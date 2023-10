Het is sinds kort mogelijk om een andere zoekmachine in Safari in te stellen voor private browsing. Je kunt dus voor normaal gebruik Google kiezen en bijvoorbeeld DuckDuckGo als privézoekmachine. Als je niets doet, staan beide ingesteld op Google, dankzij een lucratieve deal die Apple met het zoekbedrijf heeft gesloten. Maar het had ook anders kunnen zijn: DuckDuckGo was in de race om de standaard privézoekmachine te worden. De gesprekken liepen echter stuk, zo blijkt uit een gerechtelijk onderzoek dat momenteel loopt in de VS. De rechter wil dat de (nog geheime) verklaringen openbaar worden gemaakt, zodat de exacte reden bekend wordt.



Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt momenteel of Google zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik en oneerlijke concurrentie. Er zijn in de zaak al diverse deals aan het licht gekomen, zoals het feit dat Apple geen Google-concurrent mag maken. Ook mag er bij het instellen van de iPhone geen alternatieve zoekmachine worden getoond. De Google-zoekmachine word je min of meer opgedrongen en je krijgt pas alternatieven te zien, als je er zelf naar zoekt. Een andere onthulling is dat Microsoft in 2020 de zoekmachine Bing wilde verkopen aan Apple . Dat ging niet door, omdat de deal die Apple met Google heeft gesloten veel lucratiever is.

Verklaring achter gesloten deuren

De financiële invloed van Google blijkt ook bij een andere stukgelopen deal, namelijk tussen Apple en DuckDuckGo. De privacyvriendelijke zoekmachine met eendlogo had de standaard privézoekmachine in Safari kunnen worden. DuckDuckGo CEO Gabriel Weinberg en Apple-topman John Giannandrea hebben achter gesloten deuren getuigd hoe de onderhandelingen tussen beide bedrijven zijn verlopen. Rechter Amit Mehta wil echter dat de getuigenissen openbaar worden gemaakt, omdat ze “de kern van de zaak raken” en duidelijk maken hoe Google de markt in z’n greep heeft.

In het onderzoek staat vooral de deal tussen Apple en Google centraal. De uitspraak van de rechter kan gevolgen hebben voor beide bedrijven. Daardoor maakt DuckDuckGo wellicht alsnog een kans.

