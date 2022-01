De Olympische Winterspelen 2022 volgen en live kijken? Dat doe je met deze apps voor iPhone, iPad en Apple TV. Met video's, nieuws, standen en info over alle sporters en evenementen. Kijk via NOS en blijf op de hoogte met de samenvattingen, standen en nieuws.

Hoe kijk ik de Olympische Winterspelen 2022 op iPhone en iPad?

De Olympische Winterspelen 2022 van Peking vinden plaats van 4 tot en met 20 februari 2022. Het gaat in totaal om 109 wedstrijden in 15 sporten, waaronder alpineskiën, bobsleeën en curling. Het is in Peking 7 uur later dan in Nederland en België, wat erop neerkomt dat de meeste wedstrijden in de ochtend en middag zullen plaatsvinden. We hopen uiteraard op veel medailles. Volgens onderzoeksbureau Nielsen kunnen de Nederlanders rekenen op 21 medailles, waarvan 12 gouden. Daarvan zijn drie bestemd voor shorttrackster Suzanne Schulting. Rusland en Noorwegen hebben overigens nóg betere kansen en gaan volgens de analisten met nog meer medailles naar huis.

Peking is onderverdeeld in drie zones: Central Peking, Yanqing en Zhangjiakou. In Central Peking staan curling, ijshockey, kunstrijden, schaatsen en shorttrack op het programma, samen met snowboard big air en freestyle skiën big air. Op 80 kilometer van Peking vinden we Yanqing, waar de volgende sportwedstrijden worden afgewikkeld: alpineskiën, bobsleeën, skeleton en rodelen.

Zhangjiakous is de zone waar het snowboarden, freestyle skiën, biatlon, langlaufen, schansspringen en de noordse combinatie plaatsvindt. De zeven nieuwe onderdelen van dit jaar zijn monobob (vrouwen), freestyle skiën big air (vrouwen en mannen), mixed team shorttrack relay, mixed team schansspringen, mixed team freestyle skiën aerials en mixed team snowboardcross.

Hier vind je het schema van de Olympische Winterspelen 2022.

Wanneer is de openingsceremonie?

De openingsceremonie van de Winterspelen 2022 vindt plaats op 4 februari, dus twee dagen nadat de eerste curlingwedstrijden al begonnen zijn.

Olympische Winterspelen in je agenda zetten

Wil je geen enkele wedstrijd missen, dan kun je alle wedstrijden in je agenda zetten. Via SchedJoules kun je binnenkort een downloadbare agenda met álle wedstrijden van alle landen downloaden. Let op: maak hiervoor eerst een aparte agenda aan in de Agenda-app, anders staan de wedstrijden tussen al je belangrijke afspraken. Een aparte agenda kun je gemakkelijk in- en uitschakelen.

Working on it — SchedJoules (@SchedJoules) January 14, 2022

Bekijk ook onze tip over externe kalenders toevoegen op je iPhone voor meer informatie over deze functie.

Olympische Winterspelen kijken op iPhone, iPad en Apple TV

Alle live wedstrijden van de Olympische Winterspelen zijn te volgen op Discovery+ en Eurosport. Daarnaast kun je op NOS allerlei samenvattingen kijken. Wil je op de hoogte blijven van de standen en uitslagen, dan zijn er ook allerlei andere apps. Waaronder de officiële Olympische app van het IOC. We bespreken ze hieronder allemaal.

TV apps voor de Olympische Winterspelen

We beginnen met een overzicht van apps waarmee je de spelen kunt kijken. Deze zijn niet verbonden aan een aanbieder zoals Ziggo of KPN. Je kunt ze dus altijd gebruiken, ongeacht waar jij thuis je abonnement hebt.

Discovery+

Discovery+ heeft de exclusieve rechten, ook voor de biatlon en schansspringen. Je bent zelf de regisseur en bepaalt welke live-feeds je wilt zien. De meeste wedstrijden zijn voorzien van Nederlands commentaar door bekende Eurosport-presentatoren. Zo komt Herbert Cool opdraven voor de biatlon, geeft Haya Leenards commentaar bij het kunstrijden en hoor je Leo Oldenburger en Ron Berteling bij ijshockey. Je kunt ook alle Eurosport studioprogramma’s live of on-demand streamen via Discovery+.

