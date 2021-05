Welke apps zijn geschikt voor fietsnavigatie in de stad? We bekijken de beste apps om in de stad te fietsen en zo snel mogelijk van A naar B te komen. Fietsroutes plannen, aankomsttijden bekijken en makkelijk je bestemming zoeken, het kan allemaal met deze fietsnavigatie iPhone-apps voor in de stad.

Fietsnavigatie-apps

Er zijn heel veel fietsapps waarmee je je fietsprestaties kunt bijhouden, zoals Strava en Runkeeper. Ook zijn er allerlei apps waarmee je mooie toertochten kunt vinden. Maar als de fiets je belangrijkste vervoermiddel in de stad is, ben je helemaal niet op zoek naar mooie routes. Je wilt met een fietsnavigatie-app zo snel mogelijk op je bestemming komen, liefst over het fietspad en met gesproken route-aanwijzingen zoals automobilisten gewend zijn. Onderstaande apps zijn bedoeld voor stadsfietsers die op zoek zijn naar routes die geoptimaliseerd zijn voor de fiets.

Bekijk ook onze lijst met mountainbike- en fietsapps voor recreatieve fietsers . Ideaal voor als je tijdens de vakantie op onbekend terrein gaat fietsen en niet zo snel mogelijk op je bestemming hoeft te komen. Sommige apps zijn voor beide toepassingen geschikt. We hebben ook een lijst met fietsapps voor de Apple Watch , waarmee je vooral prestaties kunt meten.

Fietsnavigatie in de stad

Waarom aparte apps voor fietsnavigatie in de stad? Eigenlijk heel logisch: omdat autonavigatie niet geschikt is. Buiten de stad word je met de auto bij voorkeur over de snelweg gestuurd en binnen de stad zijn de routes voor auto’s veel omslachtiger vanwege eenrichtingsverkeer en het feit dat je niet dwars door een park mag. Fietsroutes zijn vaak korter en efficiënter: je hoeft minder om te rijden en je bent sneller op je bestemming. Wel zo handig als je op de fiets naar een afspraak moet! Om te kijken welke app het best beviel planden we een route die we toch wilden gaan fietsen, namelijk naar een bouwmarkt op ruim 3,5 kilometer afstand. Zouden de geteste apps dezelfde route aanraden? En hoe lang doe je er dan over? Dat lees je verderop!

Maak je graag toertochten op de fiets, dan zou je ook eens kunnen kijken naar apparaatjes voor fietsnavigatie zoals de Mio Cyclo (ca. €200-300) en de Garmin Edge fietscomputers met routeplanner (ca. 400-600). Om te zorgen dat je fiets niet uit je hand glipt, monteer je het beste één van deze fietshouders op je stuur.

iCulture adviseert: Google Maps

Deze app staat waarschijnlijk al op je toestel geïnstalleerd en functioneert goed om een snelle fietsroute te plannen. Vandaar dat het onze aanbeveling is. Van alle navigatie-apps is Google Maps het beste in staat om een fietsroute te plannen in de stad of daarbuiten. Vul je bestemming in, tik op het fietsicoontje en Google Maps geeft je meteen de snelste route, plus één of twee alternatieven die net iets minder optimaal zijn. Je ziet ook meteen de tijdsduur en afstand.

Handig aan Google Maps is dat je ook naar nuttige plaatsen zoals bedrijven, restaurants en andere ontmoetingsplekken kunt zoeken en meteen een route kunt plannen. Je krijgt altijd de snelste route te zien, waarbij je ook meteen de hoogteverschillen in beeld krijgt.

Voor toerfietsers is Google Maps wat minder interessant omdat je geen GPX-bestanden kunt inladen. Maar daarvoor hebben we een aparte lijst, namelijk onze lijst met apps voor fietsvakanties.

