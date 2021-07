Siri kan informatie geven over allerlei sporten, zoals de Olympische Spelen, golf, tennis, basketbal, honkbal en hockey. In deze tip lees je voor welke sporten Siri de uitslagen, standen en spelersinformatie kan opvragen.

Siri weet (bijna) alles van sport

Siri weet veel van voetbal, maar er zijn ook allerlei andere sporten waar Siri je meer over kan vertellen. Siri weet bijvoorbeeld alles over de olympische spelen, basketbal, honkbal en ook golf en tennis. Van speelschema’s tot informatie over specifieke spelers, in deze tip leggen we uit hoe Siri je op de hoogte houdt van je favoriete sporten.

Siri en sport

Siri kan vragen beantwoorden over verschillende sporten. Momenteel kent Siri de speelschema’s, standen en spelersinformatie van zeven verschillende sporten. Het gaat dan om onderstaande sporten:

Voetbal: Eredivisie, Italiaanse Serie A, Engelse Premier League, Franse Ligue 1, Spaanse La Liga, Duitse Bundesliga

Basketbal: NCAA, NBA, WNBA

Honkbal: MLB

American Football: NCAA Football, NFL

Hockey: NHL

Tennis: Wimbledon, Australian Open, US Open

Golf: PGA

Olympische Spelen

Wil je weten wat Siri van voetbal weet, dan vind je in onderstaande tip meer informatie over de populairste sport van Nederland.

Bekijk ook Voetbaluitslagen opvragen met Siri Siri weet alles over voetbal. Vraag naar de uitslag van voetbalwedstrijden, de stand van de Eredivisie, spelersinformatie of andere voetbalstatistieken.

Je kunt Siri vragen stellen over sport op de volgende apparaten: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV en HomePod.

Olympische Spelen en Siri

Je kan aan Siri vragen hoeveel medailles een land op de Olympische Spelen heeft en wat de huidige medaillespiegel is. Je weet op die manier snel hoeveel gouden, zilveren en bronzen medailles er al verdiend zijn.

Je kan de volgende vragen stellen:

“Wat is de tussenstand van de Olympische Spelen?”

“Hoeveel medailles heeft Nederland op de Olympische Spelen?”

Het antwoord dat Siri geeft bij de vraag hoeveel medailles Nederland al heeft lijkt niet correct, want de assistent zegt “Nederland eindigde de Olympische Spelen met XX medailles”, waardoor het lijkt alsof de Olympische Spelen al voorbij zijn. Maar de informatie zelf is wel juist. Het is helaas niet mogelijk om voor elke individuele sport de resultaten tijdens de Olympische Spelen op te vragen.

Sport: speelschema’s en uitslagen

Wil je van Siri weten hoe het speelschema van een basketbaltoernooi eruit ziet, vraag dan simpelweg welke basketbalwedstrijden er morgen gespeeld gaan worden. Siri geeft vervolgens een overzicht van de wedstrijden van de NBA. Je kunt ook vragen welke wedstrijden een bepaald team binnenkort moet spelen in een specifiek toernooi. Je kunt vervolgens door het speelschema scrollen om meer te bekijken.

Spelersinformatie opvragen

Behalve informatie opvragen over toernooien of teams, kun je ook spelersinformatie opvragen. Dit werkt mogelijk niet bij alle sporten, dus het is een kwestie van proberen om te kijken of Siri het antwoord weet. Vraag bijvoorbeeld aan Siri “Waar speelt Frenkie de Jong” en Siri geeft vervolgens het antwoord. Je krijgt daarbij ook allerlei extra informatie, bijvoorbeeld zijn lengte, gewicht en geboortedatum. Ook de positie in het team wordt in sommige gevallen gegeven, mocht die info bij Siri bekend zijn.

Problemen met Siri en sport oplossen

De Nederlandse versie van Siri kan soms moeite hebben met het herkennen van namen van teams, toernooien en spelers. Omdat het vaak om Engelse namen gaat, kan het gebeuren dat Siri je niet goed verstaat. In dat geval kun je de herkende tekst aanpassen door erop te tikken. Je kunt dan handmatig het commando aanpassen met het toetsenbord, waarna Siri alsnog het goede antwoord geeft.

Je kunt ook de getypte versie van Siri instellen. Hiermee hoef je vragen nooit hardop uit te spreken, maar moet je altijd alles intypen. Dat geldt dan dus ook voor al je andere vragen die je aan Siri wil stellen. Deze optie pas je aan via de instellingen. Het is helaas niet mogelijk om snel te wisselen tussen een getypte en gesproken versie van Siri.

Bekijk ook Siri vragen stellen zonder te praten Met Siri kun je ook vragen intypen zonder te praten. We leggen in deze tip uit hoe het intikken van Siri-vragen werkt op de iPhone, iPad en Mac zodat je geluidloos je vragen kunt stellen.