Je iPhone is nat geworden, wat moet je doen bij waterschade? In deze tip lees je alles over omgaan met vochtschade, mogelijke oplossingen en waar je hulp vindt.

Valt de iPhone in het water (wasbak, regenplas, wasmachine of toiletpot, het maakt niet uit) dan is het belangrijk om te doen wat nodig is om eventuele vochtschade te beperken. Er zijn allerlei manieren waarop je iPhone waterschade kan oplopen: hij valt in het water, je gooit er drank overheen, hij raakt bezweet tijdens het sporten of je regenjas blijkt toch niet helemaal waterdicht. Neem snel actie om vochtschade te voorkomen. Hieronder lees je welke stappen je moet nemen, afhankelijk van het type waterschade.

In sommige situaties weet je niet goed of er vocht in de iPhone zit. Soms lijkt het alsof de iPhone alleen aan de buitenkant wat vochtig is geworden, maar blijkt er langzamerhand toch corrosie aan onderdelen te zijn opgetreden. De schade merk je dan pas later. Daarom is het belangrijk om meteen in te grijpen als jouw iPhone nat is geworden. Gaat het om wat druppeltjes of heb je een enigszins nieuwe iPhone, dan is er meestal niets aan de hand.

#1 Hoe ernstig is de iPhone waterschade?

Als eerste moet je inschatten hoe groot de schade is. Heeft een iPhone minutenlang in de wasmachine gezeten of op de bodem van het zwembad gelegen, dan kun je met allerlei huismiddeltjes bezig gaan, maar de kans is aanwezig dat de binnenkant van de iPhone volledig doordrenkt is met water. In dat geval kun je beter een specialist raadplegen, die de binnenkant van het toestel kan reinigen. Is de schade beperkt gebleven, bijvoorbeeld omdat je een glas water over het toestel hebt gegooid of omdat spatwater van regen of de douche in het toestel is gekomen, dan is er nog voldoende kans op herstel.

#2 iPhone uitschakelen

Schakel een nat geworden iPhone zo snel mogelijk uit, om kortsluiting en verdere schade te voorkomen. Verwijder ook een eventuele beschermhoes en simkaart. Houd de iPhone ondersteboven en schud voorzichtig. Op deze manier verwijder je vocht dat eventueel in openingen van de iPhone terecht is gekomen. Wrijf de iPhone vervolgens droog met een handdoek, theedoek, keukenrol, trui of een goed absorberende zachte doek.

#3 Hoe waterdicht is jouw iPhone?

De meeste iPhones zijn waterbestendig, dus vaak is het minder erg dan wanneer je een model hebt dat gemakkelijk water binnenlaat. Sinds de iPhone 6 heeft Apple rubber rondom de knoppen en openingen aangebracht, waardoor er minder snel water binnendringt in het toestel.

Tegenwoordig zijn de toestellen nog verder afgedicht, al is geen enkele iPhone echt waterdicht. Als een toestel langere tijd in het water ligt, kan er alsnog water in de behuizing komen. Bij nieuwere iPhones geldt een IP68-waarde en dat houdt in dat het toestel getest is op een diepte van maximaal 6 meter en een tijdsduur van 30 minuten. Naarmate je het toestel langer gebruikt, kan de waterbestendigheid afnemen.

Bekijk ook Welke iPhones zijn waterdicht? Welke iPhones zijn waterdicht? Kun je ermee douchen en in de regen lopen? Al je vragen over de waterbestendigheid van iPhones beantwoorden we in dit artikel. Want ook al is een iPhone waterdicht, er zijn vaak nog wel beperkingen wat garantie en blootstelling aan water betreft, die je moet kennen voordat je met je iPhone het zwembad in springt.

#4 Niet doen: iPhone in rijst leggen

Je hoort vaak dat je een natte iPhone in rijst moet leggen, maar volgens reparatiebedrijven is dat helemaal geen goed idee, omdat het vocht niet kan ontsnappen. Apple raadt rijst dan ook af in een supportdocument.

Bij reparatiebedrijven is al veel langer bekend dat rijst niet de oplossing is. Dit vertelde reparatie-expert Ferry Timmer ons in 2018 in een interview:

“Het is het slechtste wat je kunt doen. Wat wij doen, is eerst de iPhone uitschakelen en openmaken. Als er al corrosie is opgetreden gebruiken we contactspray om de aanslag eraf te halen en vervolgens een washing spray. Mocht er dan nog wat corrosie zijn achtergebleven, dan gaat de iPhone naar onze genius. Maar over het algemeen: hoe natter een iPhone binnenkomt, hoe beter.”

