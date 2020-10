iCloud Drive is de online opslagruimte die je bij Apple krijgt. Je krijgt toegang tot de bestanden die je op iCloud Drive hebt geplaatst via de Bestanden-app of via de browser door naar iCloud.com te gaan. Omdat alle documenten en andere bestanden in de cloud staan, raak je nooit zomaar iets kwijt en kun je overal aan je bestanden werken. Een nadeel van online opslaan is dat er dataverkeer aan te pas komt. Hierdoor kun je sneller door je databundel heen zijn, omdat iCloud Drive bestanden regelmatig synchroniseert met de server. Dit kun je voorkomen door aan te geven welke onderdelen van iCloud Drive gebruik mogen maken van je mobiele datanetwerk.

Mobiele data voor iCloud Drive uitschakelen

Je kunt het mobiele dataverbruik van iCloud Drive gemakkelijk voorkomen door de optie uit te vinken bij de instellingen van iCloud Drive. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe je dat doet:

Open Instellingen-app op je iPhone of iPad. Kies voor Mobiel netwerk. Blader helemaal omlaag, voorbij de lijst met apps. Zet de schakelaar uit bij iCloud Drive.

Hiermee voorkom je dat iCloud Drive je mobiele databundel gebruikt. Het is een kwestie van aan of uit. Handiger zou zijn, als je toch wat mobiele data kunt toestaan, maar daarbij een maximum kunt instellen. Helaas geeft Apple je niet die mogelijkheid.

Toegang tot bestanden op iCloud Drive

Je krijgt toegang tot de bestanden in iCloud Drive op de volgende manieren:

Via een ondersteunde browser door naar iCloud.com te gaan

Via de Bestanden-app op iPhone en iPad (iOS 11 en nieuwer)

Via de iCloud Drive-app op oudere iPhones en iPads (iOS 9 en 10)

Door op de Mac naar de Finder te gaan en de map iCloud Drive te openen

Door op een Windows-pc naar iCloud Drive in de Verkenner te gaan

Als je je bureaublad en de map ‘Documenten’ toevoegt aan iCloud Drive, worden al je bestanden verplaatst naar iCloud.

Dataverbruik door iCloud Drive

Om te achterhalen hoeveel iCloud Drive ongemerkt aan mobiele data verbruikt, kun je de datateller opnieuw instellen. Dit doe je door onderin het scherm te kiezen voor Stel gegevens opnieuw in. Bij Instellingen > Mobiel netwerk > Bestanden zie je na verloop van tijd hoeveel data er is verbruikt.

Nog meer tips nodig? Lees dan hoe je extreem dataverbruik op je iPhone kunt voorkomen door de juiste instellingen te kiezen.