Je kijkt Discovery+ op je iPhone, iPad of Apple TV. Ook kun je via AirPlay streamen of via je Android TV en Samsung-tv kijken. Om te kunnen kijken heb je de bundel Entertainment + Sport nodig, waar je in het eerste jaar €29,99 per jaar voor betaalt.

Eurosport

Eurosport Player is een internationale online streamingvideodienst van Discovery, Inc., het moederbedrijf van Eurosport. Hierop zijn de twee kanalen van Eurosport 1 en Eurosport 2 te zien, en zijn er live meerdere kanalen met sportuitzendingen waar Eurosport op dat moment de uitzendrechten heeft verworven. Op Eurosport 1 en Eurosport 2 kijk je dagelijks naar de live-programma’s Medal Zone en Beijing Today. Daarin krijg je alle hoogtepunten uit de wedstrijden voorgeschoteld door Sander Kleikers, Koen Weijland en Tessa Veldhuis. Tevens komen de finales, medailles en ceremonies in beeld.

NOS

De NOS gaat samenvattingen van de Winterspelen Spelen 2022 uitzenden. De NOS geeft dagelijks updates rondom de uitslagen en tussenstanden en legt daarbij de nadruk op de Nederlandse sportprestaties. In de app vind je al het nieuws in de sportsectie. Ook via de NOS-app op de Apple TV kun je sport kijken.

NPO

Heb je iets gemist? Via de NPO-app kun je allerlei momenten van de Olympische Winterspelen terugzien. De app heeft helaas geen speciale sectie voor sport, dus je moet wel zelf een evenement zoeken. Populaire evenementen worden dan weer wel op de voorpagina gezet als er veel naar wordt gezocht. De NPO-app is ook op de Apple TV beschikbaar.

NLZiet

Heb je geen regulier TV abonnement, maar zou je dat nu wel handig vinden? Dan kun je een abonnement op NLZiet overwegen. Deze online-dienst kost €7,95 per maand en is de eerste maand gratis. Je zou dus gratis naar de Olympische Winterspelen kunnen kijken. De dienst werkt onder meer samen met de NPO, dus het is vooral nuttig als je graag een aparte TV-app wil voor de Olympische Winterspelen en niet alles via de NOS-app wil doen.

Olympische Winterspelen via je TV aanbieder

Bij de meeste TV aanbieders kun je de Olympische Winterspelen live volgen via de normale aanbieders waar veel mensen al een abonnement hebben. Ziggo, KPN en T-Mobile hebben allemaal eigen apps.

Bekijk ook onze gids met apps voor televisie kijken met je iPhone. Een handig overzicht voor iedereen die nog geen dienst heeft gekozen.

Olympische Winterspelen 2022 nieuws en standen volgen

Lukt het niet om de Olympische Winterspelen live te volgen, heb je behoefte aan een tweede scherm tijdens de uitzending of wil je informatie en nieuws erop naslaan? Deze apps voor de Olympische Winterspelen raden we je aan, naast de NOS-app die we eerder al hebben genoemd.

Olympics

Dit is de officiële app voor de Olympische Winterspelen. De app wordt uitgegeven door het Internationaal Olympisch Committee (IOC) en maakt gebruik van allerlei handige functies. Je vindt uiteraard nieuws over alle sporters en evenementen en je kunt alle informatie over het wedstrijdschema vinden. Tijdens evenementen geeft de app live updates over de standen. Ook handig: je vindt de spelregels van alle sporten in video en tekst terug. Zo kun je meepraten over de puntentelling alsof je ervoor geleerd hebt.

In de Olympics-app kun je een account aanmaken met je Apple ID. Je voegt maximaal 8 favoriete sporten toe en je geeft aan wat voor meldingen je wil ontvangen. Uiteraard kun je je favoriete land opgeven. Dit land wordt dan getoond op de beginpagina, zodat je snel ziet welke evenementen eraan komen en hoeveel medailles er zijn gewonnen.

NU.nl

De app van NU.nl heeft de optie om notificaties voor sportnieuws aan of uit te zetten. De algemene sportsectie van NU.nl zal gedurende de hele periode vol staan met nieuws over de Spelen.

YouTube

Op het YouTube-kanaal van het IOC kun je tijdens de Olympische Winterspelen allerlei leuke video’s zien. Kijk naar herhalingen van wedstrijden, korte documentaires, uitleg, interviews en vooruitblikken. In de YouTube-app kun je meldingen inschakelen, voor als je niets wil missen.