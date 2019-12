Wintersport-apps voor iPhone, iPad en Apple Watch

In de Alpen zijn de skiliften geopend en fanatieke wintersporters vieren de kerst in de bergen en op de ski’s. Naast het dagelijks checken van de sneeuwhoogte op de plaats van bestemming, hardnekkige neiging om thermo-outfits te kopen en een onweerstaanbare behoefte aan warme chocomelk en Jägermeister, zijn er ook apps waarmee wintersportliefhebbers en sneeuwfanaten hun kriebels kunnen uitleven. We hebben de beste voor je op een rij gezet, onderverdeeld in voorpret en apps voor op de piste. Laat de wintersport maar komen!

We bespreken ook wintersport-apps voor de Apple Watch. Met apps zoals Slopes, Ski Tracks en meer kun je je ski-activeiten meten, zodat je ook nog weet of je genoeg calorieën verbrandt!

Spring meteen naar de gewenste soort apps:

Voorpret-apps

Met deze wintersport apps kun je je alvast voorbereiden op je bestemming: kijk hoe het weer is, welke kleding je moet meenemen en welke pistes de moeite waard zijn:

Sneeuwhoogte.nl

Sneeuwhoogte.nl is één van de bekendste apps om te kijken hoe het zit met de sneeuwdikte op jouw wintersportbestemming. De app van de gelijknamige website toont per locatie de sneeuwhoogte, met kaarten van de piste en uitgebreide weersverwachtingen.

Je kunt ook in de app terecht om te lezen wat bezoekers vinden van de pistes en dorpen in de verschillende wintersportlanden. Zo weet je precies of een bepaald dorp de moeite waard is. Via webcams kun je zien of er daadwerkelijk sneeuw ligt. De app kan ook een melding geven zodra er een vers pak sneeuw gevallen is.

Skiinfo Sneeuwhoogte & Ski App

Een populaire app onder wintersporters. De app houdt je op de hoogte van de sneeuwhoogte en andere relevante informatie voor jouw favoriete skigebied. Bekijk of er al een dik pak sneeuw ligt via de webcams en statistieken. Je krijgt ook de weersverwachtingen van meer dan 2.000 skigebieden te zien. Met Snow Alerts blijf je altijd op de hoogte als het gaat sneeuwen in jouw favoriete skigebied. Nederlandstalige app en nog gratis ook.

Sneeuwhoogte Ski App

Deze oudgediende houdt je op de hoogte met actuele sneeuwhoogtes, weersverwachtingen en pistekaarten van alle bekende skigebieden in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italie en de rest van de wereld. Je kunt live webcams bekijken van de skigebieden, plattegronden van de piste bestuderen en de prijzen van skipassen vergelijken. Ook vind je contactgegevens van elk skigebied en krijg je tips over accommodatie. Vul een skigebied in en je krijgt meteen te zien wat de sneeuwhoogte op de bergtoppen en in het dal is. Ook kun je een sneeuwalert instellen.

Bergfex/Ski

Ski-app Bergfex/Ski is een bekende app onder skiërs, vol met foto’s, weersvoorspellingen en informatie over skigebieden. Er zijn twee variaties: een gratis variant en een betaalde app met weersvoorspellingen en het weer in de bergen. Bergfex/Ski Lite bevat uitgebreide informatie over de skigebieden in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Italië, Frankrijk en Slovenië.

De app bevat onder meer kaarten, uitgebreide weersverwachtingen van de komende 9 dagen en verschillende overzichten van je favoriete skigebieden. Voor nog gedetailleerdere weersvoorspellingen zal je de Pro-versie moeten aanschaffen. Die versie heeft ook meer informatie over de skigebieden in Oostenrijk en omgeving en (offline) instructievideo’s voor carven, snowboarden, poekelpistes en offpiste skiën.

Laat je niet afschrikken door de buitenlandse screenshots en tekst in de App Store: de app is volledig Nederlandstalig en heeft tientallen opties die de app de moeite waard maken.

