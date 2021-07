Tips voor de Notities app: elf handige trucs

De Notities-app die standaard op je iPhone en iPad geïnstalleerd staat, is veelzijdiger dan op het eerste gezicht lijkt. Er zijn talloze opties en slimme trucjes voor de Notities-app die op allerlei momenten van pas kunnen komen. In deze gids geven we tips en handige trucjes voor Apple’s Notities-app.

#1 Gridweergave voor meer overzicht

Standaard staan al je notities in een lijst onder elkaar. Dat kan handig zijn als je niet zoveel aantekeningen hebt of alleen aantekeningen met tekst hebt. De gridweergave, waarbij alle notities in een raster weergegeven worden, is juist praktisch als je veel geschreven aantekeningen of tekeningetjes hebt. Je ziet dan meteen een grotere voorbeeldweergave van de aantekeningen. Druk op het cirkeltje met de drie bolletjes en tik vervolgens op Toon als galerie.

#2 Tekstopmaak aanpassen

Standaard begint een nieuwe notitie met grote dikke letters voor de titel, waarna de regels daaronder in gewone tekst verschijnen. Met de opties voor tekstopmaak kun je zelf nog veel meer aanpassen. Je tikt hiervoor in de menubalk op de optie voor opmaak (Aa) en kiest één van de opties. Je kan horizontaal scrollen om uit meer opties te kiezen, naast Titel, Koptekst en Subkop. Met de knoppen voor vet, cursief en andere tekstopmaak mogelijkheden, bepaal je zelf hoe je aantekening ingedeeld wordt.

#3 Snel inspringen met een veeg

Als je een bulletlijstje of checklist maakt, kun je met een simpele veeg subtaken maken. Je hoeft namelijk alleen maar een balletregeltje of taak naar rechts te vegen om deze te laten verschuiven. Dit is dus vergelijkbaar met de Tab-toets op een fysiek toetsenbord, maar dan met een simpele veeg. In een bulletlijstje verandert het zwarte puntje naar een wit puntje, zodat je het onderscheid goed kan zien. Door te vegen kun je een regel helemaal naar rechts verplaatsen.

#4 Zoeken binnen een notitie

Met de zoekfunctie bovenaan het overzicht van al je notities, zoek je naar een aantekening waarin de zoekterm voorkomt. Maar wist je dat je ook binnen een aantekeningen kan zoeken? Dit doe je via het bolletje met de drie puntjes. Tik op het icoontje rechtsboven en kies voor Zoek in notitie. Is je zoekterm gevonden, dan wordt deze in de notitie geel gemarkeerd.

#5 Gebruik Notities om ZIP-bestanden te openen

Je kan de Notities-app ook gebruiken om bestanden te openen die verpakt zijn als ZIP. Door een ZIP-bestand in Safari op je iPhone te openen, kun je hem vervolgens rechtstreeks in Notities opslaan. In de Notities-app zelf kun je op deze manier bijvoorbeeld een collectie van verschillende pagina’s openen, of een afbeelding. In onderstaande tip leggen we je stap voor stap uit hoe deze ZIP-functie precies werkt.

#6 Gebruik een liniaal om rechte lijnen te trekken

In Notities kun je ook tekeningen maken, met je vinger, een stylus of natuurlijk de Apple Pencil op de iPad. Een rechte lijn trekken kan een flinke uitdaging zijn, maar met de handige liniaal in Notities wordt dit een stuk gemakkelijker. Selecteer het liniaal door in de taakbalk in je notitie op het pennetje te tikken. Vervolgens kies je de liniaal. Je kan hem draaien en kantelen door met twee vingers de liniaal vast te pakken, waarna er een percentage in het midden verschijnt. Hiermee kun je precies zien in welke hoek je hem wegzet. Door een lijn te trekken in de buurt van het liniaal wordt hij meteen kaarsrecht.

#7 Notities printen

Als je een printer hebt die AirPrint ondersteunt, kun je Notities in een handomdraai uitdraaien. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is de deelknop van een notitie selecteren. Vervolgens zoek je in het deelmenu de optie Druk af en kies je je printer. het printer-icoon op en tik je op Druk Af. Je notitie wordt met de exacte lay-out afgedrukt. Dat betekent dat ook checklists exact zo afgedrukt worden zoals ze op je scherm staan. Dit is bijvoorbeeld handig voor een verlanglijstje. Ook je tekeningen kun je op deze manier afdrukken.

#8 Notities afschermen met een wachtwoord

Staat er iets belangrijkst in een notitie? Je kan notities afschermen met een wachtwoord en openen met Touch ID of Face ID. Je hebt zelf in de hand welke specifieke documenten je op deze manier wilt beschermen, zodat je bijvoorbeeld je boodschappenlijstje niet keer op keer hoeft te ontgrendelen.

#9 3D Touch of Haptic Touch gebruiken met de Notities-app

Op alle recente iPhones en iPads kun je met iOS 13 en iPadOS 13 snel een nieuwe notitie, checklist of scan maken. Druk op een toestel met 3D Touch stevig op het appicoontje. Op toestellen zonder drukgevoelig scherm, zoals de recente iPhones en de iPad, hou je het icoontje lang ingedrukt. Er verschijnen dan allerlei opties, zoals direct een nieuwe notitie maken. Je ziet dan ook de widget van de Notities-app, met daarin een voorbeeldweergave en de titel van je meest recente aantekening.

#10 Gebruik tags om sneller notities te vinden

Als je veel documenten in de Notities-app hebt staan, zie je soms door de bomen het bos niet meer. Vanaf iOS 15 kun je tags toevoegen aan je notities, zodat je gemakkelijker die ene aantekening terug kunt vinden. Op het moment dat je een tag wil toevoegen, type je gewoon een # en verzin je zelf een woord. In het Mappen-overzicht verschijnt dan vanzelf het kopje Tags, waaronder je je eigen hashtags terugvindt. Tik vervolgens op één van de woorden en alle aantekeningen met die tag verschijnen op je scherm. Vervolgens kun je ook meerdere tags selecteren door erop te tikken. Handig!

#11 Maak razendsnel notities

Je wist misschien al dat het mogelijk is om vanaf het vergrendelscherm meteen een nieuwe notitie te openen, maar met Quick Notes maak je op je iPad of Mac maak je pas echt snel een aantekening. Zo hoef je nooit te vergeten waar je aan zit te denken. Dit is in elke app op elk moment te gebruiken door je vinger of Apple Pencil vanuit de hoek omhoog te vegen. Ideaal is dat deze aantekeningen gemakkelijk zijn te bekijken op al je Apple-apparaten. Ga in de Notities-app naar het kopje Snelle notities en daar vind je wat je zoekt.

Meer tips voor de Notities-app

Wil je meer tips voor de Notities-app? Bekijk dan het lijstje hieronder. Lees ook onze algemene uitleg over Apple’s Notities voor iPhone en iPad.

Bekijk ook Zo werkt de Notities-app op de iPhone en de iPad De standaard-app Notities op de iPhone is een handig hulpmiddel waarmee je gemakkelijk gedachten, teksten en andere zaken kunt noteren. Om de opzet simpel te houden zijn er niet zo heel veel functies, maar daardoor zie je een paar mogelijkheden waarschijnlijk wel over het hoofd. In dit artikel tonen we wat je kan met deze standaard-app op je iPhone en iPad.