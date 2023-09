Microsoft heeft in 2020 plannen gehad om de zoekmachine Bing te verkopen aan Apple. Als de verkoop door was gegaan, dan zou Bing de standaard zoekmachine op de iPhone zijn geworden. Maar de deal ging niet door.

Apple Bing?

Er wordt al jaren gesproken over een toekomstige zoekmachine van Apple, maar die lijkt er steeds niet te komen. Er is een moment geweest waarop het bal al bijna voor het doel lag en Apple alleen nog maar een schop hoefde te geven. In 2020 voerden leidinggevenden van Microsoft gesprekken met topman Eddy Cue om een mogelijke deal te bespreken. De deal werd echter niet doorgezet.



Volgens Bloomberg zouden de gesprekken gestrand zijn omdat Apple nu jaarlijks miljarden verdient aan de deal met Google. Een deal met Microsoft had alleen maar geld gekost, zonder dat Apple zeker wist of het ook een succes zou worden. Het bedrijf was namelijk bang dat de Bing-zoekmachine niet kan concurreren met Google, zowel in kwaliteit als in mogelijkheden.



Dit jaar geen Oktoberfest voor Eddy Cue (links op de foto): hij heeft het druk met de rechtszaak, terwijl Tim Cook door Europa reist.

In 2021 hebben Google en Apple de zoekmachinedeal nog eens verlengd. Deze deal wordt nu nader bekeken in de antitrustzaak die het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen Google heeft aangespannen. Het ministerie denkt dat Google’s dominantie op de devices van Apple nog eens extra bevestigt is dat Google een monopolie heeft.

Eddy Cue staat deze week als getuige in de rechtszaal en heeft in het kader daarvan uitgelegd waarom Apple kiest voor Google als standaardzoekmachine, terwijl die toch niet het beste presteert als het om privacy gaat. Cue legde uit, dat “we altijd hebben gedacht dat het de beste was”. Apple wilde daarom Google en geen andere. Ook zegt Cue dat de deal tussen beide bedrijven inhoudt dat Google gebruikers moet laten zoeken, zonder in te loggen. En er zouden in de Safari-webbrowser ook allerlei features zijn ingebouwd om te zorgen dat gebruikers veilig zijn.

Wil je toch liever de standaard zoekmachine op je iPhone wijzigen? Dat kan. Je kunt sinds iOS 17 zelfs twee verschillende zoekmachines instellen voor normaal zoeken en privé zoeken.