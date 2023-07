De nieuwe Beats Studio Pro hoofdtelefoon ligt nu in de winkel, maar enkele reviewers konden alvast testen. Dit vinden ze van Beats' nieuwe flagship hoofdtelefoon! In deze round-up lees je de belangrijkste conclusies.

Voor het eerst sinds 2017 heeft Beats een nieuw flagship-model uitgebracht. De Beats Studio Pro is per direct verkrijgbaar bij Apple voor €399,99 en zullen op termijn ook bij andere winkels te koop zijn. Het design lijkt erg op de Beats Studio3, maar intern zijn wel heel wat verbeteringen gedaan op het gebied van geluid, draagcomfort, ruisonderdrukking en meer. Ook belangrijk: dit is de eerste Apple-hoofdtelefoon die lossless muziek via usb-c afspeelt. En er is ook aan Android-gebruikers gedacht. Zijn de reviewers net zo enthousiast als Apple? De algemene consensus onder de media is dat de beste verbeteringen binnenin zitten. De hoofdtelefoon zelf voelt echter wat goedkoop en ‘plasticky’.



The Verge: Beats klampt zich vast aan het verleden

The Verge vindt dat de Beats Studio Pro een mix van nieuwe functies in een vertrouwd ontwerp biedt. Hoewel de buitenkant er bekend uitziet, heeft Beats het geluid aanzienlijk verbeterd en nieuwe kenmerken toegevoegd, zoals transparantiemodus en lossless USB-C-audio. Beats positioneert zichzelf ook nadrukkelijk als merk voor iPhone- én Android -gebruikers.

De geluidskwaliteit is gebalanceerd en helder, maar mist misschien wat energie en impact. De ruisonderdrukking en transparantiemodus presteren goed en de batterij gaat lang mee. Een interessante toevoeging is de ondersteuning van gespecialiseerde geluidsprofielen voor verschillende toepassingen wanneer je de hoofdtelefoon via USB-C gebruikt. Apple probeert met Beats de mogelijkheden van USB-C-audio te verkennen en biedt ook native ondersteuning voor zowel iOS- als Android-functies. Hoewel de Studio Pros enkele unieke functies hebben, zijn er concurrenten zoals de Sony WH-1000XM5 die betere geluidskwaliteit en ruisonderdrukking bieden.

Beats blijft trouw aan zijn iconische ontwerp, maar het zou goed zijn als ze eens wat meer zouden innoveren, zonder vast te houden aan het verleden.

iMore: niet onderscheidend genoeg

De Beats Studio Pro heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van de vorige versie, vindt iMore. Het geluid is iets beter, er is eindelijk usb-c en de nieuwe kleuropties zijn een geweldige toevoeging. Ze zijn onderscheiden zich echter te weinig van de Studio3. En de bouwkwaliteit laat ook veel te wensen over. iMore is wel enthousiast over de nieuwe kleuren en de goede batterijduur. De geluidsonderdrukking is ook goed, maar ze voelen goedkoop aan en de nieuwe opbergtas is een stap achteruit.

Gizmodo: verrassend goede ANC

Gizmodo verwachtte geen geweldige actieve ruisonderdrukking, maar werd aangenaam verrast. “Hoewel Beats schijnbaar heeft besloten om niet mee te doen aan de ANC-wapenwedloop tussen Sony, Apple en Bose was ik eigenlijk best verbaasd over hoe goed de ANC op de nieuwe Beats Studio Pro is.” In verschillende luide omgevingen deed de Beats Studio Pro zijn werk erg goed. De hoofdtelefoon dempte lagere frequenties, zoals van een voorbij denderende bus of de ronkende motoren van een vliegtuig. Verder viel het bij Gizmodo op dat de Beats Studio Pro minder op je hoofd klemt als eerdere modellen.

Engadget: blij met kabels en geluidsprofielen

Engadget werd enthousiast over de meegeleverde kabels. Voor het eerst is het bij een Beats-hoofdtelefoon mogelijk om usb-c audio te gebruiken, in hoge resolutie en lossless. Je kunt ook bellen terwijl je aan het opladen bent, want de usb-c poort ondersteunt beide tegelijk. En dankzij de ingebouwde digital-to-analog converter (DAC) kan deze hoofdtelefoon sample rates tot 24-bit/48kHz aan. Hiermee kun je de hi-res muziek van Apple Music, Amazon Music HD en Tidal in de hoogst mogelijke kwaliteit beluisteren.

Engadget was ook blij met de 3 audioprofielen die je kunt gebruiken tijdens luisteren via usb-c. En er is ook nog een 3,5mm aansluiting, die gebruikt kan worden in combinatie met ANC en transparantiemodus.

9to5 Mac: de AirPods Max kan wel inpakken

Apple en Beats hebben een uitgebreid assortiment oortjes, die met elkaar concurreren waardoor beide bedrijven hun best moeten doen. De situatie bij koptelefoons is anders: er is alleen de AirPods Max en die ligt op een heel ander prijsniveau en dateert alweer uit 2020, waardoor hij verouderd is, vindt de reviewer. Beats Studio Pro is $200 goedkoper dan de AirPods Max en biedt een aantal voordelen: ze zijn aanzienlijk lichter, hebben een langere batterijduur, een USB-C-poort en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, een compacter opvouwbaar ontwerp en een betere draagtas.

Een tegenvaller is dat de bouwkwaliteit niet zo mooi is als bij de AirPods Max. En er is geen automatisch switchen tussen apparaten of automatisch pauzeren als je de hoofdtelefoon af doet. Met de komst van de Beats Studio Pro is het onmogelijk om de AirPods Max aan te bevelen, vindt 9to5Mac.

Video’s van diverse YouTubers

Kijk je liever een video, dan is er genoeg te vinden op YouTube.

Meer weten over de Beats Studio Pro? Hij is momenteel alleen bij Apple verkrijgbaar voor €399,99, maar we verwachten deze hoofdtelefoon binnenkort ook bij andere winkels.