Aanraders op de piste

Ben je eenmaal aangekomen op je wintersportbestemming, dan wil je wel weten wat er te doen is, waar je de beste skischolen vindt en wat de beste afdeling is. Ook wil je je prestaties vastleggen. Dat kan met deze wintersport apps:

Afdaling

Afdaling is het Nederlandse alternatief voor Ski-Tracks. De simpele en overzichtelijke app met bijbehorende Apple Watch-app registreert je prestaties tijdens het skiën en snowboarden. Je komt binnen op het scherm waarop je meteen een nieuwe afdaling kan vastleggen, waarna je met veegbewegingen op het scherm kan schakelen tussen de weergave van de maximale snelheid, gemiddelde snelheid, afgelegde afstand en de maximaal bereikte hoogte. Heb je een mooie route geskied, dan kun je deze eenvoudig delen via Facebook en Twitter.

Je opgenomen sessies worden statistisch bijgehouden in Afdalingen, waarna je ze ziet op de kaart en in grafieken. Een andere functie op de piste is de mogelijkheid om je favoriete locaties te pinpointen op de kaart. Zo hoeft het vinden van je favoriete slagroomchocolademok op de piste geen probleem meer te zijn… en gaat het vinden van je blokhut na après-ski ook wat handiger.

Slopes

Slopes bespreken we hieronder nog wat uitgebreider, omdat deze app ook te gebruiken is op de Apple Watch. Deze app meet topsnelheid, tijdsduur en afgelegde afstand. Ook werkt de app met Siri, zodat je de app kunt starten zonder je handschoenen uit te doen. De metingen komen in de Activiteiten-app terecht, waar je hartslag en calorieverbruik kunt terugzien. Ook tellen de activiteiten die je met Slopes uitvoert mee voor je activiteitenringen. Slopes werkt samen met Strava en kan tegen betaling 3D-kaarten maken.

Ski Tracks

Het populaire Ski-Tracks richt zich op het bijhouden van je prestaties: de maximaal behaalde snelheid, de afgelegde afstand, je hoogte, de steilheid van de afdaling, het aantal keren dat je naar beneden bent gezoefd en hoe lang je in totaal bezig bent. Voordat je aan de slag gaat hoef je alleen je omstandigheden in te voeren: ga je skiën, snowboarden, bobsleeën, rodelen of langlaufen? Ook wil de app graag weten wat voor weer het is en hoe de sneeuw erbij ligt.

Wat Ski Tracks onderscheidt van de rest is dat de app zuinig omgaat met de batterij, zodat je het met Ski Tracks een hele dag kunt volhouden. De app heeft ook geen dataverbinding nodig, waardoor je Ski Tracks ook kunt gebruiken op plekken waar geen dekking is. Bovendien zijn veel gebruikers lovend over de accuratesse van de app.

Ook fijn: je kunt vanuit Ski Tracks direct foto’s schieten en terugkijken. De app laat je ondertussen gewoon muziek afspelen, sms’en en bellen zonder te stoppen met tracken. De betaalde versie van Ski Tracks is overigens de variant die je moet hebben. Die versie kost nauwelijks iets en stelt je in staat de opgeslagen tracks te exporteren naar Google Earth, zodat je afdalingen thuis nog eens goed kan bekijken. Daarnaast kan je in de betaalde versie afdalingen delen via Facebook en onbeperkt tracks opslaan. De betaalde versie is ook de enige met een aparte Apple Watch-app waarmee je in één oogopslag de gegevens kan bekijken.

Trace Snow

Deze app heette Alpine Replay. Zelfs de professionals gebruiken deze mooie gratis app (met in-app aankopen). Hiermee kun je jouw snelheid, verticale afstand, totale afstand, airtime, sprongen en meer bijhouden. De app maakt gebruik van GPS en accelerometers om gegevens te tracken. De makers hebben geprobeerd om de app voor de gebruiker zo eenvoudig mogelijk te maken.

Bij felle zon, of als je handschoenen aan hebt worden de knoppen en tekst in de app extra groot. Om de app te gebruiken log je in, doe je de iPhone in je zak, en klaar is kees. De app doet de rest. Wat AlpineReplay bijzonder maakt is de koppeling met hun sociale website, waar je vrienden kunt uitdagen of afdalingen in 3D kunt vergelijken. Voor gezondheidsfreaks is er bovendien goed nieuws, want de app houdt de verbranding van calorieën tijdens het wintersporten nauwkeurig bij. Om Trace Snow te gebruiken moet je wel een account aanmaken. Dat kan via mail, maar ook via je eigen Facebookprofiel.