Apple Kaarten kan voorlopig in Nederland nog geen fietsroutes plannen, waardoor je bent aangewezen op wandelroutes. Daarbij moet je zelf opletten of bepaalde straten wel zijn toegestaan voor fietsers. Ook klopt de aankomsttijd niet, omdat je als fietser veel sneller bent. Juist daarom is het beter om voor Google Maps te kiezen, waarin fietsroutes plannen standaard al wordt ondersteund.

Google berekende voor ons een route van 3,7km en schatte dat we 14 minuten onderweg zouden zijn.

#2 TomTom Go Mobile

Bij TomTom denk je in eerste instantie misschien aan autonavigatie, maar ook met de iPhone-app kun je heel goed op de fiets navigeren. Pluspunt is dat je 75km routeplanning gratis krijgt en dat is een behoorlijke afstand als je een paar keer per maand een route binnen de stad moet plannen. Bij het zoeken naar bestemmingen tik je op Nuttige plaatsen om bijvoorbeeld een bouwmarkt op te zoeken. Vervolgens fiets je er met gesproken aanwijzingen naartoe. Dat TomTom vooral op automobilisten is gericht blijkt uit het feit dat je onderweg tankstations en parkeerplaatsen te zien krijgt en dat er op het appicoont een autootje staat. Via de instellingen geef je aan dat je altijd fietsroutes wilt plannen. Prettig vinden we dat je bij TomTom een weergave van de gebouwen ziet, wat tijdens het (langzame) navigeren op de fiets wel zo handig kan zijn om je te oriënteren.

TomTom berekende voor ons een route van 3,7km en schatte dat we 12 minuten onderweg zouden zijn.

#3 Maps.ME

Maps.ME is een veelzijdige app die vooral bekend staat vanwege de offline kaarten. Je kunt er echter ook mee navigeren. Na het plannen van een route tik je op het fietsje om de fietsroute op te vragen. Je kunt locaties opvragen, naar nuttige plaatsen navigeren en het werkt wereldwijd. Bij het plannen van een fietsroute krijg je ook meteen de hoogteverschillen te zien. Maps.ME maakt gebruik van de kaarten van OpenStreetMap en is helemaal gratis.

Maps.ME berekende een fietsroute van 3,8km en schatte dat we 19 minuten aan het fietsen zouden zijn.

#4 HERE WeGo

Je verwacht het niet van een navigatie-app die gemaakt wordt door een aantal autofabrikanten, maar HERE We Go is eigenlijk prima geschikt voor navigatie met de fiets en in het openbaar vervoer. Bij het opstarten krijg je al meteen een melding dat HERE WeGo bedoeld is voor elke vorm van navigatie. Via het zoekvak bovenin de app vonden we niet de nuttige plaats, maar liet de app vooral z’n Duitse oorsprong zien: bij het intikken van Praxis verschenen vooral namen van Duitse (tand)artsenpraktijken. Door rechts bovenin op het route-icoontje te tikken kwamen we op een ander zoekscherm waarmee we wel de gewenste bouwmarkt konden vinden.

HERE WeGo gaf daarna de reistijden voor alle vervoersmogelijkheden, inclusief fietsen. Handig, want zo kun je meteen zien wat de slimste manier om te reizen is. Voor de fietsroute gaf de app twee opties: een 3,8km lang vlak traject van 18 minuten en een 4,1km lang heuvelachtig traject van 20 minuten. Je kunt zelf kiezen welke je het handigst vindt, maar wij kozen uiteraard de eerste.

HERE WeGO berekende een afstand van 3,8km en doet er 18 minuten over.

#5 Magic Earth Navigatie

Een favoriet onder iCulture-lezers: Magic Earth. Deze app biedt turn-by-turn navigatie met de kaarten van OpenStreetMap. De app belooft je niet te volgen en ook geen profiel van je aan te maken. Ook wordt er niet gehandeld in persoonlijke data. Toch is de app op ‘magische’ wijze volledig gratis. Je kunt routes plannen voor auto, wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Je kunt kiezen uit 2D, 3D en satellietkaarten. Het werkt in 233 landen en regio’s, die je naar wens offline kunt downloaden om vervolgens zonder internetverbinding te navigeren. Er zit nog veel meer in, zoals een linkje naar Wikipedia-artikelen over interessante bezienswaardigheden, parkeerplaatsen in de buurt en -voor automobilisten weliswaar – een Head-up Display (HUD), die de belangrijkste informatie projecteert op de voorruit van je auto.

