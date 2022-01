Je hoeft lang niet alles op je iPhone of iPad handmatig te doen. Met de juiste apps kun je allerlei taken automatiseren. Welke apps zijn daar het handigst voor? We zetten er 7 op een rij.

Door taken op je iPhone te automatiseren kun je productiever bezig zijn, zonder dat je moe wordt. In deze gids zetten we de beste apps voor het automatiseren van taken op een rijtje, zodat jij ook op de automatische piloot kunt leven.

iCulture adviseert: Siri Shortcuts en Opdrachten-app

Als Apple-gebruiker kun je niet om Siri Shortcuts heen. Je kunt allerlei taken automatiseren met één druk op de knop. Het mooie is dat je taken ook kunt activeren met een spraakopdracht aan Siri. De Opdrachten-app is ontstaan uit Workflow, een van de beste apps op dit gebied. Nadat Apple de ontwikkelaar in 2017 had overgenomen was de toekomst enige tijd onzeker… totdat Siri Shortcuts werden aangekondigd. Al snel werd duidelijk dat we als Apple-gebruikers een krachtige tool in handen hadden om allerlei dingen te automatiseren.

Steeds meer ontwikkelaars bieden ondersteuning voor Siri Shortcuts en als je zelf geen inspiratie hebt om een takenreeks te maken, dan zijn er genoeg shortcuts van anderen die je kunt overnemen. Ben je een beetje vaardig met programmeren? Dan kun je met de Opdrachten-app allerlei taken maken.

Bekijk ook Siri Shortcuts (Opdrachten): zo werkt het automatiseren van taken Met Siri Shortcuts (Opdrachten) kun je allerlei taken automatiseren. Je kunt meerdere acties achter elkaar laten uitvoeren met een spraakopdracht via Siri. Ook zijn sommige taken te automatiseren. In deze gids leggen we uit hoe het werkt op de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch.

IFTTT

IFTTT is al net zo’n veelzijdige dienst. Het komt vooral van pas als je smart home-apparaten hebt gekocht die geen HomeKit ondersteunen. Vaak kunnen ze wel met IFTTT overweg, zodat je alsnog je gewenste automatisering kunt maken. Bijvoorbeeld: het laten knipperen van de Hue-lampen op het moment dat er iemand langs een bewegingssensor loopt. Of een mailtje ontvangen als het morgen gaat regenen. Het kan allemaal met IFTTT.

Aanvankelijk waren er meerdere IFTTT-apps voor de iPhone, maar dit is teruggebracht tot één centrale app waarin je alle acties terugvindt. Hoe het werkt? Dat lees je in onze gids over IFTTT. Het mooie van IFTTT is dat er een enorme community van gebruikers is en daardoor ook een enorme collectie ideeën om mee aan de slag te gaan.

Bekijk ook IFTTT op je iPhone en iPad gebruiken Met IFTTT kun je allerlei zaken automatiseren. Er zijn meer dan 50 miljoen mogelijkheden en het werkt met allerlei apps, diensten en apparaten. IFTTT wordt vooral gebruikt voor smart home-toepassingen en in deze gids leggen we alle mogelijkheden uit.

Launch Center Pro

Met Launch Center Pro kun je zeer specifieke acties automatiseren, waardoor je alleen nog maar een druk op de knop hoeft te geven. Zo zet je in één keer een nieuwe afspraak in je favoriete agenda-app, of stuur je een e-mail naar je vriend(in). Launch Center Pro haalt de vele tussenstappen bij een bepaalde handeling voor je weg, met behulp van de linkstructuur waar veel apps gebruik van kunnen maken. Hierdoor werkt de app met veel van je huidige iPhone-apps. Launch Center Pro werkt zelfs in combinatie met het hierboven genoemde IFTTT.

Launch Center Pro was ooit een soort Opdrachten-app, maar heeft de concurrentie van Apple’s eigen automatiseringen wel gemerkt. Vandaar dat nu meer de nadruk wordt gelegd op het maken van icoontjes. Met zo’n custom icoon start je acties in plaats van apps. Acties kunnen van alles zijn, bijvoorbeeld het openen van een specifieke lijst in je todo-app of het zoeken van een tankstation in de buurt. Kortom: mocht het met Siri Shortcuts niet lukken, dan kun je eens kijken of het met Launch Center Pro kan.

Launcher

Launcher lijkt wel een beetje op Launch Center Pro. Het is iets simpeler en laagdrempeliger. Het maken van acties is erg eenvoudig, zeker als je gebruik maakt van de templates. Ook deze app heeft het accent wat verlegd en presenteert zich als een manier om het uiterlijk van je startscherm helemaal naar eigen wens aan te passen. Dit werkt met widgets, waarmee je apps kunt openen.

Door op een Launcher-widget te tikken kun je bijvoorbeeld mensen bellen of een FaceTime-gesprek starten, een routebeschrijving naar specifieke locaties ontvangen, meteen je favoriete websites openen of je favoriete muziek starten. Ook kun je bewerkingen uitvoeren binnen apps, zoals snelkoppelingen of een tweet versturen.

Drafts

Drafts lijkt op het eerste gezicht een tekstverwerker – en dat is het ook. Maar het mooie is dat je vanuit deze app teksten naar andere apps kunt sturen. Zo kun je je tekst als bericht, tweet, Facebook-status of e-mail versturen. Je kunt ook complexe acties maken met JavaScript. Zo kun je een lijstje met haastig genoteerde boodschappen vanuit Drafts doorsturen naar een al bestaande boodschappenlijst in de Herinneringen-app.

Editorial

Een vergelijkbare app is Editorial. Editorial is uitbreidbaar met Workflows en Scripts, waarbij je kunt kiezen uit 50 acties om je eigen workflows te maken. Voor een nog verdergaande automatisering kun je Python-scripts gebruiken.

Pushcut

Pushcut is een redelijk unieke tool die de mogelijkheden van Apple’s Siri Shortcuts verder uitbreid. Je krijgt een slim notificatiesysteem, waarmee je zelf pushberichten kunt maken, gebaseerd op factoren als tijd en locatie. Deze rijke notificaties bieden je de mogelijkheid om op meerdere manieren te reageren op een bepaalde melding. Je zult dus nog wel zelf iets moeten kiezen, maar de vervolgstappen gaan daarna automatisch. Er is ook een krachtige web-API om bijvoorbeeld de functionaliteit van de Woning-app verder uit te breiden.

Ook in de Woning-app kun je automatiseringen maken, maar dat is uitsluitend bedoeld om externe apparaten aan te sturen. Zo kun je bijvoorbeeld automatisch je lampen aan laten gaan als je wakker wordt. Wil je dat er bij het detecteren van beweging of het bereiken van een bepaalde temperatuur een actie door een andere app of dienst wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld het versturen van een tweet), dan kan dat alleen door er een Siri Shortcut van te maken. Verder kun je met diensten als Homey en HomeBridge ook dingen automatiseren, maar dat heeft alleen betrekking op smart home-apparaten en niet op taken, tekstbestanden en dergelijke die op je iPhone staan.