Apple Watch standaardantwoorden aanpassen

Ben je niet blij met de standaard antwoorden op de Apple Watch, dan kun je die gelukkig eenvoudig aanpassen en uitbreiden. Ook kun je snel in een andere taal een antwoord via de Apple Watch sturen door met Force Touch van taal te wisselen.

Standaard antwoorden aanpassen

Als je graag reageert op binnenkomende berichten op je Apple Watch, dan heb je de beschikking over een aantal standaard antwoorden voor Mail en Berichten. In de Berichten-app kun je kiezen uit 20 standaard antwoorden en in de Mail-app heb je de keuze uit 13 verschillende antwoorden. Die zijn wellicht niet altijd naar je zin. Voor apps die dit ondersteunen kun je deze antwoorden echter eenvoudig aanpassen. Daarnaast kun je simpel een andere taal gebruiken voor de standaard antwoorden op de Apple Watch. Deze tip legt uit hoe dat werkt.

Apple Watch: zelf standaard antwoorden instellen

Als de vele Apple Watch standaard antwoorden voor jou niet genoeg zijn, dan kun je deze zelf naar hartenlust aanpassen. Dit doe je in de Watch-app op je iPhone:

Ga in de Watch-app naar het tabblad Mijn Watch. Scroll naar de Berichten-app en kies daar Standaardantwoorden. In het volgende scherm kun je naar eigen wens de antwoorden aanpassen. Haal je je ingevoerde tekst weg, dan komt het standaard antwoord weer tevoorschijn. Tik op Wijzig om de volgorde van je antwoorden aan te passen. Onderaan vind je ook de optie Voeg antwoord toe… om nog een extra standaard antwoord toe te voegen.

Standaard antwoord geven op Apple Watch

Als je nu een bericht ontvangt op je Apple Watch en op reageren tikt, verschijnen jouw vooraf ingestelde antwoorden in beeld. Door er vervolgens eentje aan te tikken wordt hij direct verstuurd. Handig als je even niet in de gelegenheid bent om een uitgebreid antwoord te geven, of geen zin hebt om je iPhone te pakken.

Mocht je toch een wat unieker of uitgebreider bericht willen verzenden, dan kun je natuurlijk ook de ingebouwde microfoon gebruiken om een bericht in te spreken. De Apple Watch zet deze ingesproken boodschap om naar geschreven tekst. Al is dat in een volle trein of andere publieke omgeving misschien wat ongemakkelijk. Je kunt ook de Scribble-functie gebruiken, al werkt deze officieel niet in het Nederlands.

Bekijk ook Zo gebruik je de Scribble-functie op de Apple Watch Dankzij Scribble is tekst invoeren op de Apple Watch een stukje makkelijker. Met deze functie kun je zelf zinnen maken door letter voor letter op het scherm te tekenen. In dit artikel leggen we uit hoe je dit instelt en gebruikt.

Standaardantwoorden in andere berichten-apps

Onthoud wel dat deze standaard antwoorden alleen gelden voor de iMessage Berichten-app van Apple. Als je andere berichtendiensten gebruikt met een Apple Watch-app, dan zul je een soortgelijk proces ook voor die app moeten doorlopen. Bij Telegram op de Apple Watch is het instellen nagenoeg identiek aan de stappen die we in deze tip beschrijven.

Taal wisselen voor standaardantwoorden op Apple Watch

Zodra je een bericht wil sturen via bijvoorbeeld iMessage, maar dit bijvoorbeeld in het Engels wil doen, dan volg je onderstaande stappen:

Ga in de Berichten-app op je Apple Watch naar een chat en tik op Antwoord. Nu krijg je de normale antwoorden te zien. Druk nu hard op het scherm. Tik op Kies taal en selecteer vervolgens de gewenste taal, bijvoorbeeld Engels. De Apple Watch standaardantwoorden zijn nu omgezet naar de Engelse versies.

Je kunt zo op elk moment wisselen tussen de talen die ingesteld zijn op je iPhone bij Instellingen > Algemeen > Toetsenbord > Voeg toetsenbord toe. Heb je echter zelf voorkeursantwoorden ingesteld, dan worden deze niet vertaald.

De Apple Watch schakelt echter automatisch naar bijvoorbeeld de Engelse antwoorden, zodra je het Engelse toetsenbord voor het laatst gebruikt hebt op de iPhone.