Magic Earth Navigatie berekende een fietsroute van 3,7km en schatte dat we 12 minuten aan het fietsen zouden zijn.

#6 Fietsersbond Routeplanner

De Routeplanner van de Fietsersbond bestaat al sinds 2006, dus nog voordat de iPhone bestond. Vrijwilligers brengen dagelijks wijzigingen in het netwerk van fietspaden in beeld, zodat je in de app altijd een geschikte fietsroute te zien krijgt. Minpuntje in deze app vonden we (behalve de zwarte balken in beeld) dat je het adres moet weten waar je naartoe wil. De app kent geen nuttige plaatsen en kan je dus ook niet naar de bouwmarkt navigeren. Na het invullen van de straatnaam plande deze app als enige geen route over brede straten, maar via tussendoorweggetjes. Dat levert de kortste route op, die bovendien het snelst is omdat je waarschijnlijk nauwelijks stoplichten tegenkomt (maar ook niet op het lange eind lekker kunt doorfietsen). Handig van deze app is dat je kunt kiezen voor de kortste route of speciale routes voor racefiets, recreatief, natuur of autoluw. Je krijgt gesproken aanwijzingen als je moet afslaan.

Je kunt ook navigeren op basis van fietsknooppunten, voor als je recreatief wilt gaan fietsen. Daarnaast kun je een fietsrondje plannen, zodat je weer op het startpunt terugkomt. Als je een account aanmaakt kun je op de desktop een fietsroute plannen die je vervolgens met de app gaat rijden. Grootste nadeel van deze app vonden we het ietwat gedateerde uiterlijk met prehistorisch groot schermtoetsenbord en het niet kunnen plannen naar POI’s.

De Fietsersbond Routeplanner berekende de kortste route van 3,03km en belooft dat je over “ongeveer 10 minuten” op je bestemming bent.

Conclusie: Welke fietsnavigatie-app was de beste?

Je vraagt je misschien af welke fietsnavigatie-app nu de beste schatting gaf. Dat is moeilijk te zeggen omdat het een momentopname is, afhankelijk van hoeveel geluk je hebt met de stoplichten die je tegenkomt en hoe druk het is op het fietspad. We zouden het gekozen traject heel vaak moeten afleggen om zeker te weten wat de échte fietstijd is. We hebben nog wat andere routes gecheckt en over het algemeen zijn Google Maps en TomTom wat optimistischer in het plannen, terwijl Maps.ME en Here WeGo wat ruimer plannen. De werkelijke tijd zal er meestal tussenin zitten: een paar tegenvallers bij het stoplicht of een openstaande brug en je komt meteen een paar minuten later aan.

Van de vier geteste apps vonden we Google Maps het meest handig, omdat je meerdere route-opties krijgt en meteen weet hoe lang je (ongeveer) onderweg bent. Bij TomTom krijg je echter mooie 3D-gebouwen te zien, wat handiger kan zijn in een vreemde stad. Maar ook Maps.ME en Here WeGo vonden we prima te gebruiken.

Andere fietsnavigatie-apps

Er zijn nog veel meer apps voor fietsnavigatie, die soms wat meer gericht zijn op de toerfietser dan op de fietser in de stad:

OsmAnd Kaarten en Navigatie (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Een combinatie-app voor mensen die zowel in de stad als daarbuiten willen fietsen. Navigeer naar bezienswaardigheden en restaurants in de stad, bekijk de openingstijden en fiets er naartoe met Nederlandstalige stembegeleiding, snelheid- en hoogteweergave. Je kunt met de OpenStreetMap-kaarten zowel wandel- als fietsroutes plannen, die je ook offline kunt gebruiken. Ook kun je GPX-routes uploaden. De app past de route automatisch aan als je ervan afwijkt en combineert daarmee het beste van twee werelden.

