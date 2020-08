Google Maps is terug op de Apple Watch

Het is vanaf nu weer mogelijk om Google Maps op de Apple Watch te gebruiken, na een afwezigheid van drie jaar. Ook is het nu voor iedereen mogelijk om Google Maps in het CarPlay Dashboard te gebruiken, nadat er eerder al een beta van start ging.

Google Maps op de Apple Watch

In 2015 werd Google Maps op de Apple Watch voor het eerst mogelijk en daarmee was Google er vroeg bij. Maar in 2017 verdween de app opeens, al beloofde Google wel dat het zou terugkomen. Dat duurde langer dan verwacht, want inmiddels is het alweer drie jaar later. Je kunt wandelen, fietsen en autorijden met de instructies op je pols, voorzover dat veilig is. Je krijgt echter geen complete kaartenapp op je pols, maar alleen de belangrijkste functies. Zo kun je naar het werk of naar huis navigeren.

Uitrol duurt enkele weken Zie je deze functie nog niet? Geen nood, volgens Google wordt de Apple Watch-app de komende weken wereldwijd uitgerold. Ook jij bent te zijner tijd aan de beurt. De update voor het CarPlay Dashboard verwachten we spoedig.





Om het navigeren te starten moet je een route kiezen op je iPhone en vervolgens verder navigere nmet de Apple Watch, legt Google uit. Dat werkt in Apple Kaarten toch wel anders: daar kun je met Siri op de Apple Watch een route naar je werk of naar een willekeurige andere locatie starten. De ondersteuning voor Google Maps in watchOS zal de komende weken wereldwijd beschikbaar komen. Wij zagen de mogelijkheid op het moment van schrijven nog niet.

Ook aankondiging voor CarPlay Dashboard

Ook kondigt Google aan dat je nu Google Maps in Apple’s CarPlay Dashboard kunt. gebruiken, met betere integratie. Dit heeft te maken met een betere ondersteuning in iOS 13.4 voor apps op het Dashboard.

Het is al sinds iOS 12 mogelijk om navigatie-apps van derden te gebruiken in CarPlay, maar deze apps waren aanvankelijk beperkt tot schermvullende weergave. Je kunt nu ook je muziek of agenda bekijken terwijl je aan het navigeren bent. We schreven hier eerder al over en het werd ook al toegevoegd in de beta van Google Maps, maar het is nu ook officieel aangekondigd door Google.