Je iPhone, iPad of Mac geven de gehele dag meldingen door. Maar hoeveel notificaties krijg per dag? Of per week? We leggen je stap voor stap uit hoe je dit controleert.

De hele dag meldingen

Van een berichtje op iMessage tot aan een pushmelding van je nieuwsapp: we worden continu bestookt met notificaties. Is het niet op je iPhone, dan wel op je iPad of Mac. Met de komst van Schermtijd worden we ook steeds bewuster van hoeveel tijd we spenderen op onze iDevices, maar er is nog veel meer uit te halen.

Meer inzicht met Schermtijd

Sinds de komst van iOS 12 kunnen we gebruik maken van Schermtijd. Deze functie geeft niet alleen duidelijk aan hoe lang we al op onze iPhone bezig zijn, maar ook hoe vaak we het toestel oppakken en dus ook hoeveel meldingen we dagelijks of wekelijks binnenkrijgen.

Elke week krijg je een update van je schermtijd met soms schrikbarende cijfers. Met deze functie kun je je eventuele smartphoneverslaving te lijf gaan door direct actie te ondernemen. Zo is het mogelijk om tijdslimieten in te stellen voor apps en categorieën. Schermtijd is te gebruiken op iPhones vanaf iOS 12. Het gaat dan om de iPhone 5s en nieuwer.

Bekijk ook Schermtijd in iOS: zo voorkom je smartphoneverslaving Schermtijd is een handige functie, waarmee je zelf kunt bepalen hoeveel tijd je aan je iPhone besteedt. Je krijgt meer inzicht in welke apps je gebruikt en blokkeert de toegang na een bepaald aantal minuten of uren gebruik. Wil je minder met je iPhone bezig zijn en meer met de mensen om je heen? Dan is Schermtijd de functie die je moet hebben. Lees alles in deze Schermtijd uitleg!

Kijken hoeveel meldingen je krijgt

Met Schermtijd kun je dus ook kijken welke app je nou de meeste notificaties stuurt. Volg de stappen hieronder om een blik te werpen in je Schermtijd:

Ga naar Instellingen en tik op Schermtijd. Tik op Bekijk alle activiteit. Scroll naar beneden tot je Meldingen ziet.

Ook op je Mac met macOS Catalina of hoger is het mogelijk om je schermtijd in te zien. Hiervoor volg je de volgende stappen:

Ga via je het Apple-menu linksboven of via je Launchpad naar Systeemvoorkeuren. Tik hier op Schermtijd.

Het is verder mogelijk om de gegevens van al je apparaten te bundelen in Schermtijd om zo nog beter een beeld te krijgen van hoelang je naar een scherm staart. Om dit aan elkaar te kunnen koppelen moeten wel al je iDevices aan je iCloud-account gekoppeld zijn. Om dit in te stellen volg je de volgende stappen:

Ga naar Instellingen en tik op Schermtijd Scroll naar beneden en tik op Deel op alle apparaten

Vanaf nu kun je niet alleen zien hoe lang je al op je iPhone zit, maar ook op je Mac. Wil je toch de apparaten afzonderlijk even bekijken? Tik dan rechtsboven op apparaten en wissel tussen je iPhone en je Mac.

Meldingen uitzetten

Wordt je nu horendol van bepaalde meldingen? Gelukkig zijn er enkele opties om de notificaties te dempen of helemaal uit te schakelen. Nu je toch bezig bent in Schermtijd, is het wellicht een idee om te kijken via app je nu de meeste meldingen krijgt. Hoe hoger op het lijstje, hoe meer notificaties je vanuit deze app ontvangt. Vanuit je Schermtijd kun je ook selecteren of je berichtgeving wil toestaan of uitzetten. Hiervoor hoef je alleen maar op de desbetreffende app te tikken om bij de opties te komen.

Daarnaast kun je op je iPhone of iPad op nog andere manieren geluiden van alle notificaties uitzetten. Ook is het mogelijk om met Instant Tuning direct vanaf je toegangsscherm meldingen stil af te leveren of helemaal uit te schakelen. Zodoende hoef je niet eerst volledig in je instellingen te duiken.

Bekijk ook Geluiden van pushnotificaties per app uitschakelen op iPhone en iPad Je kan op je iPhone en iPad de geluiden van meldingen per app uitschakelen. Je hoeft daardoor niet je hele toestel op stil te zetten. In deze tip lees je hoe je geluiden van pushberichten per app uit zet.