Heb je last van vertraging in het geluid op je iPhone als je een draadloze koptelefoon gebruikt? Zeker bij het kijken van video's kan dat erg vervelend zijn als audio vertraagd binnenkomt. In deze tip leggen we uit wat je hieraan kunt doen.

Geluid op je draadloze koptelefoon is vertraagd

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het is een bekend probleem dat geluid dat via Bluetooth wordt doorgestuurd vaak een beetje vertraagd is. Afhankelijk van de hoofdtelefoon die je gebruikt is het niet altijd volledig op te lossen. Als je gebruik maakt van koptelefoons die een Apple W1-chip of H1-chip bevatten, dan heb je hier nauwelijks last van. Dit geldt bijvoorbeeld voor de AirPods en sommige Beats-oortjes.

#1 Zorg voor stabiele verbinding

Bij andere draadloze koptelefoons komt het echter regelmatig voor dat er vertraging in de audio optreedt, iets wat vooral bij het kijken van video’s erg vervelend is. De grote vraag is natuurlijk: wat kun je eraan doen? Je moet er vooral voor zorgen dat de verbinding tussen je telefoon en je koptelefoon stabiel is. Zorg dat ze zich niet te ver van elkaar bevinden. Heb je last van vertraging, dan kan het helpen om je hoofdtelefoon even aan en uit te zetten. Je verbinding ‘reset’ dan als het ware en de eventuele vertraging verdwijnt hopelijk.

#2 Loskoppelen en opnieuw verbinden

Als je echt heel vaak last hebt van vertraging, dan kan het soms helpen om je draadloze koptelefoon even helemaal los te koppelen en opnieuw te verbinden met je iPhone.

Dat werkt als volgt:

Ga naar de Instellingen-app en klik op Bluetooth. Tik naast de naam van je hoofdtelefoon op het i-tje en kies Vergeet dit apparaat. Zorg ervoor dat je koptelefoon zijn bestaande verbindingen vergeet en zet hem in detecteerbare modus. Hoe je dat doet kun je opzoeken in de handleiding van je hoofdtelefoon. Dit is per merk verschillend. Op je iPhone zul je je koptelefoon nu terugvinden in het lijstje van gevonden apparaten (in de Bluetooth-instellingen). Nu kun je opnieuw verbinden. Het kan zijn dat je een code moet invoeren. Deze kun je als het goed is opzoeken in de handleiding van je koptelefoon. Zo niet, dan kun je 0000 of 1234 proberen, want vaak zijn deze codes extreem simpel.

#3 Storing en interferentie voorkomen

Mogelijk zijn er omgevingsfactoren die voor problemen zorgen. Bluetooth werkt namelijk op de overvolle 2,4 GHz-frequentie waar heel veel draadloos verkeer overheen gaat. Dit verstoort elkaar, waardoor interferentie kan ontstaan. Het kan dus zijn dat je in een andere ruimte minder vertraging zult merken. Check ook even welke apparaten in je omgeving interferentie kunnen veroorzaken, zoals een magnetron die in gebruik is om iets op te warmen.

#4 Verouderde Bluetooth-versie of -codec

Naast interferentie of afstand kunnen ook de Bluetoothversie of het type Bluetoothcodec van de draadloze koptelefoon het probleem veroorzaken. Gebruik je een koptelefoon met een Bluetoothversie lager dan 5.0? Dan is er een grotere kans op vertraging, omdat de oudere technologie net wat langzamer audiodata verwerkt. Als er een verschil zit in het Bluetoothcodec van de audiobron en de ontvanger, kan dat ook voor problemen zorgen. Een codec is een algoritme dat audiodata in- en uitpakt. Er zijn daar verschillende soorten van die onderling niet altijd goed met elkaar communiceren.

Op een iOS-device krijg je de beste ervaring als je draadloze koptelefoon de AAC-codec ondersteunt.

#5 Kabel gebruiken

Heb je een koptelefoon die ook met kabel te gebruiken is, probeer dat dan eens. Muziek luisteren kun je dan gewoon draadloos doen, waarbij de vertraging niet zo opvalt. Voor het kijken van video’s gebruik je de kabel. Dan heb je gegarandeerd geen last van vertraging.

Andere oplossingen als je hoofdtelefoon vertraging heeft

Mocht dit de vertraging niet wegnemen, dan kun je nog proberen je iPhone te resetten.

Heel veel meer kun je helaas niet doen op vertraging in het geluid via je draadloze koptelefoon op te lossen. Bevalt je huidige hoofdtelefoon niet of heeft hij nog meer gebreken, dan is het misschien tijd voor een nieuwe.

