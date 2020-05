Knoppen van de oordopjes gebruiken

Tijdens het luisteren van muziek kun je de afstandsbediening bij de meegeleverde EarPods (of andere oordopjes) gebruiken om de muziek te bedienen. Het is daardoor niet nodig om je iPhone uit je zak te halen om naar het volgende nummer gaan of om een telefoongesprek op te nemen. Welke acties zijn er allemaal mogelijk met de knoppen op de iPhone-oordopjes? We zetten de verschillende mogelijkheden op een rij.



Voor muziek bedienen geldt dat deze functies niet alleen werken in combinatie met de Muziek-app op je iPhone, iPod touch of iPad. Vrijwel alle alternatieve muziek-apps zoals Spotify, Rdio, Deezer en vele anderen ondersteunen dit.

Knoppen van de iPhone oordopjes (EarPods) gebruiken

Deze acties zijn mogelijk met de middelste knop van de EarPods-afstandsbediening:

Eén keer klikken:

Een inkomend gesprek beantwoorden.

Een lopend gesprek afbreken.

Tussen verschillende gesprekken wisselen.

Muziek afspelen en pauzeren.

Twee keer klikken (dubbelklikken):

Een inkomend gesprek afwijzen.

Een nummer overslaan.

Drie keer klikken:

Terug naar vorig nummer.

Eenmaal klikken en vasthouden:

Stembediening activeren (vanaf iPhone 3GS, 3e generatie iPod touch).

Siri activeren (vanaf iPhone 4S).

Tweemaal klikken en vasthouden:

Muziek snel vooruitspoelen.

Driemaal klikken en vasthouden:

Muziek snel achteruit spoelen.

Volumeknoppen

Plusknop: volume omhoog en foto maken.

Minknop: volume omlaag

Klikacties bij oordopjes van andere fabrikanten

Bij de meeste oordopjes/headsets van andere fabrikanten zoals Shure, Sennheiser, Bose enzovoorts kunnen bovengenoemde functies meestal ook bedienen met de knop. Controleer daarvoor bij aankoop welke apparaten de oordopjes/headset ondersteunt. Meestal staat dit vermeld in de specificaties van de fabrikant. Sommige koptelefoons en oordopjes hebben ook aanraakgevoelige delen, waardoor je bijvoorbeeld kan vegen om naar een volgend nummer te gaan. De exacte mogelijkheden staan ook in de handleiding van de koptelefoon of oordopjes.

Handige trucs met de knoppen van oordopjes

Er zijn allerlei handige trucs die je met de knoppen van de oordopjes kunt uitvoeren. Hier zijn enkele voorbeelden:

Inkomende gesprekken naar de voicemail sturen

Word je gebeld maar komt het nu niet handig uit? Druk dan de headset-knop (de middelste) in en houdt deze ingedrukt tot je twee bliepjes te horen krijgt. Het inkomende gesprek wordt nu meteen naar je Voicemail gestuurd, zodat je telefoon niet meer af gaat.

Hang één van meerdere gesprekken op

Heb je een wisselgesprek? Dubbelklik en hou vast om het huidige gesprek op te hangen. Dit is erg handig om te weten, want hiermee voorkom je dus dat je per ongeluk iedereen ophangt.

Praat met Siri

Als je Siri hebt ingeschakeld, dan kun je de headset-knop ingedrukt houden om met Siri je iPhone te bedienen. Dat is erg handig als je bijvoorbeeld op de fiets zit. Zo kun je bijvoorbeeld een muziekje opzetten, iemand bellen of vragen hoe laat het is. Siri heeft natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Stelt Siri een vraag? Druk dan opnieuw de headset-knop in en spreek je commando uit. Laat daarna pas los, want anders kan de assistent je niet verstaan.

Maak een foto met de plus-knop

Dit werkt net zo simpel als het lijkt: Open de camera-app, richt je camera op een interessant object en gebruik de plus-knop (waarmee je het volume van je iPhone harder zet) om een foto te maken. Wij hebben gemerkt dat deze optie uitermate handig is als je bijvoorbeeld foto’s wilt maken tijdens concerten of als je een groepsselfie wilt maken waarbij je niet zo heel makkelijk op het scherm kunt tikken.

Meer tips over oordopjes:

Heb je AirPods, dan kun je deze bedienen door ertegen te tikken of door in de steeltjes te knijpen.