Siri weet alles over voetbal. Vraag naar de uitslag van voetbalwedstrijden, de stand van de Eredivisie, spelersinformatie of andere voetbalstatistieken.

Siri heeft verstand van voetbal. De Nederlandse versie van Siri kan antwoord geven op allerlei vragen over voetbal, zoals uitslagen, waar een bepaalde voetballer speelt en wat de stand is in de Eredivisie. In deze tip leggen we uit je Siri vragen over voetbal stelt.



Voetbal en Siri: vragen over tussenstand, uitslagen en meer

Je kunt Siri allerlei voetbalvragen stellen. De meest voor de hand liggende vragen zijn de stand van de Eredivisie of de topscorers van een specifieke club.



De acreenshots in dit artikel tonen uitslagen van het seizoen 2020-2021.

Wil je weten hoe jouw favoriete voetbalclub heeft gespeeld? Dan stel je aan Siri een passende vraag, zoals de uitslag van een bepaald duel. Siri zegt welk team heeft gewonnen, wat de uitslag was en wie de doelpunten heeft gemaakt. Bij alle teams krijg je de clublogo’s te zien en het stadion waar de wedstrijd heeft plaatsgevonden.

Je kunt echter ook vragen bij welke club Memphis Depay bijvoorbeeld speelt. Siri geeft niet alleen de huidige club weer, maar ook de gebruikelijke positie van de speler. Je moet hiervoor tikken op de naam van de speler bovenaan de Siri-melding. Ook de geboortedatum, geboorteplaats, lengte, gewicht en voetbalstatistieken zie je hier als je Siri een vraag stelt over een bepaalde speler.

Siri kan echter ook omgaan met buitenlands voetbal, want je kunt bijvoorbeeld vragen wanneer de laatste wedstrijd van Barcelona was. Siri weet zelfs wie er van een bepaald team de meeste gele kaarten gekregen heeft, terwijl ook de opstelling van bijvoorbeeld het Belgisch voetbalelftal bekend is. Ook van andere sporten heeft Siri verstand.