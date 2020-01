Notificaties op de Apple Watch kun je op meerdere manieren verwijderen. In deze tip leggen we alle manieren voor je uit.

Veel mensen gebruiken de Apple Watch om notificaties van allerlei apps op hun pols te kunnen ontvangen, waardoor je niet steeds op je iPhone hoeft te kijken. Notificaties die je niet meteen leest, worden op een aparte plek bewaard. In de loop van de dag kan dit oplopen tot een flink aantal ongelezen notificaties. In deze tip leggen we uit op welke vier manieren je Apple Watch notificaties kunt verwijderen.

Notificaties op de Apple Watch verwijderen uit je Berichtencentrum

Om een overzicht van je notificaties te zien veeg je van boven naar beneden over de wijzerplaat van je Apple Watch. Vervolgens zijn er vier verschillende manieren om deze notificaties te verwijderen, zonder dat je daarvoor de bijbehorende app hoeft te openen. Dit is een kort overzicht van de manieren die we daarna uitleggen:

Tik onderaan een melding op Sluit. Veeg een geopende melding naar beneden. Veeg in het overzicht naar links op een melding en tik op het kruisje. Druk stevig op het scherm in je Berichtencentrum en tik op Wis alles.

Notificaties verwijderen met de Sluit-knop

Allereerst vind je een Sluit-knop onder elke notificatie. Om deze zichtbaar te maken, tik je simpelweg op één van de notificaties in de lijst. De tweede manier is om de notificatie naar beneden te vegen om ‘m te sluiten.

Schuiven of alles verwijderen

Er zijn nog twee andere opties. Om een enkele notificatie te sluiten, is het niet per se nodig om deze eerst te openen. In het overzicht van gemiste notificaties is het voldoende om over de melding naar links te schuiven en op het kruisje te tikken. Als je het echt rigoureus aan wil pakken, dan is het ook mogelijk om alle Apple Watch notificaties in één keer te verwijderen. Druk hiervoor hard op het scherm van de Apple Watch en daarna op Wis alles.

Wil je meer weten over het in- en uitschakelen van notificaties op de Apple Watch? Bekijk dan onze aparte tip.