Bekijk ook iCulture checkt: ‘Nat geworden iPhone in rijst drogen is grote onzin’ Je leest het regelmatig als je iPhone in een emmer water is gevallen: leg het toestel een paar dagen in droge rijst en je probleem is opgelost. Maar volgens Ferry Timmer, oprichter van The Fixables, is het flauwekul en geeft het mensen onterecht de indruk dat het toestel weer veilig gebruikt kan worden. Heeft hij gelijk? iCulture ging langs om het te checken!

#5 Drogen met een föhn of op de verwarming? Liever niet

Je zou een koude föhn kunnen gebruiken om je iPhone droog te blazen, maar het risico bestaat dat je daarbij vocht naar binnen blaast, waardoor je de schade aan je iPhone alleen maar erger maakt. Een hete föhn is ook af te raden, net als het neerleggen in fel zonlicht. Door de hitte ontstaat condensatie en de hete lucht van de föhn kan ervoor zorgen dat bepaalde plastic materialen smelten of vervormen.

Op kamertemperatuur neerleggen is een prima idee, maar leg je iPhone niet in een oven, op een kachel of cv-ketel.

#6 Check de vochtsensors in de iPhone

Nadat je de iPhone hebt laten drogen kun je checken of de vochtsensors in aanraking zijn gekomen met water. Elke iPhone is voorzien van meerdere sensoren, die rood kleuren als er contact met water is geweest. Is dat het geval, dan kan Apple de reparatie weigeren. Vochtschade is namelijk altijd uitgesloten, tenzij je AppleCare+ hebt. Je kunt dit gemakkelijk controleren door de sensor te bekijken, eventueel door met een lampje in de opening te schijnen.



De locatie van de vochtsensor in een iPhone 13.

Wil je weten waar de vochtsensor op jouw iPhone zit? Bekijk dan deze supportpagina van Apple.

#7 Water uit de speaker blazen (met YouTube-filmpjes)

Veel iPhones zijn bestand tegen water, maar er kan natuurlijk altijd water in de speaker komen. Voor de Apple Watch is daar een oplossing voor gevonden: het waterslot. Daarmee kun je de speaker na gebruik ‘leegblazen’ door een bepaalde toon te spelen. Bij de iPhone kan dat ook, maar het is niet standaard aanwezig. Je zult zelf een geschikte toon moeten zoeken of gebruik maken van de app Sonic. Deze app speelt een toon af van maximaal 25.000 Hz. Een toon rond de 160-170Hz is vaak voldoende om het water eruit te laten trillen. Deze website doet het ook goed.

Er zijn ook op YouTube allemaal video’s te vinden die je kunt gebruiken om vocht uit de speakers te blazen. Een populair voorbeeld vind je hieronder. The Verge heeft in samenwerking met iFixit uitgezocht of dit ook echt werkt. Het blijkt dat dergelijke video’s tot op zekere hoogte inderdaad werken. Maar na het eerste beetje water dat uit de speakers gekomen is, is het effect al vrij minimaal. Het is sowieso het proberen waard, om in ieder geval het eerste beetje water uit de speakers te laten drukken. Het lost natuurlijk niet de waterschade op andere plekken van je iPhone op.

#8 Hoe lang moet ik wachten met inschakelen?

Hoe lang je precies moet wachten met het opnieuw inschakelen van de iPhone is lastig te zeggen: dit is afhankelijk van de vraag waar het water zich heeft genesteld en hoeveel vocht er nog in de iPhone zit. Aan de buitenkant heb je daar geen zicht op. Als je vermoedt dat er ernstige waterschade is, kun je het beste helemaal je toestel niet inschakelen en eerst een specialist ernaar laten kijken.

Is je toestel korte tijd in contact geweest met water en heb je een vrijwel waterdichte iPhone, dan kun je meestal na een paar minuten je toestel weer inschakelen om te zien of hij werkt zoals het hoort.

Als de iPhone gewoon functioneert en blijft functioneren, dan heb je waarschijnlijk geen probleem meer. Maar houd er rekening mee dat er toch nog wat resterend vocht in de iPhone aanwezig kan zijn, waardoor er aanslag op de connectoren en componenten is ontstaan. Om de levensduur van je iPhone te verlengen, kun je eventueel bij een reparateur langsgaan om de iPhone intern te laten controleren.

