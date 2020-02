Netflix heeft diverse functies voor kinderen en hun ouders. Met een kinderslot voorkom je dat kinderen enge series kunnen kijken, je kunt gericht bepaalde titels blokkeren en je ziet duidelijk als een film bijvoorbeeld geweld bevat. Natuurlijk kun je ook gewoon een kinderaccount aanmaken. In dit artikel lopen we de mogelijkheden langs.

Netflix voor kinderen

Heb jij kinderen? Dan zul je gemerkt hebben dat Netflix behoorlijk verslavend voor ze kan zijn. Voor je het weet blijven kinderen urenlang op de bank hangen en kijken ze de ene aflevering naar de andere. Of iets waar kinderen ook gek op zijn: steeds terugspoelen om dat ene geliefde fragment terug te zien. Waar je je misschien ook zorgen over maakt is of sommige (gewelddadige) series wel geschikt voor kinderen zijn. Gelukkig kun je er iets aan doen met de volgende maatregelen:

#1 Netflix kinderprofiel

Je kunt in Netflix zoveel mogelijk profielen aanmaken als je zelf wilt. Bij het maken van een nieuw profiel voor kinderen, kun je meteen aangeven dat het bedoeld is voor kinderen. Er zal dan alleen kindvriendelijke content worden getoond bij het bladeren voor het aanbod. Dit zijn vooral tekenfilms.

#2 Netflix content voorzien van pincode

Wil je geen kinderprofiel aanmaken, dan kun je nog steeds de toegang tot bepaalde films en series blokkeren. Als beheerder van het account kun je namelijk een pincode instellen en aangeven welke leeftijdsgrens gepast is. Je kunt kiezen uit vier niveau’s: Peuters & kleuters, Oudere kinderen, Tieners en Volwassenen. Dit hangt samen met de leeftijdgrenzen die hiervoor gehanteerd worden, namelijk tot 6 jaar, van 6-9 jaar, 12+ en 16+. Als de pincode is uitgeschakeld is alle content beschikbaar zonder pincode.

Bij gebruik van de pincode zal een gebruiker eerst de 4-cijferige code moeten invoeren voordat je naar films kunt kijken die bijvoorbeeld 12+ zijn. De code geldt voor alle gebruikers op hetzelfde account.

Dit Netflix kinderslot is te vinden in het instellingenmenu:

Ga op de desktop naar je persoonlijke account. Klik rechtsboven op het omlaag wijzende pijltje en vervolgens op Account. Klik op Ouderlijk toezicht. Je zult eerst het wachtwoord van je account moeten invoeren. Je ziet een suggestie voor de pincode. Wijzig deze eventueel. Kies welke leeftijdscategorie je wilt.

Zoek je een algemeen tijdslot voor kinderen, dan lees je er meer over in onderstaande tip:

Bekijk ook Tijdslot voor kinderen instellen op iPhone en iPad Met een tijdslot voorkom je dat kinderen urenlang op de iPad of iPhone kunnen spelen. Deze tip legt uit hoe je een dergelijk tijdslot en een tijdslimiet instelt voor kinderen, zodat ze een bepaalde tijd gebruik mogen maken van een toestel.

#3 Specifieke films en series blokkeren

Heeft iedereen het in de klas over die ene, gewelddadige serie? Of is er een film waarin thema’s worden besproken die je kinderen beter niet kunnen zien? Elke ouder heeft andere maatstaven welke Netflix-content geschikt is voor kinderen van een bepaalde leeftijd. En bovendien wil je als ouder misschien rekening houden met bestaande angsten van een kind, zoals angst voor spinnen of clowns. Om te voorkomen dat je kind met dergelijke films geconfronteerd wordt kun je exact aangeven welke films verboden terrein zijn.

Je vult dit ook op bovenstaand scherm in. Als je eenmaal een pincode hebt ingevuld kun je in een zoekvak allerlei titels van films intikken en aangeven dat je deze specifiek wilt blokkeren.

#4 Automatisch afspelen voorkomen

Een andere maatregel die je kunt nemen is zorgen dat het automatisch afspelen van Netflix-content wordt stopgezet. Dat voorkomt dat je kinderen na elke aflevering maar blijven hangen en daardoor niet meer aan hun huiswerk of aan spelen toe komen. Je kunt ook het afspelen van previews van series voorkomen, wat de kans kleiner maakt dat je kinderen ongepaste content te zien krijgen.

Bekijk ook Zo voorkom je in Netflix automatisch afspelen van previews en meer In Netflix kun je uitschakelen dat automatisch de volgende aflevering van een serie wordt gestart. Ook kun je het automatisch afspelen van previews voorkomen. Deze tip legt uit hoe je beide autoplay-functies kunt uitschakelen, zodat je niet urenlang op de bank blijft hangen of verslaafd raakt.

#5 Leeftijdswaarschuwing bij aanvang

Netflix toont bij aanvang van een film of serie duidelijk voor welke leeftijdsgroep deze geschikt is. Je ziet daardoor sneller of er geweld te zien is en of er gevloekt wordt. Deze info was altijd al beschikbaar, maar niet zo heel duidelijk. Je moest er zelf naar op zoek gaan. Door het duidelijker bij aanvang te tonen weet je precies wat je kunt verwachten, zodat je niet in verlegenheid komt als er een jonger gezinslid meekijkt.

Meer tips over Netflix vind je hieronder:

Bekijk ons complete overzicht iPhone tips. Met honderden tips voor iPhone bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!