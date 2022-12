Met sociale netwerken blijf je in contact met vrienden. Welke sociale netwerken met iPhone-app zijn er zoal en welke moet je hebben? Dat lees je in dit overzicht!

Sociale media-apps voor iPhone en iPad

Het mooie van internet is dat je in contact komt met mensen die je nog nooit hebt ontmoet. Mensen met dezelfde interesses of voorkeuren bijvoorbeeld. Er is een sociaal netwerk voor iedereen. Alle officiële iPhone-apps van de bekende sociale netwerken komen hier langs, maar toch vind je in dit overzicht méér dan Facebook, Twitter en Instagram.

Instagram: een compleet sociaal netwerk

Als je één sociaal netwerk zou moeten kiezen, dan is Instagram misschien wel de beste keuze. Je kunt hier foto’s, verhalen en tekstberichten kwijt. Instagram is begonnen als een app om foto’s te delen (vaak voorzien van grappige effecten) maar tegenwoordig zijn er mensen die er een hele business omheen hebben gebouwd. Denk je aan influencers, dan denk je in eerste instantie aan Instagram. En om heel eerlijk te zijn: ook aan een ‘fake’ lifestyle, want mensen op Instagram lijken altijd een veel spannender leven te hebben dan jij. Je kunt ook je ei kwijt met Reels of via DM’s contact opnemen met anderen. Met meer dan een miljard actieve gebruikers is er altijd wel een onderwerp te vinden waar je veel over kunt lezen.

Pluspunten:

Aantrekkelijke gebruikersinterface

Geschikt voor foto’s, video’s, korte video’s en tekst

Berichten sturen via DM’s

Bekijk ook Instagram: alles over deze populaire foto-app Instagram is dé bekende sociale media-app voor iPhone en Android. Met filters geef je je foto's een bijzonder uiterlijk, je maakt Stories of deelt een live video. Deze pagina vertelt er alles over.

Twitter: het laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws (of de laatste ophef), dan is Twitter je sociale netwerk. Het grote pluspunt is dat de berichten heel beknopt zijn, waardoor het perfect is om iets snel mee te delen, waar anderen dan weer op kunnen reageren. Een nadeel is dat de sfeer wel eens grimmig kan worden, omdat Twitter nogal wat mopperaars trekt en mensen die het beter weten. Voor het volgen van nieuws is Twitter echter erg geschikt. Is er ergens een brandje (letterlijk of figuurlijk) dan is er altijd wel iemand die live beelden online zet. Aan de hand van hashtags kun je je eigen bubbel maken.

Pluspunten:

Snel met het laatste nieuws

Over elk onderwerp is wel iets te vinden

Je hoeft geen vrienden te zijn om berichten te kunnen lezen

Bekijk ook Twitter: de complete uitleg over Twitter op iPhone, iPad en Mac Wat is Twitter, hoe gebruik je Twitter op de iPhone, iPad en Mac? En waarom zou je Twitter gebruiken in plaats van ander sociale media? We vertellen het allemaal in deze Twitter-uitleg, met tevens een round-up van onze beste Twitter-tips.

Snapchat: sociaal netwerk voor jongeren

Snapchat spreekt van oudsher vooral jongeren aan. Bij Snapchat draait alles om visuele content, oftewel ‘snaps’. Je kunt helemaal los gaan met leuke filters, lenzen, Bitmoji en andere effecten. Je kunt ook met meerdere vrienden videochatten, allemaal voorzien van filters. Met live berichten en verhalen blijft je op de hoogte van elkaars leven. Ook kun je met Charms kijken welke overeenkomsten je hebt met bepaalde vrienden.

Pluspunten:

Heel veel filters en effecten

Loopt vaak voorop met nieuwe sociale functies (die dan weer door anderen worden gekopieerd)

Een leuke en persoonlijke manier om met anderen in contact te blijven

TikTok: voor korte video’s

TikTok is de enige app waar je tegenwoordig nog aan denkt als het om korte video’s gaat. Vooral de dansjes zijn erg bekend, maar ook huisdieren en hacks om slimmer te leven vind je in TikTok. Je kunt meedoen door zelf een video te posten en door vrienden te worden met volgers van over de hele wereld. De interface is simpel en je kunt makkelijk door meerdere filmpjes swipen. Zie je iets dat je niet leuk vindt, dan veeg je gewoon door. De algoritmes zorgen ervoor dat je een eindeloze stroom aan video’s voorgeschoteld krijgt, afgestemd op jouw voorkeuren en interesses. Daar schuilt meteen ook een gevaar: echt privacyvriendelijk is het niet. En het is ook meer gericht op consumeren dan op vrienden maken.

