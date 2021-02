Fietsnavigatie op de Apple Watch

Pak je de fiets maar weet je niet precies welke route je moet nemen? Het is in Nederland verboden om met je iPhone in je hand te fietsen en navigeren met de Apple Watch is natuurlijk een eitje. Toch werken nog lang niet alle fiets-apps met de Apple Watch. We hebben enkele fietsnavigatie-apps voor je op een rijtje gezet waardoor jij ongestoord kunt fietsen.

Hou bij het navigeren altijd je ogen op het verkeer. De Apple Watch kan helpen om tijdens het fietsen snel op je pols te kijken voor de volgende afslag. Twijfel je over de afslag of de richting waar je heen moet, zet je fiets dan aan de kant en hinder het verkeer niet.



Google Maps

Na een afwezigheid van drie jaar is Google Maps sinds september 2020 weer terug op de Apple Watch. Daardoor is het nu mogelijk om instructies te krijgen op je pols terwijl je aan het wandelen, rijden of fietsen bent. Om deze aanwijzingen te krijgen, start je op je iPhone een route. Heb je favoriete plekken ingesteld, dan kun je vanaf je Apple Watch gelijk beginnen met het starten van de route. Je ziet dan stap voor stap welke richting je op moet fietsen. De Apple Watch geeft ook haptische feedback bij navigatiestappen, maar geeft geen verschillende tikjes als je links- of rechtsaf moet slaan.

Hoe het instellen van fietsroutes in Google Maps werkt, lees je in onderstaand artikel.

Komoot

Met Komoot kun je zelf handige fietsroutes maken, maar ook gebruiken als navigatie. De app biedt verschillende route-pakketten aan tegen betaling, maar de eerste regio die je kiest is gratis. Ben je van plan om enkel in je eigen regio te gaan fietsen? Dan zitten er geen kosten aan verbonden. Met Komoot kun je je route volgen op je Apple Watch en krijg je informatie over je snelheid. De app is ook offline te gebruiken en is te koppelen met Apple Health.

CycleMaps

CycleMaps biedt je duidelijk en overzichtelijke route informatie op je Apple Watch. Er is echter een nadeel en dat is dat je voor het gebruik van de Apple Watch-app een premium abonnement van 10 euro per maand moet betalen. Ben je een fervent fietser, dan zou je dit kunnen overwegen. Met CycleMaps kun je je afgelegde route ook opslaan als workout en krijg je door middel van trillingen door welke kant je op moet. Ook kun je ervoor kiezen om gesproken instructies via je je Apple Watch te krijgen, maar dan is het wel in het Engels.





Magic Earth

Magic Earth is één van de meest overzichtelijke apps om mee te navigeren via je Apple Watch. Naast de duidelijk instructies, heeft de app ook complicaties die je op je wijzerplaat kunt zetten. Zo zie je in één oogopslag wat je aankomsttijd is. Ook kun je via je Apple Watch eerdere afgelegde routes makkelijk selecteren waarna het navigeren direct begint. De app is ook offline te gebruiken, mits je gratis de kaart van Nederland download. Ga je in het buitenland fietsen? Dan kun je geheel gratis van diverse landen kaarten downloaden.

Naviki

De app Naviki is een app zonder al te veel poespas, maar wel met enkele handige functies. Zo kun je niet alleen een locatie invoeren om heen te fietsen, maar je kunt ook kiezen om naar de locatie van één van je contactpersonen te fietsen. Ook kan je de Fietsendienst aanzetten. Hiermee krijg je te zien waar er bijvoorbeeld fietsenwinkels zijn of plekken om je band op te pompen mocht het nodig zijn. De gratis app is al heel uitgebreid, maar biedt ook tal van andere pakketten om bijvoorbeeld mountainbikeroutes of recreatieve routes te krijgen. Op je Apple Watch krijg je duidelijk instructies te zien. Niet alleen van de eerst mogelijke afslag, maar ook welke er direct op volgt. Zo weet je net een beetje meer en hoef je iets minder vaak te kijken.

Apple Kaarten

Sinds iOS 14 is het ook mogelijk om met Apple Kaarten fietsroutes te plannen en af te lezen op je Apple Watch. Een ideale functie, maar ‘s werelds grootste fietsland heeft er helaas bar weinig aan. De functie is namelijk nog niet in Nederland en België te gebruiken.

Toch is het een fijne functie en kunnen we niet wachten tot wij er ook gebruik van kunnen maken. Je kunt namelijk vanaf je Apple Watch een route invoeren en starten. Bedenk je dat je tijdens het fietsen een omweg wil maken om ergens een kopje koffie te drinken? Dan kun je vanaf je pols zoeken naar het dichtstbijzijnde koffietentje. Je Apple Watch zal je door middel van geluiden en tikjes laten wanneer je moet afslaan.

Bij het plannen van een route kun je zien waar fietspaden en fietsvriendelijke routes te vinden zijn. Ook krijg je een preview van de hoogteverschillen, zodat je weet hoeveel je je moet inspannen. Je kunt aangeven dat je geen steile hellingen wilt – of juist wel. Om de veiligheid te verhogen kun je zien hoe druk een straat is, zodat je je fietsroute kunt plannen langs wat rustiger wegen.

Wil je gaan fietsen met je Apple Watch en ondertussen ook nog je prestaties vastleggen? Er zijn ook tal van Apple Watch-apps voor wielrenners en fietsers zoals Strava en Aaptiv. In onze onderstaande gids hebben we enkele apps uitgelicht.

Geen Apple Watch of wil je liever met je iPhone navigeren tijdens het fietsen? Ook dan zijn er voldoende apps die je kunt gebruiken. Let wel op dat het verstandig is om een telefoonhouder voor je fiets aan te schaffen.