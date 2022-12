Productiviteitsapps voor iPhone en iPad

Snel een taak zetten op de todolijst, een uitgebreide afspraak in je agenda noteren. Of een rappe notitie van iets waar je opeens inspiratie voor hebt, een uitgebreide tekstverwerker om samen mee aan een project te werken. Als we het over productiviteitsapps hebben, dan kun je denken aan een breed aanbod van categorieën: apps voor projectmanagement en taken beheren, apps voor het bijhouden van je tijdsbesteding en urenregistratie, maar ook apps om geconcentreerd te kunnen werken. Er zijn ook apps voor het veranderen van je gewoontes. Zo valt er heel wat te doen om op allerlei vlakken aan je productiviteit te werken. We hebben een aantal apps uitgelicht om aan de slag te gaan en geven ook suggesties welke alternatieven er zijn. Daarbij proberen we ook wat aandacht te geven aan minder bekende apps, want Google Docs kent iedereen natuurlijk al.

De meest populaire iPhone-apps voor productiviteit (volgens Apple) vind je hier. Dit zijn ranglijsten met de gratis en betaalde apps die momenteel het meest gedownload worden. Vaak zijn het namen die je toch al kent, maar van tijd tot tijd zit er een verrassing tussen en ontdek je een leuk en goed bruikbare app.

#1 ClickUp

ClickUp is een app die alles probeert te vervangen. Het is een alles-in-een platform waarmee je projecten kunt beheren, slimmer kunt samenwerken en meer. Geschikt voor eenvoudig gebruik, maar ook voor grotere teams. Je kunt ClickUp allerlei aanpassingen doen om de app aan jouw teamgrootte aan te passen. De interface is overzichtelijk. Je kunt je notitie-app aan de kant zetten, omdat er in ClickUp ook een notitie-functie zit met opties om bestanden te delen en samen te werken.

#2 Dropbox

De gedoodverfde app voor het beheren van bestanden op de iPhone en iPad. Dropbox is op elk platform te vinden en geeft je meteen al een paar gigabyte gratis online ruimte. Met Dropbox heb je documenten en bestanden binnen handbereik en als de app een bestand zelf niet kan openen, wordt je keurig doorverwezen naar andere apps die er wel mee overweg kunnen. Je kunt zelfs zorgen dat foto’s die je maakt met je iPhone automatisch naar Dropbox worden gebackupt. Dat vereist uiteraard wel voldoende opslagruimte.

#3 Fantastical

Fantastical is een agenda die veel Mac-gebruikers al hebben omarmd en die ook voorhanden is op de iPhone en iPad. Fantastical lijkt niet zo bijzonder met zijn dagscroller en maandagenda enerzijds en een lijst met de volgende afspraken anderzijds. Maar de app heeft een geweldige troef: als je een afspraak in vloeiend Engels opschrijft, ‘leest’ de app je afspraak. Lunch in Café Hoppe 12.00 Friday en hop: je afspraak komt op vrijdag 12.00 uur te staan met het café als locatie aangeduid. In de instellingen kan je aangeven dat je elke afspraak automatisch wil voorzien van een alarmmelding. Sneller een afspraak in je agenda zetten kan bijna niet.

#4 Launcher met meerdere widgets

Launcher helpt je om eigen widgets te maken. Dit zijn knoppen die precies doen wat jij wilt, zoals een contactpersoon bellen, een gebeurtenis binnen een app starten, een website openen of informatie in de gaten houden (zoals de hoeveelheid vrije ruimte op je iPhone). Je kunt zelf je acties kiezen en vaak is het dan wel met Launcher te realiseren. Apple heeft zelf ook een app om dingen te automatiseren, namelijk de Opdrachten-app voor Siri Shortcuts.