Pluspunten:

Iedereen kan video’s maken en een hit scoren

Enorme variatie aan video’s

Simpele interface

Facebook: om oude vrienden terug te vinden

Grote kans dat je al een tijdje niet bij Facebook hebt ingelogd. Ooit was dit hét sociale netwerk waar iedereen te vinden was, maar ondertussen keren steeds meer mensen Facebook de rug toe. Ze kletsen liever in een groepje op WhatsApp of kijken foto’s op Instagram. Toch kan het zin hebben om Facebook weer eens op te starten. Het is namelijk dé plek om klasgenoten en vrienden van vroeger weer terug te vinden. Bijna iedereen heeft wel een Facebook-account gemaakt en het zal je verbazen hoeveel mensen nog dagelijks hun bezigheden melden. Facebook kan ook handig zijn om contact te leggen met bedrijven. Behalve vrienden en familie kun je op Facebook ook pagina’s van bedrijven volgen en bijvoorbeeld kijken hoe het nieuwe menu van jouw favoriete restaurant eruit ziet. Met Facebook Groepen kun je in contact komen met gelijkgestemden. Facebook Messenger is een uitbreiding daarop, voor als je 1-op-1 met iemand wilt kletsen of een videogesprek wil doen. En met Facebook Live kun je meedoen aan events en workshops. Genoeg functies dus, om regelmatig nog een keer te kijken, al is het wel zo dat veel van die functies zijn afgekeken van andere aanbieders.

Pluspunten:

Bijna iedereen heeft er een account (gehad)

Makkelijk om contact te leggen

Diverse functies en veel instellingen

Bekijk ook Facebook op iPhone en iPad gebruiken: het complete overzicht Gebruik Facebook op iPhone en iPad om foto's te delen, berichten uit te wisselen en op de marktplaats te handelen. Je leest hier alles over de voor- en nadelen van de app, andere Facebook-apps alles wat je verder moet weten om Facebook op de iPhone en iPad te gebruiken.

LinkedIn: je zakelijke sociale netwerk

Bij sociale media denk je vaak aan contacten leggen in je vrije tijd, maar LinkedIn legt een heel ander accent. Hier kun je werken aan je netwerk op zakelijk gebied. Je kunt er terecht als je een nieuwe baan zoekt, maar ook als je contact wil met andere professionals op jouw gebied of met zakelijke contacten. De filters voor het vinden van een nieuwe baan zijn erg handig als je naar iets anders op zoek bent. Je kunt ook meldingen krijgen als er een nieuwe baan beschikbaar komt, die in jouw straatje past. Jouw profielpagina van LinkedIn is in feite je CV, dus daar hoef je ook geen extra tijd meer in te steken. Verder kun je bedrijven, mensen en onderwerpen volgen om op de hoogte te blijven.

Pluspunten:

Zakelijk netwerk, daardoor serieuzere discussies

Erg geschikt om te netwerken

Maakt het zoeken naar een nieuwe baan makkelijker

Pinterest: voor inspiratie

Pinterest is niet echt een website waar je leuke contacten aanknoopt, maar je kunt wel kijken wat vrienden en invloedrijke personen leuk vinden. Bij Pinterest ‘pin’ je allerlei leuke foto’s vast, bijvoorbeeld voor maaltijden, het voorbereiden van een huwelijk, een mooier interieur, knutselideeën en meer. De app legt grote nadruk op het visuele uiterlijk. Het kan je aan ideeën helpen voor vrijwel elk project, voor het renoveren van een keuken tot het breien van een trui. Heb je inspiratie nodig, dan heeft Pinterest altijd wel iets. Als bedrijf kun je Pinterest ook gebruiken voor marketing.

Pluspunen:

Eindeloze hoeveelheid ideeën voor vrijwel alles

Inspiratie vinden rond een bepaald thema

Makkelijk organiseren in verschillende mappen

Bekijk ook Pinterest: alles wat je wilt weten Pinterest is een social media website waar je mooie of interessante dingen op je eigen digitale prikborden prikt. iCulture legt uit hoe dit werkt.

Clubhouse: alleen audio

Clubhouse is een relatieve nieuwkomer. Het was dé app van 2021 en onderscheidt zich door een focus op audio. Je kunt live meeluisteren met chatrooms waarin mensen over een bepaald onderwerp praten. Er doen ook bekende mensen aan mee, zoals Oprah, Chris Rock, Drake, Elon Musk en meer. Tegenwoordig is Clubhouse wel weer een beetje over z’n hoogtepunt heen, vooral doordat de overstroomd is door zelfbenoemde life coaches. Maar is nog steeds een goede plek om inspiratie te vinden. Je kunt alleen luisteren en iets leren van de sprekers, of meedoen en jouw mening verkondigen.

