Met de Catawiki-app kun je vanaf je iPhone bieden op veilingen. Maar op Catawiki gelden wel wat andere regels dan op eBay. In deze gids geven we 5 tips om slim te handelen.

Tips voor de Catawiki-app

Catawiki organiseert online veilingen waarbij je kunt bieden via een app, maar het werkt heel anders dan op Marktplaats of eBay. In deze gids geven we tips hoe je het maximale uit de Catawiki-app haalt.

Bieden op online veilingen kan leuk en spannend zijn. Ben je op zoek naar iets bijzonders voor je verzameling, dan kun je eigenlijk niet om Catawiki heen. Deze van oorsprong Nederlandse dienst is dé plek voor verzamelaars. Je vindt er bijzondere munten, modelauto’s, edelstenen, horloges en ja: soms ook een ‘antieke’ iPad of Mac . Maar de nadruk ligt op kunst en verzamelen.

Er worden elke week 600 veilingen georganiseerd op Catawiki. Het varieert van whisky tot biljarttafels en van oldtimers tot antieke landkaarten, maar natuurlijk kun je ook antieke Macs en andere Apple-producten op de kop tikken. Elke dag bieden verkopers hun objecten aan, die vervolgens door de ruim 240 experts worden bekeken. De beste gaan door naar de veiling. Zo heb je wat meer zekerheid dat je geen kat in de zak koopt. Je betaalt 9% veilingkosten, dus hou er rekening mee dat het duurder kan uitpakken dan je had gedacht.

Met de app blijf je op de hoogte van de objecten die te koop worden aangeboden en kun je tijdig bieden, ook als je onderweg bent.

Tip #1: Catawiki’s sluitingstijd staat niet vast

Net als bij andere veilingen heeft elk object een vaste looptijd en eindtijd. Voor veilingen is dit 20:00 uur CET. Toch kunnen er op een later moment nog biedingen tegenkomen, namelijk als een veiling uit meerdere objecten bestaat. De eerste eindigt dan om 20:00 uur, de volgenden om 20:01, 20:02 enzovoort. Dit zorgt ervoor dat mensen op meerdere objecten binnen dezelfde veiling kunnen bieden.

Komen er op het laatste moment nog heel veel biedingen binnen, dan wordt de sluitingstijd verlengd. Dit voorkomt dat mensen op het laatste moment het object voor de neus van een ander kunnen wegpakken. Catawiki geeft in zo’n geval andere bieders nog een kans, zodat de prijs nog wat verder wordt opgedreven. Dat kan gunstig zijn omdat je in zo’n geval niet misgrijpt. Maar de prijs kan daardoor ook hoger uitpakken dan je gepland had.

Tip #2: Stel vragen aan de Catawiki veilingmeester

Catawiki bestaat uit meerdere rubrieken, waaronder postzegels, munten, motoren en meer. Elke rubriek heeft een veilingmeester die in de gaten houdt of alles wel ordelijk verloopt. De veilingmeester is dus niet de aanbieder, maar degene die het handelen in goede banen leidt. De veilingmeester houdt in de gaten of de vraagprijs realistisch en geeft bij sommige objecten ook een schatting van de verwachte opbrengst. Je kunt daarmee een goede indruk krijgen hoeveel je moet bieden om kans te maken om de veiling te winnen. Twijfel je ergens over, dan kun je de veilingmeester altijd een bericht sturen. Bij elk object staat een fotootje van de veilingmeester, een biografie en een link om contact op te nemen.



Echt iets om te verzamelen: de Apple Newton (foto via iFixit)

Tip #3: Hou rekening met de reserveprijs

Op Catawiki vind je bij sommige veilingen een reserveprijs (reserve price) en je ziet ook of deze prijs al bereikt is. De reserveprijs is de laagste prijs die de aanbieder bereid is te accepteren; het is gebruikelijk bij veilingen waarbij een hoge opbrengst wordt verwacht. De veiling gaat niet door als de reserveprijs niet wordt bereikt. De aanbieder houdt dan zijn object en hoeft niet voor het hoogste bod te verkopen. Dit is dus te vergelijken met een minimumbod op Marktplaats. Veilingmeesters houden in de gaten of de reserveprijs wel realistisch is.

Tip #4: Let op de Catawiki-reputatie van een aanbieder

Net als op eBay kun je op Catawiki zien hoe vaak iemand al gehandeld heeft en hoeveel procent van de kopers tevreden was over de transactie. Je kunt zelf bepalen waar voor jou de grens ligt. Moet iemand minstens 50 transacties hebben gedaan en een score van minstens 95% hebben, of vind je een nieuwe aanbieder met 5 transacties en een score van 90% ook betrouwbaar genoeg? De veilingmeesters zijn er om fraude te voorkomen, maar uiteindelijk gaat het toch om een kwestie van vertrouwen tussen aanbieder en koper. Een ervaren aanbieder met veel positieve reviews die de zending goed verpakt en goed verzekerd opstuurt is dan wel zo prettig, zeker als het om grote bedragen gaat. En dat laatste is op Catawiki vaak het geval.

Tip #5: Houd rekening met commissie

De meeste veilingsites berekenen commissie en ook bij Catawiki is dat het geval. Per aangeboden object vraagt de veilingdienst aan de verkoper 12,5% commissie, plus 21% BTW. Als koper betaal je een fee van 9%, maar hier is de BTW al wel inbegrepen. Dit is een verschil met Marktplaats, waar je helemaal geen kosten betaalt. Bij eBay ben je vaak wel een percentage kwijt bij een succesvolle verkoop.

Vergelijk je het met veilinghuizen zoals Sotheby’s en Christies, dan valt de commissie van Catawiki wel weer mee. Gelukkig geldt voor online aankopen een bedenktermijn. Als je een fysiek product op een internetveiling wint, kun je de koop binnen 14 dagen herroepen. De aanbieder moet dan wel een bedrijf of ondernemer zijn. Koop je van een particulier, dan geldt dit niet.

Bonustip: Staat je iPhone op Nederlands ingesteld, dan kun je soms rare vertalingen te zien krijgen. Prima natuurlijk als je het Engels niet zo goed machtig bent. Maar sommige vertalingen zijn écht heel erg krom. Voor de meeste mensen zal het handiger zijn om de taal van de app op Nederlands te zetten. Dit doe je via

Deze spullen zijn een fortuin waard

Wil je zelf gaan verkopen? Catawiki heeft een lijstje gemaakt met spullen die je misschien nog bij jou op zolder liggen en behoorlijk wat geld kunnen opleveren. Denk aan oude LEGO-sets, ruilkaarten, Panini-albums met voetbalplaatjes, Steiff-knuffelberen, de eerste Nintendo Game Boy en ja… zelfs oude IKEA-meubels kunnen soms nog een fortuin waard zijn!