, iOS 11.0+) - Een combinatie-app voor mensen die zowel in de stad als daarbuiten willen fietsen. Navigeer naar bezienswaardigheden en restaurants in de stad, bekijk de openingstijden en fiets er naartoe met Nederlandstalige stembegeleiding, snelheid- en hoogteweergave. Je kunt met de OpenStreetMap-kaarten zowel wandel- als fietsroutes plannen, die je ook offline kunt gebruiken. Ook kun je GPX-routes uploaden. De app past de route automatisch aan als je ervan afwijkt en combineert daarmee het beste van twee werelden. Komoot - Fiets & Wandelroutes (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.4+) - Deze app is vooral bedoeld voor toertochten, maar helpt je ook met gesproken route-instructies.

+ , iOS 11.4+) - Deze app is vooral bedoeld voor toertochten, maar helpt je ook met gesproken route-instructies. Fietsknoop dé handige fietsapp (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Als je wat avontuurlijker bent ingesteld, dan kun je ervoor kiezen om de Fietsknoop-app te gebruiken. De app bedoeld om fietstochten door heel Nederland mee te maken. Je kunt een route bedenken door verschillende knooppunten op fietsroutes door Nederland te selecteren. Volg onderweg de instructies of onthoudt de knooppuntnummers. Ook te gebruiken met GPX-bestanden.

, iOS 12.0+) - Als je wat avontuurlijker bent ingesteld, dan kun je ervoor kiezen om de Fietsknoop-app te gebruiken. De app bedoeld om fietstochten door heel Nederland mee te maken. Je kunt een route bedenken door verschillende knooppunten op fietsroutes door Nederland te selecteren. Volg onderweg de instructies of onthoudt de knooppuntnummers. Ook te gebruiken met GPX-bestanden. route.nl (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Deze app is wat meer gericht op recreatief fietsen. Kies uit 70.000 routes in Nederland, België in Duitsland, variërend van lange toertochten tot korte ritjes. Je kunt zoeken in de buurt of op de gewenste plek. Ook kun je je eigen routes samenstellen via de website. Met de ingebouwde navigatiefunctie kun je ook routes offline rijden. Voor stemgestuurde instructies moet je een in-app aankoop doen.

ANWB Eropuit (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Meer dan 170 gecontroleerde routes door heel Nederland, waarbij je de fietsknooppunten gaat volgen. Geen echte fietsnavigatie dus, maar meer bedoeld om mooie plekjes te ontdekken. De app heeft routebegeleiding, waarbij je tijdens het fietsen de knooppunten hardop kunt laten uitspreken. Daardoor hoef je niet steeds op het scherm van de iPhone te kijken. Beperkt aanbod van routes.

Maps 3D PRO - Outdoor GPS (€4,99, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 11.0+) - Deze app noemen we ook in onze lijst voor recreatieve fietsers. Het is meer bedoeld voor mensen die van de gebaande paden af willen en in de vrije natuur willen rondfietsen. De 3D-app geeft hoogteverschillen weer en leidt je terug naar de openbare weg als je de weg kwijt bent.

Aanbevolen door iCulture-lezers

Naviki (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.0+) - Volgens iCulture-lezer Kees een “briljante app speciaal voor fietsnavigatie!”

+ , iOS 9.0+) - Volgens iCulture-lezer Kees een “briljante app speciaal voor fietsnavigatie!” MyRoute-app Mobile (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Gerd: “Deze app is van oorsprong motornavigatie, maar heeft nu ook fiets- en wandel-instellingen.”

Lees ook ons artikel over mountainbike- en fietsapps voor de vakantie, voor als je minder haast hebt tijdens het fietsen.

