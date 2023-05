Eén oplaadstation voor al je devices

Ben je op zoek naar een oplader voro je iPhone, Apple Watch en AirPods? In deze gids zetten we de beste opladers voor meerdere apparaten op een rijtje.

Meerdere Apple-apparaten tegelijk opladen: dit heb je nodig

Ooit had Apple plannen om met de AirPower een oplader voor meerdere apparaten te maken. Dat mislukte, maar gelukkig zijn er genoeg draadloze opladers voor meerdere apparaten. Niet van Apple, maar van merken als Belkin, Mophie, Zens, Nomad en dergelijke. Ze zijn te gebruiken als dock op je bureau of nachtkastje en soms zijn ze ook inklapbaar, zodat je op een hotelkamer al je Apple-apparaten tegelijk kunt opladen. Er is keuze genoeg!

Zens modulaire draadloze oplader

Zoek je een dock die je naar eigen inzicht kunt inrichten, dan is er de Zens modulaire 4-in-1 draadloze oplader. Dit is een systeem dat uit meerdere modules bestaat, die je aan elkaar kunt koppelen. De 4-in-1 set bestaat uit een basismodule voor de iPhone en iPad en een Apple Watch-module. Deze kun je naar wens links of rechts plaatsen. Op het plankje onder de iPhone kun je je AirPods neerleggen om op te laden, maar je kunt er ook nog aparte modules bij aanschaffen voor bijvoorbeeld nog meer AirPods of Apple Watches.

Deze oplader is gemaakt van gerecycled plastic en dat wil de fabrikant laten zien: het donkergrijze plastic is gespikkeld om duidelijk te maken dat er restmateriaal is gebruikt. Echt mooi vinden we het niet, zoals ook te lezen is in onze review van de Zens modulaire 4-in-1 draadloze oplader. De Apple Watch-lader is niet geschikt voor snelladen, maar de andere poorten zijn wel extra snel: 15 Watt voor MagSafe-laden en 30 Watt via de usb-c-poort aan de zijkant. Losse modules zijn niet via Apple te koop maar wel via bij Amazon of bij Appelhoes en rechtstreeks bij de fabrikant.

Mophie 3-in-1 oplader met MagSafe

Er zijn twee varianten van deze Mophie 3-in-1 oplader. Het model voor onderweg is voorzien van MagSafe en heeft meerdere oplaadzones voor je iPhone, Apple Watch en AirPods. Je legt je devices in de juiste oplaadzone en ze beginnen meteen te laden. Deze platte oplader is opvouwbaar en kan worden weggestopt in het meegeleverde tasje. De iPhone-lader is MagSafe-gecertificeerd en kan opladen met een snelheid van 15 Watt. En de Apple Watch-lader kun je onder elke gewenste hoek zetten, zodat je gebruik kunt maken van de nachtklokmodus.

De andere Mophie 3-in-1 lader is een staand model, waarbij zowel de iPhone als de Apple Watch wat meer rechtop staan. Deze heeft een verzwaarde voet, zodat hij meer geschikt is om continu op één plaats neer te zetten. Je kunt de iPhone kantelen voor videogesprekken of om een video te kijken.

OtterBox 2-in-1 powerbank en oplader

Zoek je een oplossing waarmee je je iPhone staand kunt opladen, dan is deze van OtterBox misschien een beter keuze. Deze compacte powerbank met draagbare MagSafe-oplader is overal te gebruiken en makkelijk mee te nemen naar kantoor. Je iPhone staat rechtop en je kunt de meldingen goed in de gaten houden of een video bekijken in landschapsweergave, terwijl je ondertussen op het voetje je Apple Watch laadt. Daarbij wordt ook Apple Watch snelladen ondersteund.

Na gebruik vouw je de powerbank op en stop je ‘m in je tas. Je kunt ook andere devices aansluiten om met 20 Watt op te laden. De iPhone laad je via de officiële MagSafe-lader op met maximaal 15 Watt. De powerbank levert een batterijduur van zo’n 31 uur. Je krijgt er een kabel van 50 cm bij om andere apparaten te laden.

Anker 3-in-1 Cube met MagSafe

Anker kennen we van de betaalbare accessoires voor je iPhone, die vooral via Amazon worden verkocht. Maar de fabrikant heeft ook een deal met Apple kunnen sluiten, om een bijzonder accessoire aan te bieden. De Anker 3-in-1 Cube kan compact in elkaar worden geschoven en is voorzien van MagSafe-certificering, zodat je je iPhone met 15 Watt draadloos kunt opladen.

Je kunt hiermee je iPhone, AirPods en Apple Watch tegelijk opladen. Het kubusvormige design is compact in elkaar te schuiven en daardoor makkelijk mee te nemen. Je kunt de iPhone hiermee horizontaal of verticaal opladen. Ledlampjes geven de oplaadstatus aan. Je krijgt er een usb-c-naar-usb-c-kabel bij en een 30 Watt-stroomadapter.

ZENS Liberty

Deze oplader lijkt nog het meest op Apple’s idee van een AirPower-oplaadmat. De ZENS Liberty heeft namelijk zestien spoelen, die elkaar overlappen. Daardoor kun je je iPhone en AirPods overal op de mat neerleggen. De oplader is ook geschikt voor twee iPhones tegelijk en heeft een aansluiting voor een Apple Watch-lader (niet inbegrepen). Deze usb-a-ingang is ook te gebruiken voor een ander apparaat. In onze ZENS Liberty review lees je ons oordeel.

De ZENS Liberty is verkrijgbaar vanaf €139 bij Appelhoes en Coolblue. De doorzichtige variant is ook verkrijgbaar bij Coolblue en Amazon.

Belkin Boost Charge-oplaaddock

Belkin heeft in de loop van de jaren heel wat Boost Charge oplaadstations uitgebracht, die meestal geschikt zijn voor een iPhone, Apple Watch en AirPods. Naast deze 3-in-1 modellen kun je ook nog de iets compactere 2-in-1 modellen tegenkomen. Het mooist zijn de modellen met MagSafe, want daarop kun je je iPhone zwevend opladen. De Apple Watch laad je op via de ingebouwde Apple Watch-lader, dus je hebt niet je eigen kabel nodig. Omdat alles er al in zit zijn deze opladers wel iets prijziger: reken op ongeveer 150 euro.

Bekijken bij Apple Store, Appelhoes en Amazon Een goedkopere variant vind je bij Smartphonehoesjes.

Nomad-oplaadstation

Deze oplader van Nomad werkt met één iPhone en een Apple Watch. De iPhone laad je draadloos op via Qi, terwijl je de Apple Watch aan de ingebouwde oplader hangt. Deze lader ziet er stijlvol uit, want hij is bekleed met zwart leer. De rest is gemaakt van aluminium en de anti-slip voetjes zorgen ervoor dat hij niet weg glijdt. De draadloze lader voor je iPhone ondersteunt maximaal 7,5W. Er zit een omgevingssensor bij, zodat de oplaadlampjes in het donker worden gedimd. Je kan ook drie iPhones tegelijkertijd opladen, of één iPhone en een Apple Watch.