CheckYeti

Met deze app kun je makkelijk skilessen boeken. Zoek een ski-instructeur of skischool in de buurt van meer dan 350 skigebieden in het Alpengebied. Kies uit gecertificeerde skischolen, gidsen en boek meteen een activiteit vanuit de app. Je kunt ook berichten uitwisselen met je ski-instructeur.

Maps 3D

Je wilt niet verdwaald raken als je zomaar de verkeerde bocht hebt gemaakt. Of je bent benieuwd welke route je keurig binnen de pistelijntjes hebt afgelegd. Het kan allebei met Maps 3D: GPS routes voor fietsen, wandel en skiën. Voordat je op reis gaat, selecteer je een skigebied op de kaart. De app laat zien of alle details op de kaart staan (zoniet, dan moet je verder inzoomen) en hoe groot het bestand wordt. Dan download je de 3D-kaart voordat je op vakantie gaat. Eenmaal ter plekke berekent de app je positie aan de hand van je GPS-positie en projecteert hij die op de offline kaart.

Je kan vanaf de locatie meteen zoeken naar lokale Points of Interests. Met de Record Track-functie kan je een route vastleggen. De app registreert dan standaard elke 5 seconde en 5 meter je nieuwe locatie, maar je kan de waarden naar je eigen hand zetten. Als je de opname een naam hebt gegeven, kan je hem terugzien in het tabblad Tracks. Routes kunnen gedeeld worden via e-mail en het iTunes bestandsbeheer. Zo kan je daarna de buurman ook het bos in sturen.

Wintersport-apps voor je Apple Watch

De Apple Watch kan nauwkeurig je ski-activiteiten meten. Dit werkt zelfs met de eerste originele Apple Watch, mocht je het niet aandurven om je nieuwste model tijdens het skiën te dragen. Je hebt door het ontbreken van GPS dan wel altijd je iPhone nodig. We bespreken de volgende wintersport apps:

Ski Tracks voor Apple Watch

We hebben Ski Tracks hierboven ook al even besproken, als populaire app voor de iPhone. Maar er hoort ook een prima Apple Watch-app bij, waarmee je verschillende wintersportprestaties kan vastleggen: skiën, snowboarden en langlaufen. Mocht dat niet jouw ding zijn, dan kun je er ook wandelen en fietsen mee vastleggen. Je meet via de Apple Watch de afgelegde afstand, snelheid en hartslag. Ook zie je de verbrande calorieën.

Slopes voor Apple Watch

Slopes is een strak ontworpen app die informatie zoals topsnelheid, verstreken tijd en afgelegde afstand laat zien. Ook werkt de app met Siri, zodat je opdracht kunt geven om de app te starten zonder je handschoenen uit te doen. De metingen verschijnen na afloop in de Activiteiten-app, waar je onder andere je hartslag en calorieverbruik kunt nazien. Ook tellen je activiteiten mee bij het vullen van de activiteitenringen. Door aan de Digital Crown te draaien bekijk je de verschillende weergaves van Slopes. Als je even moet wachten op de piste gaat je workout automatisch in pauzestand.

Snoww

Snoww is vooral leuk als je met vrienden bent. Deze app laat namelijk niet alleen je eigen wintersportactiviteiten zien, maar ook die van anderen. Je ziet realtime waar je vrienden zijn en wat ze aan het doen bent. Tijdens het wintersporten krijg je afstand, snelheid en tijdsduur te zien en na afloop bekijk je dat allemaal nog eens op de iPhone terug. Omdat dit voor meerdere mensen is bedoeld zie je ook een ranglijst wie de prestaties heeft neergezet. Vooral als je wel van een wedstrijdje houdt.

Meer wintersport-apps voor iPhone, iPad en Apple Watch

Nog niet kunnen vinden wat je zoekt? Kijk dan ook eens naar deze wintersport apps:

Bekijk ook onze lijst met sneeuwhoogte-apps, om te weten of er op jouw favoriete locatie genoeg sneeuw ligt.