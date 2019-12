Soms kunnen websites zo vol staan met allerlei informatie, menu’s en advertenties dat het afleidt van de inhoud. Safari Reader is dan de oplossing. De Safari-browser op je iPhone, iPad en Mac heeft namelijk een vereenvoudigde weergave voor webpagina’s waarbij je alleen tekst en eventuele afbeeldingen te zien krijgt in een simpele opmaak. Je kunt zelfs bepalen welk lettertype en welke lettergrootte je wilt zien. Daardoor is de Safari Reader ook erg geschikt voor mensen die slechtziend zijn of een leesbril nodig hebben.

Safari Reader inschakelen op iPhone en iPad

Open Safari op je iPhone of iPad. Ga naar je favoriete website, bijvoorbeeld iCulture.nl en open een artikel. De pagina wordt standaard in normale weergave getoond. Tik op de knop met de A’s. Deze bevindt zich links in de adresbalk. Tik op Toon Reader-weergave. Je ziet nu de pagina in Safari Reader-weergave. Met dezelfde knop ga je weer terug naar de normale weergave.

Safari Reader inschakelen op Mac

Open Safari. Ga naar je favoriete website, bijvoorbeeld iCulture.nl en open een willekeurig artikel. De pagina wordt standaard in normale weergave getoond. Links van de adresbalk in Safari zie je een knop met horizontale streepjes. Tik hierop om de Reader-weergave te activeren. Je ziet nu de pagina in Safari Reader-weergave. Met dezelfde knop ga je weer terug naar de normale weergave.

Safari Reader lettertype en -grootte aanpassen

Safari Reader is ideaal voor mensen die moeite hebben met lezen, vooral op websites die niet voor mobiel gebruik zijn geoptimaliseerd. Het handige is dat je zelf kunt bepalen welk lettertype en welke lettergrootte je te zien krijgt. Dus heb je moeite met lezen, dan stel je een zo groot mogelijke letter in.

Lettertype en lettergrootte op iPhone en iPad

Lange tijd werkte de Reader-weergave hetzelfde op de Mac en iOS, maar dat is niet meer zo. Dit is hoe je het lettertype en de lettergrootte aanpast op iOS:

Open een webpagina in Reader-weergave, zoals hierboven uitgelegd. Tik op de A’s links in de adresbalk. Kies je lettertype in het gelijknamige menu en tik op Vorige. Tik op de kleine en grote A bovenin het scherm om de lettergrootte te veranderen. Sluit het venster en geniet van je prettig leesbare artikel.

Lettertype en lettergrootte op Mac

Op de Mac werkt het ietsjes anders:

Open een webpagina in Reader-weergave, zoals hierboven uitgelegd. Klik op de A’s rechts in de adresbalk. Kies een van de beschikbare lettertypes. Tik op de kleine en grote A bovenin het scherm om de lettergrootte te veranderen. Sluit het venster en geniet van je prettig leesbare artikel.

Paginakleur wijzigen van Safari Reader

Je kunt ook de paginakleur van de Safari Reader wijzigen. Dat werkt als volgt:

Open een webpagina in Reader-weergave, zoals hierboven uitgelegd. Tik of klik op de A’s rechts van de adresbalk. Kies een van de vier achtergrondkleuren: wit, sepia, donkergrijs of zwart. Sluit het venster en lees je artikel in de gewenste paginakleur.

Altijd Safari Reader gebruiken

Op de Mac kun je aangeven dat je voor bepaalde websites altijd Safari Reader wilt gebruiken. Dit is bijvoorbeeld handig voor websites die bij het bezoeken automatisch een video afspelen of die meteen een pop-up laten zien om je te attenderen op de nieuwsbrief of een speciale actie. Je kunt voor dit soort websites instellen dat je altijd de Reader-weergave wilt zien.

Altijd Reader op iPhone en iPad

Zo stel je in dat specifieke pagina’s altijd in de Reader-weergave worden geopend op iOS:

Ga naar de betreffende website. Tik op de A’s links in de adresbalk. Open de Website-instellingen. Zet de schakelaar bij Gebruik Reader automatisch op groen.

Altijd Reader op de Mac

Op de Mac werkt het weer net iets anders.

Ga naar de betreffende website. Klik met de rechtermuisknop in de adresbalk en kies Instellingen voor deze website. Zet een vinkje bij Gebruik Reader indien beschikbaar.

Je zult bij deze website nu altijd de Safari Reader-weergave te zien krijgen. Door op de liggende streepjes in de adresbalk te klikken kun je dit tijdelijk uitschakelen.

Safari Reader-instellingen beheren

Heb je voor meerdere websites ingesteld dat je alleen de Reader-weergave wilt gebruiken, dan kun je daarvan een lijstje opvragen op de Mac.

Ga in Safari op de Mac naar Safari > Voorkeuren. Klik op het tabblad Websites op de eerste optie Reader. Je ziet nu voor de websites die je op dit moment geopend hebt of je de Reader-weergave hebt ingeschakeld. Zet de schakelaars naar wens op Aan of Uit.