Pluspunten:

Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, of je haar goed zit en wie je bent

Gevarieerde mix van onderwerpen om naar te luisteren

Unieke insteek: alleen audio

Bekijk ook Wat is Clubhouse en hoe werkt het? Clubhouse is de nieuwste hype. Met Clubhouse kun je kletsen met mensen over de hele wereld. Maar om mee te doen moet je wel worden uitgenodigd. En de privacy is ook nog wat twijfelachtig.

YouTube: voor video

YouTube zou je ook een sociaal netwerk kunnen noemen, al komen de meeste mensen er om passief video’s te kijken. Toch zit er wel een sociaal aspect aan, want je kunt mensen volgen, duimpjes geven en zelf video’s online zitten. Iedereen kan meedoen, want je hebt geen contract bij een bedrijf nodig om mee te doen. Je vindt er ook nuttige video’s en lifehacks zodat je bijvoorbeeld kunt leren hoe je Photoshop gebruikt of een nieuwe radiatorknop plaatst. En alles is gratis, waarbij je kijkgenot wel regelmatig wordt onderbroken door reclame.

Iedereen kan video maken

Uitstekende zoekfunctie

Enorme hoeveelheid content

Reddit: een community voor iedereen

Wil je weten waarover gepraat wordt, dan is Reddit het beste alternatief voor Twitter. Je krijgt nieuws en updates over de onderwerpen die jou interesseren aan de hand van subreddits. Dit zijn communities rond een bepaald onderwerp. Je kunt Reddit gebruiken om het laatste nieuws bij te houden, maar ook om grappige verhalen te lezen, virale plaatjes en memes, sportnieuws en meer. Door je passie voor films, muziek, games of iets anders te delen kun je Karma-punten verdelen. Eventueel kun je anoniem blijven. De meeste mensen gebruiken trouwens een nickname, dus het is ook nog eens gunstig voor je privacy.

Pluspunten:

Je kunt anoniem meedoen

Er is een community over vrijwel elk onderwerp

Elke dag levendige discussies

Bekijk ook Reddit op iPhone en iPad gebruiken Wil je de sociale nieuwsite Reddit op de iPhone of iPad gebruiken? Met de officiële Reddit-app, Apollo, Burst of de (mobiele) website heb je allerlei mogelijkheden om bovenop het nieuws te zitten.

Tumblr

Het snelste platform om een blog op aan te maken. Dat was Tumblr al als website en dat is het ook op de iPhone. Kies een layout en je kan beginnen. Met de app kan je meteen een tekstbericht, foto, citaat, link, chatconversatie of video uploaden. Daarnaast is Tumblr ook een sociaal netwerk: je ziet wie je berichten liket, erop reageert, ze reblogt en meer. “Cultuur, kunst, chaos” is tegenwoordig de slogan van Tumblr, om nog maar eens duidelijk te maken dat de roemruchte fase met vooral porno achter de rug is. Met Tumblr kun je nu vooral laten weten waar je mee bezig bent, delen wat je leuk vindt en genieten van memes, teksten, muziek en tweets die eindeloos voorbij komen op het dashboard.

Pluspunten:

Snel en makkelijk een blog aanmaken

Je kiest zelf of je actief meedoet of alleen kijkt

Naakt is toegestaan, porno niet

Discord

Discord is ontstaan vanuit de gamewereld. Een groep rondom een bepaald thema wordt een ‘server’ genoemd. Hier vind je een community van mensen die in dezelfde onderwerpen zijn geïnteresseerd. Dat hoeft overigens niets met games te maken te hebben. Er zijn ook Discord-servers over Apple Watch-bandjes en K-pop. Nadeel is dat je als gebruiker maar aan 100 servers kan meedoen en dat elke server is beperkt tot 250.000 gebruikers. Op verzoek kan een server groter worden, maar het heeft niet het open karakter dat je van Twitter gewend bent. Uiteindelijk zit je vooral in je eigen bubbel.

Pluspunten:

Discord-groepen hebben (meestal) een prettige sfeer

Groepen over bijna elk denkbaar onderwerp

Sterk in games, maar je vindt er tegenwoordig veel meer

Zoek je Twitter-alternatieven, dan hebben we daar ook een mooie lijst voor.