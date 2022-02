Ben je een trotse bezitter van een Apple Watch, maar wil je er meer uithalen dan wat je nu doet? Dan hebben wij vijf tips waarmee je makkelijker en efficiënter Apple’s slimme horloge gebruikt. Zo helpen we je bij het beantwoorden van binnenkomende meldingen, kun je eenvoudig je Apple Watch stilhouden met een enkele handbeweging en kun je met een gerust hart de deur uit gaan met alleen je Apple Watch. Je iPhone hoeft namelijk niet in de buurt te zijn.

#1 Apple Watch gebruiken zonder iPhone

Voor Apple Watch-apps ben je niet meer afhankelijk van de iPhone. De Apple Watch heeft een eigen App Store en alle apps draaien zelfstandig op de smartwatch. Wat je wel nodig hebt is een internetverbinding. Dat kan op twee manieren: de Apple Watch kan met bekende WiFi-netwerken verbinden, ook als er geen iPhone in de buurt is. Je kunt dit controleren door even in het Bedieningspaneel op de Apple Watch te kijken en ziet dan meteen of er verbinding met WiFi is. Tot de Apple Watch Series 5 ben je aangewezen op 2,4GHz netwerken. Op nieuwere modellen is er ook ondersteuning voor 5GHz.

Wil je helemaal onafhankelijk zijn van de iPhone, dan kun je ook een 4G Apple Watch aanschaffen. Je moet dan je data-abonnement bij je provider uitbreiden met ondersteuning voor de Apple Watch. Dit is niet bij alle providers mogelijk.

Standaardantwoorden aanpassen voor snellere communicatie

De Apple Watch kan meldingen te ontvangen van bijna alle apps die op je iPhone staan. Als je een chatbericht binnenkrijgt kun je daar vaak op antwoorden, waarbij je de keuze hebt uit verschillende standaardantwoorden. Voor de Berichten-app kun je deze antwoorden aanpassen. Je kunt kiezen uit meerdere talen of antwoorden op maat instellen.

#3 Meldingen stilhouden met een simpele handbeweging

Als je druk bezig bent of ergens aanwezig bent waar je geen geluid mag maken, dan kan het ongelegen komen als er op de Apple Watch opeens een alarm af gaat. Gelukkig hoef je niet door schermen te bladeren om het geluid af te zetten. Leg simpelweg je handpalm op het scherm. De Apple Watch is meteen stil en dat voorkomt ongemakkelijke situaties.

#4 Alle notificaties in één keer sluiten

Als je veel meldingen van apps ontvangt, kan dit in de loop van de dag oplopen tot een flinke lijst. Je hoeft niet elke notificatie één voor één te openen en af te sluiten. Dit kan meteen voor de hele stapel. Ook is het niet nodig om je iPhone erbij te pakken. Veeg gewoon van rechts naar links over de stapel meldingen en tik op het kruisje. Ze zijn dan in één keer weg. Meer over het afsluiten van notificaties op de Apple Watch lees je in onze aparte tip. Het kan namelijk op meerdere manieren.

#5 Een vastgelopen app afsluiten

Het kan de beste overkomen: een app loopt vast of doet niet wat hij hoort te doen. Op de iPhone en iPad los je dit vaak op door de app te verwijderen uit het multitasking-scherm, zodat hij weer helemaal fris gestart kan worden. Maar wist je dat dit ook op de Apple Watch mogelijk is? Door een Apple Watch-app geforceerd af te sluiten, kun je hem opnieuw opstarten zodat alles weer goed werkt.

