iPhone-stereospeakers: zo werkt het

Sinds de iPhone XS en iPhone XR vind je verbeterde stereospeakers op de iPhone. Het geluid komt op twee plaatsen uit de behuizing. Hoe werkt het precies en waarom zitten er zoveel speakergaatjes aan de onderkant van de iPhone? Je leest het in dit artikel!

iPhone stereospeakers

Bij de iPhone 7 introduceerde Apple voor het eerst stereospeakers op de iPhone. Dit viel samen met het verdwijnen van de koptelefoonuitgang. Apple claimde destijds dat de speakers van de iPhone 7 tweemaal luider zijn dan die van de iPhone 6s. Ook hebben ze een groter dynamisch bereik waardoor je meer verschil tussen tonen zou moeten horen. De iPhone 8 heeft een 25% luidere speaker, maar bij de iPhone XS (Max) en iPhone XR werden de stereospeakers voor het eerst écht sterk verbeterd. Het stereogeluid is volgens Apple niet zozeer luider, maar vooral ‘breder’ geworden zodat je een betere scheiding hoort tussen links en rechts.

Stereogeluid het beste in landscape

Het stereogeluid is beschikbaar als je je iPhone zowel verticaal als horizontaal houdt. Het beste resultaat hoor je als je de iPhone een kwartslag kantelt en in landschapsweergave gebruikt. Het geluid komt dan echt van links én rechts: boven het scherm uit de telefoonspeaker en aan de onderkant van het toestel uit de rechter grille.

Als je goed kijkt zie je aan de onderkant van de iPhone een reeks gaatjes. De linker gaatjes zijn vooral cosmetisch: ze zijn waarschijnlijk vooral aanwezig om warmte af te voeren. Alleen uit de rechter gaatjes komt geluid. Je kunt dit testen door tijdens het afspelen van muziek je vinger op de gaatjes te leggen. Alleen aan de rechterkant wordt de muziek geblokkeerd.

Bij de iPhone 7 t/m iPhone X en de iPhone XR is het gaatjespatroon aan de onderkant symmetrisch en wordt de ruimte linksonder gebruikt voor extra componenten zoals de Taptic Engine. Sinds de iPhone XS en iPhone 11 zijn de gaatjes niet meer symmetrisch. Dit heeft te maken met de extra antennelijn die Apple heeft toegevoegd.

Stereogeluid op de iPhone: twee speakers gecombineerd

Zodra je de iPhone in landschapsweergave draait, worden de speaker onder het toestel en de speaker boven het scherm (waarmee je telefoneert) gecombineerd tot een stereogeluid. Om te detecteren of je je toestel draait maakt Apple gebruik van de gyroscoop, dezelfde sensor die ook zorgt dat apps op het scherm meedraaien als je je toestel kantelt.

Of het geluid goed genoeg is, is een kwestie van voorkeur. Volgens sommige mensen is de speaker boven het scherm kleiner en minder luid dan die aan de onderkant van de iPhone.

Dat Apple geen tweede speaker aan de onderkant heeft toegevoegd is wel te verklaren: de speakergaatjes zouden dan zo dicht bij elkaar zitten dat je toch nauwelijks scheiding in het geluid hoort. Bovendien zul je films en tv-series meestal in landschapsweergave kijken. Op de iPad Pro’s vind je maar liefst vier speakers voor een nog ruimtelijker geluid: op elk van de vier hoeken zitten speakergaatjes.

Wil je op de iPhone goede stereokwaliteit met duidelijke scheiding tussen links en rechts, dan kun je het beste oordopjes of een koptelefoon gebruiken. Ook nog leuk om te weten: vanaf de iPhone XS en iPhone XR kun je bij videofilmen het geluid in stereo opnemen.