#5 Yoink

Yoink is een soort super-klembord. Je kunt hiermee allerlei zaken opslaan voor later, zoals tekstfragmenten, URL’s, afbeeldingen, documenten en e-mail. Je kunt de items toevoegen aan Yoink en daarna hernoemen, in groepen zetten (genaamd ‘stacks’) en een preview bekijken. Er is ook ondersteuning voor Siri Shortcuts, zodat je klembord kan achterlaten in Yoink, zonder eerst de app te openen. Verder werkt het op meerdere apparaten, waaronder de Mac. iCloud-synchronisatie zorgt dat je al je items bij de hand hebt. Het kan veel tijd besparen als je met een research-klus bezig bent en veel informatie bij elkaar moet sprokkelen.

#6 Things

Things is een takenlijst waarmee je meer gedaan krijgt. De interface ziet er strak uit en de workflow is slim bedacht, zodat je snel en efficiënt je taken kunt invoeren. De app draait om taken, maar je kunt daaraan veel context toevoegen zoals tijd, datum en locatie waar je de taak wilt gaan uitvoeren. In de Today-weergave zie je welke taken je als eerste moet oppakken, bijvoorbeeld dingen die je ’s avonds thuis kunt doen. Ook zie je lijsten van aanstaande taken. Met z’n subtiele animaties en duidelijke kleuren zie je meteen wat je moet doen. Things is niet goedkoop, vooral als je zowel op de iPhone, iPad en Mac wil gebruiken. Maar de tijdsbesparing is het misschien wel waard.

#7 Focus Keeper

Focus Keeper is een app die je helpt concentreren. Het voorkomt dat je wordt afgeleid en daardoor niet productief bent. Maar ook dat je te lang doorgaat zonder een pauze te nemen, waardoor je vermoeid raakt en niets meer voor elkaar krijgt. Focus Keeper probeert beide in balans te houden. De app is enigszins gebaseerd op de Pomodoro-techniek waarbij je steeds 25 minuten geconcentreerd werkt en daarna een pauze van 5 minuten neemt. Na vier sessies neem je een langere pauze van een halfuur. De app is overzichtelijk en gemakkelijk in gebruik. Met de timer zie je meteen hoeveel tijd je nog te gaan hebt en in de statistieken zie je of je het goed hebt gedaan.

#8 Drafts

Er zijn heel wat apps om notities te maken, maar Drafts is wel een van de meest veelzijdige. Je kunt de notities doorsturen naar allerlei andere apps zoals het eerder genoemde Things, maar ook OmniFocus en andere apps. Daarnaast kun je het gebruiken voor allerlei automatiseringen. Je kunt Drafts ook gewoon gebruiken om allerlei hersenspinsels te noteren. Veelzijdiger dan een gewone notitie-app en met heel veel toepassingsmogelijkheden.

#9 Habitica

Er zijn heel wat apps om aan je gewoontes te werken. Habitica is een leuk voorbeeld. Hiermee ga je taken afvinken en zodoende gewoontes aanleren op een vrolijke manier. Je hebt missies die je moet volbrengen en dagelijkse doelen. Daarnaast maak je een avatar aan. Vink de taken af om je avatar naar een hoger level te brengen en dat leidt weer tot het unlocken van allerlei extra functies, zoals betere skills. Je kunt ook samenwerken met vrienden om monsters te verslaan en elkaar te motiveren. Habitica is sociaal en leuk.

#10 Day One

Er zijn van die gedachten die je maar blijven achtervolgen, waardoor je niet productief kan zijn. Een manier om daar vanaf te komen, is om je zorgen en andere sores gewoon op te schrijven. De bekendste aanbieder op dit gebied is Day One, een app die je op de iPhone, iPad en Mac kunt gebruiken. De layout is mooi en duidelijk en je kunt meteen beginnen te schrijven. Niet echt jouw ding? Dan kun je ook je dagboek inspreken of een foto uploaden. De app is beveiligd met Face ID, Touch ID of een viercijferige code, zodat niemand erin kan.

We hebben een selectie van 10 apps gemaakt voor dit overzicht. Er zijn natuurlijk nog véél meer apps waarmee je je productiviteit kunt verbeteren. In de appgidsen waar de naar verwijzen vind je nog meer suggesties, dus kijk ook vooral daar even als je nog meer apps wil proberen.