Ben je Instagram helemaal zat, dan kun je je account tijdelijk uitschakelen of definitief verwijderen. In deze tip lees je hoe je dat aanpakt.

Wil je je Instagram account helemaal verwijderen? Of tijdelijk op pauze zetten? Het kan allebei. Als je minder aan je telefoon vastgeplakt wil zitten, kan het voor veel mensen een effectieve maatregel zijn.

Hoe kan ik mijn Instagram account verwijderen?

Als je je account verwijdert, worden al je foto’s, video’s, reacties, volgers, likes en andere zaken permanent verwijderd. Dit is definitief, dus denk goed na voordat je dit doet.

Ga naar deze pagina. Log in met je account als je rechts bovenin nog niet je gebruikersnaam ziet. Geef aan waarom je je Instagram-account definitief wilt verwijderen. Je keuze heeft geen invloed op het verdere proces. Voer je wachtwoord in en klik op Mijn account definitief verwijderen.

Na het verwijderen is je account nog 30 dagen terug te halen, maar het is niet zichtbaar voor andere gebruikers. Mocht je je toch bedenken, dan heb je dus nog even de mogelijkheid om toch nog je keuze terug te draaien. Daarna is het definitief. Je kunt in de toekomst niet meer je account met alle foto’s en volgers terugkrijgen als je op een later moment toch weer verder wilt gaan. Sterker nog: je kunt zelfs niet dezelfde gebruikersnaam terugkrijgen. Je zult dus met een nieuw account en een andere naam opnieuw moeten beginnen.

Instagram account tijdelijk uitschakelen

Vind je het verwijderen van je Instagram account een brug te ver, maar wil je toch misschien van een verslaving af komen? Dan kun je je account ook pauzeren. Alles blijft dan nog wel bewaard, maar zolang je op pauze staat is het voor niemand zichtbaar. Zo doe je dat:

Ga naar deze pagina en log in als dat wordt gevraagd. Onderaan de pagina kies je Mijn account tijdelijk uitschakelen. Geef een reden op, voer je wachtwoord in en bevestig je actie.

Je profiel is nu tijdelijk uitgeschakeld. Krijg je spijt? Dan kun je op elk moment je Instagram-account weer activeren. Als je je account deactiveert worden al je foto’s, reacties en likes verborgen, zodat anderen ze niet meer kunnen zien. Als je opnieuw inlogt bij Instagram wordt alles weer zichtbaar en staat je account niet meer op pauze.

Heb je ruzie met bepaalde mensen? Je hoeft je account niet uit te schakelen om ervoor te zorgen dat bepaalde mensen je foto’s niet meer kunnen zien. Via de privacy-instellingen kun je mensen blokkeren of beperkingen opleggen. Ook kun je reacties op Instagram blokkeren of filteren, zodat anderen bepaalde (scheld)woorden niet kunnen gebruiken.

