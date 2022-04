Wat is Twitter, hoe gebruik je Twitter op de iPhone, iPad en Mac? En waarom zou je Twitter gebruiken in plaats van ander sociale media? We vertellen het allemaal in deze Twitter-uitleg, met tevens een round-up van onze beste Twitter-tips.

Twitter is een populair sociaal netwerk waarmee je korte berichtjes kunt delen, zogeheten tweets. In dit uitlegartikel geven we antwoord op vragen als: Wat is Twitter? Hoe kun je een Twitter-bericht sturen en je account afschermen? Hoe gebruik je Twitter op iPhone, iPad en Mac en welke alternatieve apps voor Twitter zijn er zoal? Ook geven we een round-up van onze beste Twitter-tips.

Wat is Twitter?

Twitter is een gratis sociaal netwerk om berichten te versturen. Aanvankelijk was er een limiet van maximaal 140 tekens per bericht, maar inmiddels is dit opgerekt naar 280 tekens. Vanwege de korte berichten wordt Twitter ook wel een microblogdienst genoemd. Twitter werkt met tweets, retweets en tijdlijnen, begrippen die we hieronder zullen uitleggen. De dienst werd in 2006 opgericht door het viertal Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone en Evan Williams. Sinds april 2022 is Twitter in handen van ondernemer Elon Musk (@elonmusk). Hij betaalde 44 miljard dollar om de nieuwe eigenaar te worden en het netwerk verder open te stellen voor vrije meningsuiting.

Er zijn honderden miljoenen mensen aanwezig op Twitter, die korte berichten uitwisselen. Je kunt ook foto’s en video’s, links naar websites en allerlei andere content opnemen in je bericht. Het kost niets, maar je krijgt soms wel reclames in de vorm van uitgelichte tweets te zien.

Waarom Twitter gebruiken?

Twitter heeft een andere insteek dan Facebook. Terwijl de meeste mensen Facebook vooral gebruiken om over eigen belevenissen te vertellen, is Twitter veel meer een plek om te discussiëren over allerlei onderwerpen. Je hebt bijvoorbeeld een interessant nieuwsartikel gezien en deelt dat met je vrienden, die er vervolgens op reageren.

Op Twitter volg je mensen, maar je bouwt er geen vriendennetwerk mee op. De vriendschap hoeft ook niet wederzijds te zijn. Als je iemand op Twitter volgt, wil dat nog niet zeggen dat je iemand persoonlijk kent, maar je geeft er vooral mee aan dat je iemand interessant genoeg vindt om te volgen. Zo zul je misschien niet zo snel een Facebook-uitnodiging sturen naar RTL-verslaggever Frits Wester om vrienden te worden, maar je kunt wel ervoor kiezen om @fritswester te volgen op Twitter. Je bepaalt zelf wie je volgt en bent niet verplicht om iemand terug te volgen (al wordt dat vaak wel gewaardeerd).

Wil je niet dat iedereen kan meelezen, dan kun je je account privé maken, zodat je zelf bepaalt wie jouw berichten kunnen zien. Tweets waarvan je denkt dat jouw volgers ze interessant zullen vinden kun je doorplaatsen (retweeten) of bewaren voor later (liken). Twitter wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt als nieuwsmedium, met name vanwege de snelheid.

De tijdlijn is een lijst van tweets van mensen die jij volgt. Deze lijst was ooit chronologisch, maar Twitter gebruikt tegenwoordig algoritmes om te bepalen welke tweets voorrang krijgen. Bovendien staan er ook steeds vaker uitgelichte tweets en reclames tussen.

Twitter op iPhone en iPad gebruiken

Om Twitter op de iPhone of iPad te gebruiken heb je meerdere mogelijkheden:

De officiële Twitter-app, die is ontstaan na de overname van Tweetie.

Diverse Twitter-apps die door derden zijn gemaakt, zoals Tweetbot en Twitterrific.

De officiële Twitter-app is geoptimaliseerd voor de iPhone en iPad. De app is door de jaren heen steeds verder verbeterd en uitgebreid. Met de officiële app kun je onder meer je tijdlijn doorbladeren, berichten doorzoeken en nieuwe mensen ontdekken die je kunt volgen. Ook kun je op alle iOS-apparaten meldingen ontvangen voor bijvoorbeeld vermeldingen en privéberichten.

Er is één reden om voor de officiële Twitter-app te kiezen en dat is dat er enkele unieke funcites in zitten, die ontwikkelaars van externe apps niet mogen gebruiken. Zo probeert Twitter gebruikers te dwingen om voor de officiële app te kiezen. Voor ontwikkelaars is het steeds moeilijker geworden om zich te onderscheiden met leuke functies.

Alternatieve Twitter-apps voor iPhone en iPad

Naast de officiële app zijn er in de App Store ook diverse alternatieve apps beschikbaar om Twitter te gebruiken op je iPhone of iPad. De meest bekende zijn Tweetbot, Twitterrific, Hootsuite en Echofon. Daarnaast zijn er enkele minder bekende namen zoals Tweetings. Zoals hierboven aangegeven hebben deze apps soms wat beperkingen, omdat Twitter de nieuwste functies voor zichzelf reserveert. Toch weten deze apps soms nog leuke aanvullende functies te bedenken, waardoor ze de moeite waard zijn. Vooral Tweetbot heeft veel fans vanwege het overzichtelijke uiterlijk.

We hebben een lijst van de beste Twitter-apps voor iPhone en iPad, waar je meer informatie vindt:

Twitter-apps voor iPhone en iPad

Twitter had ooit een officiële Mac-app, maar is daar in 2018 mee gestopt. Als alternatief zou je gebruik kunnen maken van TweetDeck, Twitterrific of Tweetdeck voor de Mac.

Twitter-tips voor iOS en macOS

We hebben nog veel meer tips om het maximale uit Twitter te halen. Hieronder zie je een greep uit onze Twitter-tips: