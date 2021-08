Je kunt in Safari met pijltjes sneller zoeken op Google of een andere zoekmachine door je zoekopdracht te laten aanvullen. In een paar tikken voeg je zo een complete zoekopdracht toe, zonder dat zelf te hoeven typen.

Bij het zoeken via een zoekmachine in Safari op de iPhone en iPad geeft de browser automatisch zoeksuggesties op basis van wat je intypt. Soms zijn deze zoeksuggesties niet helemaal wat je zoekt, maar met de pijltjes in Safari kun je deze zoeksuggesties gebruiken en aanvullen. In deze tip lees je hoe je in Safari sneller kan zoeken op de iPhone en iPad. Je gebruikt hiervoor de grijze pijltjes in Safari.



Sneller zoeken met de Safari pijltjes

Het is je misschien al eens opgevallen: de grijze pijltjes naast zoeksuggesties. Vraag je je af waar die voor zijn? De pijltjes zijn bedoeld om je zoekopdracht uit te breiden, zonder dat je direct naar Google gaat. Voorheen moest je alles zelf typen wat je wilde opzoeken, maar Safari kan dat eenvoudig voor je aanvullen.

Je gebruikt deze functie als volgt:

Stel je wil een afspraak maken bij de Apple Store in Amsterdam. Je typt in Safari “apple” in. Er verschijnt een suggestie voor “apple store amsterdam”. Tik nu op het grijze pijltje met het rondje. De zoeksuggestie wordt ingevuld, zonder meteen de zoekopdracht uit te voeren. Je kan de zoekopdracht nu zelf aanvullen of een opeenvolgende suggestie aantikken.

Op deze manier kun je een stuk sneller zoeken. Je hoeft zelf minder te typen, want alleen het typen van “apple” is voldoende. Door te tikken op de pijltjes, vul je je zoekopdracht supersnel aan. Je kan zo vaak op de pijltjes tikken als je wil. Het scheelt ook frustratie als je niet goed weet wat je moet opzoeken.

Deze pijltjes zijn altijd beschikbaar, ongeacht welke zoekmachine je gebruikt. Het is een handige manier om slim gebruik te maken van de suggesties van jouw ingestelde zoekmachine. Wat nog goed is om te weten, is dat deze functie niet beschikbaar is op de Mac.

Vind je de suggesties van de zoekmachine niet goed? In onze tip lees je hoe je de standaard zoekmachine op de iPhone aanpast.

Bekijk ook Andere zoekmachine op de iPhone instellen in Safari en Chrome In Safari op de iPhone kun je de standaard zoekmachine Google vervangen door een andere aanbieder, namelijk Microsoft Bing, Yahoo of DuckDuckGo. Maar er zijn ook nog andere manieren om te zoeken zonder Google. Daarnaast kun je in Chrome voor iOS een andere zoekmachine kiezen.