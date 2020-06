Zip-bestanden openen op de iPad en iPhone doe je met de standaardfuncties in iOS, maar je kunt ook gebruik maken van apps van derden zoals GoodReader, Transmit en Zip Browser. In dit artikel leggen we de mogelijkheden uit van zip-bestanden inpakken en uitpakken.

Zip-bestanden in iOS

ZIP is een populair formaat om meerdere bestanden te bundelen. Op de iPhone en iPad kun je zip-bestanden gewoon openen, soms zonder dat je er speciale software voor nodig hebt. In deze tip lees je alles over het downloaden, uitpakken en bekijken van zipbestanden op iOS.

Zip-bestanden in iOS 13

In iOS 13 kun je gemakkelijker zip-bestanden inpakken, uitpakken en bekijken. Dit doe je in de Bestanden-app of in iCloud Drive. Door je vinger op een gezipt bestand te drukken kun je een map uitpakken. Druk je op een bestand of map, dan kun je deze op dezelfde manier inpakken en vervolgens weer uitpakken. Bij het maken van een zip-bestand blijft het origineel overigens ook bestaan.

Het zippen kan een oplossing zijn als je een complete folder met iemand anders via iCloud wilt delen. Deze functie komt in de loop van 2020 beschikbaar in iOS 13.

In de Bestanden-app kun je ook een preview bekijken van de gezipte bestanden, zodat je weet wat je te zien krijgt voordat je het uitpakt.

Zipbestanden openen vanuit Safari, Mail of Berichten

In de Mail- en Berichten-app kun je ook zip-bestanden die je binnenkrijgt meteen openen na het downloaden. Je kunt elk bestand dat je binnenkrijgt bekijken via de Quick Look-functie. Ook kun je bestanden selecteren om ze door te sturen naar andere apps.

Een andere optie is het opslaan van zip-bestanden in de Notitie-app, al is dat sinds de komst van de Bestanden-app niet meer nodig. In de meeste gevallen zul je dergelijke bestanden opslaan in iCloud Drive en vervolgens openen met de Bestanden-app.

Vanuit de meeste apps werkt het als volgt:

Tik op de link naar het zip-bestand dat je wilt downloaden. Er verschijnt een venster met opties. Kies de optie om te openen in de Bestanden-app en kies vervolgens op welke lokatie je wilt opslaan. Je kunt een van de apps gebruiken die je hebt geïnstalleerd op je iPhone of iPad, zoals GoodReader.

Hieronder zie je een voorbeeld in Safari, waarbij we een ZIP-bestand uit een persbericht van Apple TV+ downloaden van de website:

Na het tikken op de downloadlink krijg je een pop-up. Je geeft toestemming en het downloaden begint. Tik op het omlaag wijzende pijltje rechtsboven om het bestand te zien. Tik je op het gedownloade ZIP-bestand, dan word je doorgestuurd naar de Bestanden-app, waar je het kunt uitpakken en de inhoud bekijken.

Zip-bestanden openen via AirDrop

Je kunt ook zip-bestanden binnenkrijgen via AirDrop. Stuur je bijvoorbeeld vanaf de Mac een zipbestand naar de iPhone, dan ziet dat er als volgt uit:

Nadat je het bestand hebt geaccepteerd krijg je te zien welke apps het zipbestand kunnen inlezen. Dit werkt hetzelfde bij het downloaden van een zipbestand via Safari: je kunt de inhoud van het zipbestand niet meteen bekijken, maar wordt doorgestuurd naar de Bestanden-app of een third party-app. In dit geval hebben we gekozen voor de Bestanden-app, waarbij je kunt aangeven in welke map op iCloud je dit wilt opslaan. Na het opslaan krijg je een scherm te zien waarmee je een preview van de inhoud kunt bekijken. Uiteraard kun je ook Dropbox gebruiken voor het opslaan van een zipbestand dat je met anderen wilt delen. Voor het uitpakken en weergeven van dit zipbestand heb je mogelijk wel een aparte app nodig.

Officiële WinZip-app voor iOS

De bekendste app om zipbestanden uit te pakken op Windows-computers is WinZip. Deze app is er ook voor de iPhone en iPad. Met WinZip voor iOS kun je zip- en zipx-bestanden openen, aanmaken en voorzien van encryptie. Je kunt de bestanden ook delen naar Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud, Twitter en diverse andere diensten. Als je regelmatig grote bestanden moet uitwisselen vanaf je iPhone of iPad, dan is het de moeite om in deze betaalde app te investeren. Je kunt er ook 7z-, RAR- en LHA-bestanden mee openen.

Op het openingsscherm van WinZip zie je duidelijk welke gezipte mappen lokaal staan en welke op clouddiensten zoals Dropbox en iCloud staan. Bij het maken van een nieuw zipbestand geef je aan welke bestanden je wilt toevoegen, uit welke bronnen.

Zipbestanden uitpakken met andere apps

Wil je een zipbestand openen via Safari, AirDrop of een andere app, dan doe je dat via het deelmenu. Je krijgt te zien welke apps op jouw iPhone of iPad geschikt zijn om het zip-bestandsformaat te openen. Tik op de gewenste app en je krijgt de inhoud van het zipbestand te zien.

Zoek je een goedkope oplossing, dan is er de app Zip Browser. Als je een zipbestand krijgt toegestuurd, kun je deze openen door je vinger op de bijlage te houden en ‘Zip Browser’ te selecteren. Met deze app kun je door de bestanden bladeren, de bestanden bekijken en ze doorsturen naar andere gebruikers. Naast de betaalde versie van de app is er ook een gratis variant. Geavanceerde functies zijn onder andere bestanden sorteren en ontvangen bestanden opnieuw verpakken in een zip.

Een beproefde oplossing is GoodReader, maar hier moet je wel iets meer voor betalen. Deze app is bedoeld voor het lezen en bewerken van allerlei bestanden, met name PDF’s. Je kunt er echter ook zip-bestanden mee openen en beheren.

Een andere optie is Zipped, een app waarmee je drag-and-drop kunt gebruiken om je zipbestanden te openen en te bekijken. Dit werkt het beste als je gebruik maakt van Split View op de iPad, want dan kun je beide apps (Bestanden en Zipped) gelijktijdig in beeld hebben.

Om een bestand te zippen sleep je het vanuit de Bestanden-app naar Zipped. Je geeft aan dat je wilt opslaan, geeft het bestand een naam en kiest de gewenste locatie. Dat kan lokaal op je iPad zijn, maar ook iCloud Drive of Dropbox. Eventueel kun je het bestand meteen doorsturen naar Mail, iMessage en dergelijke. Voor het unzippen neem je dezelfde stappen: je sleept het zipbestand vanuit de Bestanden-app naar Zipped. Het wordt dan meteen uitgepakt. Sinds de Bestanden-app deze functie zelf al heeft ingebouwd is het gebruik van een externe app eigenlijk niet meer nodig. Maar het kan nog wél.

