De Chrome-browser van Google bewaart allerlei data over je gedrag: browsergeschiedenis, cookies en meer. Je kunt deze privacygevoelige gegevens in één keer wissen. Zo werkt het.

Geschiedenis van Chrome-browser wissen

De Chrome-browser van Google is inmiddels een populair alternatief voor de standaard Safari-browser van Apple. Ook op de iPhone en iPad wordt de Chrome-browser veel gebruikt. Google legt daarbij allerlei gegevens vast, zoals bezochte pagina’s, cachegeheugen en cookies. Je kunt deze informatie in één keer of per onderdeel verwijderen.

Browsergeschiedenis en data in Chrome verwijderen

Voor het verwijderen van je browsergeschiedenis ga je als volgt te werk:

Open de Chrome-browser op je iPhone en iPad. Tik rechtsonder op de drie liggende streepjes. Kies Instellingen > Privacy. Tik op Browsegegevens wissen.

Vink aan welke gegevens je wilt wissen, bijvoorbeeld cookies. Kies het tijdsbereik, bijvoorbeeld afgelopen 24 uur. Tik onderin het scherm op Browsegegevens wissen.

Zoals je ziet kun je er ook afzonderlijk voor kiezen om alleen het cachegeheugen of de opgeslagen wachtwoorden te wissen, voorzover deze aanwezig zijn.

Meer Chrome-tips

We hebben nog meer tips over het gebruik van de Chrome-browser:

Wil je cache wissen uit Safari op iPhone en iPad, dan hebben we daar ook een aparte tip over! Tevens hebben we een tip over de browserhistorie wissen in Safari.