#9 Wat te doen als je iPhone toch kapot is?

Heeft je iPhone zijn duik in het waterbad niet overleefd, dan kan een iPhone-verzekering uitkomst bieden. Soms zijn waterschade en eigen foutjes gedekt. Heeft iemand anders jouw iPhone in het water gegooid, dan kun je gebruik maken van de algemene aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Vrijwel iedere particulier heeft een dergelijke verzekering afgesloten, vaak als onderdeel van een pakket.

Waterschade valt nooit onder de iPhone-garantie, ook niet bij toestellen die vrijwel waterdicht zouden moeten zijn. Heb je AppleCare+, dan kun je het toestel wel redelijk goedkoop laten laten repareren door Apple. Bij AppleCare+ is ook schade die door jezelf is veroorzaakt, gedekt.

Heb je geen AppleCare+, dan valt iPhone waterschade niet onder de garantie. Je hebt dan nog twee opties: je kunt naar een externe reparatiebedrijf gaan of je kapotte iPhone bij Apple inruilen voor een refurbished iPhone.

#10 iPhone waterschade voorkomen: gebruik een waterdicht hoesje

Werk je in een omgeving met veel water, bijvoorbeeld als zeilinstructeur of als badmeester in het zwembad, dan kun je waterschade voorkomen met een waterproof iPhone-case. In onderstaand overzicht zie je welke hoezen je iPhone beschermen tegen waterschade. Dit is een van de beste manieren om jezelf te beschermen tegen waterschade. Heb je zo’n hoesje niet bij de hand en ga je bijvoorbeeld naar het strand, dan is een ziploc-zakje een goede eerste barrière tegen zand, stof en water.

Bekijk ook Voorkom nattigheid met deze waterproof cases voor de iPhone Ben je regelmatig in de buurt van water en wil je het zekere voor het onzekere nemen? Overweeg dan deze waterproof cases voor je iPhone. Handig in het (zwem)bad, tijdens watersport, op het strand of in de sneeuw. Kies uit waterproof cases van bekende fabrikanten en ontdek ook een goedkopere truc.

Meest voorkomende iPhone waterschades

De volgende waterschades komen het meest voor als een iPhone in contact met vocht is geweest:

iPhone gaat niet meer aan: er kan kortsluiting zijn opgetreden of het water heeft de interne componenten aangetast. Daardoor kunnen de elektrische circuits niet meer werken. Je kunt dit niet zelf repareren, dus ga ermee naar een specialist als je de iPhone weer werkend wilt krijgen. Met een harde reset kun je controleren of de iPhone écht niet meer aan gaat.

iPhone wil niet opladen: er is waarschijnlijk een probleem met de oplaadpoort. De Lightning-poort is een van de plekken waar elektrische componenten onbeschermd zichtbaar zijn waardoor er grotere kans is op corrosie. Voorkom verdere schade door te zorgen dat de Lightning-poort volledig droog is voordat je de telefoon weer aansluit. Dit voorkomt kortsluiting en verdere corrosie. Weet je zeker dat het geen vochtschade is, dan kan er iets mis zijn met je iPhone-batterij.

Scherm heeft waterschade: dit is te herkennen aan lijnen of donkere vlekken onder het scherm. Schakel je iPhone uit en laat er een specialist naar kijken. Zelf repareren is meestal geen optie.

Hoe erg je toestel eraan toe is, hangt ook af van de vraag of je iPhone waterbestendig is. Hoe waterbestendig het apparaat is, is afhankelijk van de IP-waarde. Bij de nieuwere iPhones is dit IP68.

Andere mogelijke problemen bij waterschade:

De microfoon is kapot: we hebben een apart artikel waarin we uitleggen wat je kunt controleren om zeker te weten dat de microfoon defect is.

Knoppen doen het niet: zijn de volumeknoppen kapot, dan kun je de meeste functies gewoon blijven gebruiken. Het aanpassen van het volume doe je dan via de software. Als je je iPhone nog langere tijd wilt blijven gebruiken, kun je de knop laten repareren.

Speaker klinkt vreemd: misschien zit er vocht in de speaker, dat je er met tip #7 uit kan laten trillen. Doet de speaker het helemaal niet, dan kun je nog steeds luisteren via een aangesloten externe speaker, oordopjes of een Bluetooth-speaker.

Voor de oudere iPhones met een defecte thuisknop: je kunt dit laten repareren en in de tussentijd gebruik maken van deze truc: Homeknop defect, probeer AssistiveTouch.