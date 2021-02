Schaatsen met apps

Als de temperaturen dalen onder het nulpunt krijgen sloten en kanalen opeens een heel andere functie. Is het ijs dik genoeg? Kan er geschaatst worden? Komt er een Elfstedentocht? De apps die we op deze pagina bespreken helpen je bij alles wat met schaatsen te maken heeft – dus ook op de ijsbaan zelf, als je wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Lees ook: De beste wintersport-apps voor iPhone en iPad.

Hieronder bespreken we de volgende schaatsapps:



Allereerst een waarschuwing. Helaas hebben de zachte winters ervoor gezorgd dat veel populaire schaatsapps gaandeweg uit de App Store zijn verdwenen. De makers hadden geen zin meer om ze te onderhouden. Schaats Agenda, SchaatsApp.nl, Viking Rondetijden, Natuurijs, IJsmeesters, Rondeteller, It Giet Oan… allemaal apps die je niet meer in de App Store zult aantreffen of de sterk verouderd zijn.

Zelfs de officiële app van de KNSB (‘Het ijs op!’) is sinds 2015 niet meer bijgewerkt en dus niet te installeren op iOS 11 en nieuwer. De app van Schaatsen.nl is ook verdwenen, maar gelukkig kun je de nieuwtjes van deze schaatssite nu wel in een nieuwere app van de KNSB terugvinden, namelijk de Sprint-app.

KNSB Sprint

Deze app van de KNSB wordt gelukkig regelmatig bijgewerkt en werkt ook goed op de nieuwste iPhones. Met de Sprint-app meet je jouw rondetijden op de ijsbanen van Nederland. Ook volg je het schaatsnieuws, afkomstig van de website schaatsen.nl. Je ziet verder updates van je vrienden en je vereniging. Volg een trainingsschema om je rondetijden te verbeteren, bekijk tips om beter te schaatsen, of boek een schaatsles. Je kunt via de app inschrijven voor activiteiten van je vereniging of de ijsbaan waar je graag komt, kunt tickets boeken en materialen huren. En natuurlijk ook meedoen aan uitdagingen.

De oudere app van de KNSB ‘Het ijs op!’ is nog steeds te vinden in de App Store (link), maar sterk verouderd en daardoor alleen te gebruiken op oudere iPhones met iOS 10 of lager.

Ekkel Schaatskaart

De meest geraadpleegde schaatskaart van Nederland. Sinds 2008 houdt Erik Ekkel met hulp van enthousiaste natuurijsschaatsers deze schaatskaart bij. Groene punten op de kaart zijn betrouwbaar gemeld, rode punten zijn plekken waar je (nog) niet kunt schaatsen. Al moet je natuurlijk wel zelf blijven opletten, want ook op de veilige plekken kan soms een verraderlijk wak opduiken. Via pushberichten blijf je op de hoogte van actuele updates.

De app zou volgens de maker gewoon in de App Store moeten staan (via deze link), maar wij konden ‘m op het moment van schrijven niet vinden. Mocht je de app eerder hebben geïnstalleerd dan kun je deze natuurlijk terugvinden via je eerdere App Store-aankopen. Eventueel kun je gebruik maken van de website.

RondenTeller voor MyLaps

Om deze app te kunnen gebruiken heb je een MyLaps-sensor nodig. De RondenTeller-app geeft zoals de naam al aangeeft informatie over het aantal rondjes dat je hebt geschaatst op een ijsbaan. Je krijgt informatie over je laatste rit, de rondentijden van je laatste 5 ronden, starttijd en eindtijd en een grafiek van de rit. Op het tweede tabblad kun je je progressie meten met de snelste rondentijden en de totale afgelegde afstand in het seizoen, vergeleken met vorig seizoen. Het derde tabblad toont een ranking van de meeste ronden van je ijsbaan. De app is ook te gebruiken op de Apple Watch.

Schaatsen met sportapps

Met de meeste sportapps kun je ook je schaatsactiviteiten meten. We bespreken er drie: Strava, Runkeeper en Runtastic.

Schaatsen met Strava

Misschien komt het omdat schaatsers ook graag op de fiets stappen (of omgekeerd). In ieder geval is de Strava-app erg populair onder schaatsen. Als je de mobiele app van Strava gebruikt kun je kiezen uit hardlopen of fietsen, waarbij je de snelheid en het tempo op het scherm ziet. Maar je kunt ook diverse andere activiteiten vastleggen, zoals ijsschaatsen, kitesurfen en zelfs rotsklimmen. Ga je liever rollerskiën of snowboarden, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt achteraf de activiteit bewerken en een andere sport kiezen.

Schaatsen met Runkeeper

Je kent Runkeeper misschien als hardloop-app, maar je kunt er veel meer mee. Zodra je gaat sporten kun je kiezen uit een van de ca. 30 sporten die ze ondersteunen en daar staat ook schaatsen bij. Ook handig: Runkeeper werkt ook op de Apple Watch, zodat je je iPhone niet hoeft mee te nemen en toch je prestaties kunt meten. Je hartslag wordt daarbij ook meteen vastgelegd. Bij Runkeeper kun je live-tracking inschakelen, zodat de thuisblijvers precies weten waar je uithangt. Wel zo’n prettig idee.

Schaatsen met de Apple Watch

Je kunt je schaatsactiviteiten ook meten met de Workout-app op de Apple Watch. Hiervoor blader je in de Workout-app helemaal omlaag en kies je voor het toevoegen van meer sporten. Vervolgens kies je Schaatsen en skaten. De Apple Watch kan dit niet heel nauwkeurig meten en zal waarschuwen dat het calorieverbruik van een stevige wandeling wordt gemeten.

Zo start je een schaats-workout:

Open de Workout-app en kies Schaatsen en skaten. Is deze workout nog niet aanwezig in het lijstje, dan blader je omlaag en kies je Work-out toevoegen en vervolgens Schaatsen en skaten. Druk meteen op de startknop of kies een doel, bijvoorbeeld afstand of tijd. Ga bewegen. Daarbij zal het aantal calorieën worden berekend op basis van een stevige wandeling of de inspanning die blijkt uit de hartslagmetingen. Na afloop stop je de workout.

Daarnaast kun je natuurlijk gaan schaatsen met de eerder genoemde apps Runkeeper en Runtastic, want ook die beschikken over een Apple Watch-app en kunnen je schaatsprestaties veel beter meten. Je zou ook kunnen kiezen voor RondeTeller.

Schaatsen met een Garmin-sporthorloge

Heb je een sporthorloge van Garmin zoals een Fenix, ForeRunner of Vivoactive, dan kun je deze vaak ook gebruiken om te schaatsen. Ondersteunt jouw Garmin geen schaatsactiviteiten dan kun je eventueel ook gebruik maken van de schaatshorloge-app van HarryOnline.

Fitbit ondersteunt voorzover wij konden nagaan geen schaatsworkouts.

Hou je van winterse sporten, check dan ook eens onze lijst met de beste wintersport-apps voor je iPhone.

