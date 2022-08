Siri op de Mac activeren met toetscombinatie

De digitale assistent Siri is ook op de Mac te gebruiken. Je kunt het op meerdere manieren activeren: door op de Siri-iconen in de menubalk en dock te klikken of door een spraakcommando te maken. We bespreken hier een alternatieve manier, namelijk het activeren van Siri met een Mac toetscombinatie. Ben je gewend om vaak toetscombinaties te gebruiken, dan is dit een snellere manier dan het aanklikken van een icoontje. Bovendien scheelt dit ruimte in je menubalk. Standaard activeer je Siri door de Command-knop en de spatiebalk gelijktijdig ingedrukt te houden. Maar je kunt ook een andere toetscombinatie kiezen.



Siri op de Mac activeren

Je kunt met deze stappen een toetscombinatie voor Siri op de Mac instellen:

Ga naar Systeemvoorkeuren > Siri (macOS Monterey en ouder) of naar Systeeminstellingen > Siri en Spotlight (macOS Ventura en nieuwer). Bij het onderdeel Toetscombinatie zie je een aantal opties, namelijk Houd Command + Spatie ingedrukt, Houd Option + Spatie ingedrukt en Druk op Fn (Function) + Spatie. Kies één van de geboden opties of klik op de optie Pas aan om een eigen toetscombinatie te maken. Voer de gewenste toetscombinatie in en je bent klaar.

Bij het invoeren van je eigen toetscombinatie is het slim om iets te kiezen dat je gemakkelijk kunt onthouden en waarbij je geen bestaande snelkoppeling overschrijft. Kies dus iets unieks, maar maak het ook niet te ingewikkeld. Een combinatie van twee toetsen is het meest logisch.

Nu je een toetscombinatie hebt ingesteld voor Siri kun je de Siri-iconen verwijderen uit de menubalk en het dock, want die heb je niet meer nodig.

