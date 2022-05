Doen je oortjes op koptelefoon het niet? Of denkt je iPhone juist dat er een koptelefoon is aangesloten terwijl dat niet zo is? We geven je een overzicht van hoe je problemen met je hoofdtelefoon kunt oplossen.

Het lastige aan het oplossen van een probleem met een koptelefoon of oortjes is dat er allerlei oorzaken kunnen zijn. Zeker omdat je tegenwoordig te maken hebt met zowel bedrade als draadloze hoofdtelefoons.

Wat echter voor al deze koptelefoons geldt: controleer als eerste of het probleem niet aan de koptelefoon ligt. Plug hem in (of koppel hem aan) een andere telefoon of computer en controleer of hij daar werkt. Zo nee, dan is je hoofdtelefoon waarschijnlijk defect (draadbreuk is bijvoorbeeld een veelvoorkomend probleem) en zul je deze moeten laten repareren of een nieuwe moeten kopen. Werkt je koptelefoon met een ander apparaat prima? Dan gaan we onderzoeken waarom het niet goed gaat in samenwerking met je iPhone.

Bedrade koptelefoon via 3,5mm aansluiting

Het komt niet zo vaak meer voor dat mensen een hoofdtelefoon met 3,5mm aansluiting gebruiken. De laatste iPhone die nog zo’n aansluiting had was de iPhone 6s. Daarna stapte Apple over op de Lightning-aansluiting voor audio en dat betekent dat je een verloopstukje nodig hebt.

Heb je een hoofdtelefoon met 3,5mm-aansluiting, ook wel mini-jack genaamd, dan kunnen de volgende problemen optreden. Hij geeft geen geluid met je iPhone, de microfoon werkt niet of doen de knoppen van de afstandbediening in het snoer doen het niet. Dan is het goed om te controleren of hij wel goed aangesloten zit. Heb je een hoesje om je iPhone, haal dit er dan af omdat sommige koptelefoonpluggen te dik zijn en geblokkeerd worden door hoesjes.

Lost dat het probleem niet op en zie je dat de plug niet diep genoeg in je iPhone zit? Dan zit er waarschijnlijk iets vast in je koptelefoonaansluiting. Je kunt in zo’n geval met een pincet aan de slag of een professional inschakelen als er iets diep in de aansluiting vastzit. Maak een afspraak bij de Apple Store of ga langs bij een erkende Apple serviceprovider. Omdat dit een vrij simpel probleem is kun je ook prima terecht bij een goedkoop reparatiebedrijf.

Gaat de plug van je hoofdtelefoon goed je iPhone in, maar heb je toch problemen? Dan kan het zijn dat er stof of vuil in je koptelefoonaansluiting zit. Dit kun je misschien verwijderen door erin te blazen of met een busje perslucht. Stop geen stokjes, naalden of andere harde voorwerpen in de aansluiting en gebruik ook geen water of schoonmaakmiddel om de aansluiting te reinigen. De kans bestaat dat je hiermee schade aanricht aan je toestel.

Lossen bovenstaande tips het probleem niet op? Dan is het verstandig om even dubbel te checken of het probleem niet aan de hoofdtelefoon zelf ligt. Dit kun je doen door een andere koptelefoon aan te sluiten op je iPhone. Werkt die prima, dan ligt het probleem waarschijnlijk toch echt aan de koptelefoon. Heeft de andere koptelefoon hetzelfde probleem, dan moet je iPhone waarschijnlijk gerepareerd worden. Dat geldt overigens ook als je iPhone denkt dat er een koptelefoon is aangesloten, terwijl dat niet zo is. In dit artikel vind je meer informatie over de mogelijkheden voor iPhone-reparatie.

Bekijk ook iPhone reparatie: wat zijn de kosten en beste opties? Een iPhone reparatie kan je behoorlijk wat geld kosten. Wij leggen de beste opties uit om je kapotte iPhone te laten repareren en weer als nieuw te krijgen. Wat zijn de kosten van een iPhone reparatie en wat zijn de voordelen van onafhankelijke reparateurs?

Bedrade koptelefoon via Lightning-aansluiting

Sluit je je koptelefoon of oortjes aan op de Lightning-aansluiting van je iPhone? Dan kunnen er twee dingen aan de hand zijn. Gaat het om oordopjes met Lightning-aansluiting zoals de EarPods die Apple vroeger meeleverde, dan zijn de tips grotendeels vergelijkbaar met hierboven genoemd voor 3,5mm aansluitingen. Er kan vuil in de poort zitten of het kan zijn dat de connector niet goed aansluit. Wist je dat de iPhone-garantie ook geldt voor meegeleverde accessoires? Zit er dus nog garantie op de iPhone, dan kun je dit ook gebruiken om je EarPods te laten omruilen voor een werkend exemplaar.

Gebruik je een verloopstukje om je 3,5mm koptelefoon geschikt te maken voor de Lightning-poort, dan kan ook hier een probleem optreden. Dit verloopje kan na verloop van tijd kapot gaan, bijvoorbeeld als je het vaak in je broekzak draagt. Krakend of wegvallend geluid komt relatief vaak voor. Om te checken of het inderdaad het verloopje is, kun je een andere hoofdtelefoon aansluiten op het verloopje of de koptelefoon aansluiten op een ander apparaat. Heb je in beide gevallen problemen? Dan weet je zeker dat het aan het kabeltje ligt. Je kunt voor 10 euro een nieuw verloopje kopen.

Ligt het probleem niet aan het verloopje of heeft je hoofdtelefoon zelf een Lightning-kabel? Dan is er waarschijnlijk een probleem met de Lightning-aansluiting van je iPhone. In deze poort aan de onderkant van je iPhone kan soms stof gaan zitten. Je kunt dit proberen te verwijderen door erin te blazen of door een houten tandenstoker te gebruiken. Wees daarbij wel heel voorzichtig, want de aansluiting is erg gevoelig. Een veiligere oplossing is het gebruik van een busje perslucht om de aansluiting schoon te maken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of water, ook niet bij een waterdichte iPhone, want dit kan je toestel onherstelbaar beschadigen.

Lost dit het probleem niet op, dan kun je het beste even langs de Apple Store om te kijken wat het probleem is. Zit er geen in de buurt, dan kun je ook langsgaan bij een erkende Apple serviceprovider zoals Amac.

Draadloze koptelefoon

Heb je problemen met een draadloze koptelefoon? We hebben een aparte tip geschreven om je te helpen om problemen hiermee op te lossen.

https://www.iculture.nl/tips/iphone-draadloze-koptelefoon-werkt-niet-bluetooth-problemen/