeau, want wordt geleverd in een luxe giftbox. Beschikbaar in drie maten. Dit is met zo’n €50 veruit het duurste model in onze gids, maar wel de meest uitgebreide.

The North Face Etip touchscreen handschoenen

The North Face heeft een behoorlijke collectie touchscreen handschoenen, die herkenbaar zijn aan ‘Etip’ in de naam. Ze zijn verkrijgbaar voor prijzen rond de €35,-, voor zowel heren, dames als jongeren. De meeste zien er sportief uit, zoals je van The North Face gewend bent. Je kunt kiezen uit stretch handschoenen van polyester met al dan niet een lederen afwerking aan de bovenkant.

iMoshion touchscreen handschoenen

iMoshion heeft diverse modellen touchscreen handschoenen. Zo is er de lederen variant. Of het echt leer of PU is, daar durven we onze handen niet voor in het vuur te steken. Feit is wel dat deze ‘echt lederen touchscreen handschoenen’ behoorlijk goedkoop zijn. Ze zijn verkrijgbaar in meerdere maten van S tot XXL en uitgevoerd in neutraal zwart.

Liever een gebreid exemplaar? iMoshion heeft in totaal vier varianten: zwart, grijs, blauw en bruin. Je kan je duim-, wijs- en middelvinger gebruiken om je smartphone te bedienen. Vanwege de lage prijs het overwegen waard, maar verwacht niet dat je handen bij de meest Siberische temperaturen nog altijd warm blijven.

Mujjo Double Layered Touchscreen handschoenen

Naast de luxe leren variant heeft het Nederlandse merk Mujjo ook varianten van ander materiaal. Deze gebreide exemplaren is er in twee versies, maar de dubbellaags is het beste. Ze zijn relatief betaalbaar en gaan lang mee. Deze handschoenen zijn gemaakt van een donkergrijze kleur met geleidende spikkels. Aan de binnenkant zijn rubberen nopjes aangebracht, zodat de iPhone niet uit je handen glijdt. Lees ook onze review van de Mujjo-handschoenen.

Jack Wolfskin handschoenen voor dames en heren

Deze handschoenen van polyester zijn er voor mannen en vrouwen. Ze zijn er in een grijsachtige uitvoering met in de binnenkant een leren afwerking. Bij de pols sluiten de handschoenen nauw aan, dus je hoeft ook niet bang te zijn dat je koude polsen krijgt. De tip van de wijsvinger zorgt ervoor dat je je iPhone nog kan blijven bedienen.

iGlove

Zoek je goedkope touchscreen handschoenen, dan zou je voor iGlove kunnen kiezen. Deze gebreide handschoenen hebben op elke hand 3 vingertoppen die geleidend zijn. Ze kosten maar een paar euro en ze zijn een eerste barrière tegen de kou. Voor winterse fietstochten naar je werk kun je beter wat dikkere handschoenen zoeken. Hoeft die tekst iGlove voor jou niet zo nodig, dan kun je ook soortgelijke handschoenen vinden bij goedkope (Chinese) winkels zoals AliExpress.

Valenta

Valenta heeft een reeks lederen handschoenen voor zowel dames als heren. De uitvoering is vrij simpel, maar doet zijn werk. Alle vingertoppen van de handschoenen zijn voorzien van geleidend materiaal, zodat je je vingers kan blijven gebruiken voor het bedienen van je iPhone of je Apple Watch. Er zijn helaas geen meerdere kleuren beschikbaar, maar er is wel een verscheidenheid aan maten.

Gadgetglove gebreide smartphone handschoenen

Hou je meer van folklore, dan is de gebreide smartphone-handschoen van Gadgetglove een leuke om erbij te hebben. Deze is voorzien van ingebreide Noorse sterren met op het uiteinde van drie vingers geleidende draadjes, waardoor je het touchscreen nog kunt bedienen. Deze handschoenen zijn one-size-fits-all en zijn 7,5 cm breed bij de polsen.

Lees meer over iPhone in de winter gebruiken in ons aparte artikel! Ook ben je misschien geïnteresseerd in de beste wintersport-apps voor iPhone en iPad.

