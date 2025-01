Veel mensen weten niet dat ze last hebben van slaapapneu. Volgens Apple kan de aandoening gevolgen hebben voor je gezondheid, als het niet op tijd wordt ontdekt en behandeld. Met slaapapneu heb je een hogere kans op een hogere bloeddruk, hartproblemen en diabetes type 2. Belangrijk dus, om het tijdig te detecteren zodat je medische hulp kunt zoeken. In feite schreven we al in 2017 dat het vaststellen van slaapneu met de Apple Watch mogelijk is, maar sinds watchOS 11 is het een officiële functie op de Apple Watch. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Hoe werkt slaapapneu meten op de Apple Watch?

Slaapapneu is een aandoening in de ademhaling terwijl je slaapt. Er wordt gesproken over slaapapneu als je tijdens je slaap herhaalde verstoringen van de ademhaling hebt. Maar niet elke verstoring in een ademhaling is per se een teken van slaapapneu: alcoholgebruik, aandoeningen aan de luchtwegen en medicijnen kunnen allemaal verstoringen in de ademhaling veroorzaken. De Apple Watch meet daardoor over een langere tijd en waarschuwt pas dan voor een mogelijke detectie van slaapapneu. Hij kijkt dus niet elke nacht of er sprake is van slaapapneu, maar neemt meerdere slaapsessies over een periode van 30 dagen en analyseert de data. Gebruikers zien verhoogde of niet-verhoogde waarden in het gedeelte Ademhalingsstoornissen van de Gezondheid-app, en de gegevens kunnen worden gebruikt om te delen met een arts om informatie te krijgen over de volgende stappen voor de diagnose en behandeling van slaapapneu. Vallen de gegevens in de categorie Verhoogd, dan krijg je daar een melding van.

Ademhalingsstoornissen, de naam voor de nieuwe metriek van de Apple Watch, gebruikt de ingebouwde versnellingsmeter om kleine bewegingen aan de pols te detecteren die geassocieerd worden met onderbrekingen van normale ademhalingspatronen tijdens de slaap. Er wordt dus niet gekeken naar bijvoorbeeld het zuurstofgehalte in het bloed of andere metingen.

Slaapapneu meten: geschikte Apple Watch-modellen

Om deze functie te kunnen gebruiken heb je het volgende nodig:

Bovendien moet je de slaapfunctie van je Apple Watch configureren, zodat hij ‘s nachts bijhoudt hoelang je slaapt.

Bekijk ook Slaapfuncties op de Apple Watch: vanaf watchOS 11 ook voor middagdutjes De Apple Watch heeft diverse slaapfuncties. Hoe het werkt zie je in deze gids, waarin we alles langslopen: van het instellen van je slaapschema tot het bekijken van je slaapfasen. Dit moet je weten over slapen met de Apple Watch!

Voordat je de eerste melding kan krijgen, moet je de Apple Watch minimaal tien nachten dragen gedurende een periode van 30 dagen. Wat ook goed is om te weten, is dat het alleen werkt voor personen van 18 jaar en ouder.

Slaapapneu detectie inschakelen

De Apple Watch detecteert niet automatisch of er sprake is van slaapapneu. Je zult dit handmatig moeten inschakelen:

Open de Gezondheid-app op je iPhone. Tik rechtsboven op de afbeelding van je account, gevolgd door Gezondheidschecklist. Onder Slaapapneumeldingen tik je op Configureer. Tik op Volgende en beantwoord de vragen. Lees vervolgens de informatie op het scherm.

Vervolgens is het een kwestie van slapen met je Apple Watch en wachten tot je eventueel een melding krijgt. De functie werkt geheel op de achtergrond: na het inschakelen van de meldingen hoef je niets te doen.

Slaapapneumeldingen bekijken

Je kunt op ieder moment je eventuele meldingen van slaapapneu bekijken in de Gezondheid-app op de Apple Watch. Dat doe je zo:

Open de Gezondheid-app en tik op Gegevens. Kies voor Ademhaling > Slaapapneumeldingen. Je kan ook de zoekfunctie gebruiken bij Gegevens om te zoeken naar Verstoringen van de ademhaling.

Ik krijg een melding over slaapapneu, wat moet ik doen?

Heb je een melding gekregen, dan adviseert de Apple Watch om dit te bespreken met een arts. Je kunt eventueel een pdf met gegevens exporteren om deze aan je arts te laten zien. Onthoud wel dat de functie niet bedoeld is om slaapapneu te diagnosticeren of om te behandelen. Een andere kanttekening is dat mogelijk niet iedereen met slaapapneu daadwerkelijk een melding krijgt.

Apple zegt dat het algoritme voor slaapapneu-meldingen is ontwikkeld met behulp van geavanceerde machine learning en een uitgebreide dataset van klinische slaapapneu-tests, en vervolgens is gevalideerd in een klinisch onderzoek. Elke deelnemer die door het algoritme werd geïdentificeerd, had ten minste lichte slaapapneu.

Je kunt nog meer dingen met de Gezondheid-app doen. Met de Gezondheidschecklist op de iPhone kun je zien welke mogelijkheden je (al dan niet in combinatie met de Apple Watch) nog meer hebt.

Bekijk ook Zo gebruik je de Gezondheidschecklist op de iPhone Heb je alles voor je gezondheid op een rijtje? In de Gezondheid-app op je iPhone kun je de Gezondheidschecklist langslopen, om te controleren of je wel optimaal gebruik maakt van alle mogelijkheden.

Prijzen Apple Watch Series 10 42mm aluminium GPS

Prijzen Apple Watch Series 10 46mm aluminium GPS