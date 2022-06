Met profielen kun je je Netflix-account met meerdere mensen uit hetzelfde gezin gebruiken. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt.

Netflix-account delen met anderen

Je Netflix-account mag op een onbeperkt aantal apparaten gebruikt worden. De enige beperking is dat je afhankelijk van het gekozen abonnement op 1, 2 of 4 schermen tegelijkertijd mag kijken. Daardoor kun je met één account toch met meerdere mensen in hetzelfde gezin kijken. Met profielen zorg je ervoor dat je elkaar niet in de weg zit. Met een profiel heeft iedereen zijn eigen kijkgeschiedenis en kijklijst met series en films. Zo kun je met profielen toch nog Netflix delen.

Netflix kijken met meerdere mensen tegelijk

Netflix biedt je drie opties. Dit zijn ze:

Basic: afspelen 1 apparaat in SD-kwaliteit

Standaard: afspelen op 2 apparaten in HD-kwaliteit, plus downloaden naar 2 smartphones of tablets

Premium: afspelen op 4 apparaten in HD of Ultra HD, plus downloaden naar 4 smartphone of tablets

Je vindt hier een overzicht van de actuele bundels, met de beperkingen die ervoor gelden. Moet je op hetzelfde adres wonen? Eigenlijk wel, maar als je bijvoorbeeld een studerend gezinslid hebt is het mogelijk om iemand vanaf een andere woonadres te laten kijken. Uiteraard kun je onderweg ook gewoon kijken.

Welke bundel het meest geschikt voor jou is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Wil je je account met vier studenten in een huishouden delen, dan is Premium het meest geschikt omdat er momenten zijn dat iedereen in z’n eentje wil kijken. Kijk je het liefst samen met het hele gezin op de tv in de woonkamer, dan kan Standaard voldoende zijn. Ongeacht welke bundel je kiest: je kunt bij allemaal meerdere profielen aanmaken zodat je allemaal tegelijk of om beurten kunt kijken. Zo behoud je altijd je eigen kijkgeschiedenis en voorgestelde films.

Netflix-profiel maken

In de gratis Netflix-app voor iPhone en iPad kun je meerdere profielen aanmaken. Je hoeft hiervoor dus niet op de desktop te kijken. Zo maak je een extra Netflix-profiel aan:

Tik rechtsboven op je profielfoto en kies Profielen beheren. Je ziet nu een overzicht van de aanwezige accounts. Tik op Profiel toevoegen om een extra profiel te maken. Vul een naam in en wijzig eventueel de profielafbeelding.

Je kunt ook via Profielen beheren een overzicht krijgen van de beschikbare accounts, maar uiteindelijk werkt het toevoegen van een extra account op dezelfde manier.

Wil je dat er alleen kindvriendelijke content te bekijken is, dan zet je bij het aanmaken van het profiel de schakelaar Voor kinderen aan.

Hoe werken Netflix-profielen?

Netflix-profielen zorgen ervoor dat iedereen eigen kijklijsten kan aanmaken en dat de kijkhistorie ook per persoon wordt bewaard. Als je huisgenoten van romantische films houden en jij houdt van vechtfilms, dan krijg je alleen suggesties te zien van de vechtfilms die jij mogelijk leuk vindt. Je krijgt elkaars kijkhistorie ook niet te zien.

Elk Netflix-profiel biedt het volgende:

Gepersonaliseerde suggesties voor series en films

Lijst met onlangs bekeken titels*

Beoordelingen*

Taalvoorkeur*

Instellingen voor afspelen

Leeftijdscategorie

Mijn lijst*

De items met een sterretje zijn alleen beschikbaar op profielen voor volwassenen.

Netflix-profielen voor kinderen

Netflix heeft speciale profielen voor kinderen. Als je de schakelaar Voor kinderen aan zet zal er rekening worden gehouden met de leeftijd van het kind.

Je kunt een profiel ook kindvriendelijk maken door de optie ‘Kind?’ (Kid?) te selecteren op de bewerkingspagina van dat profiel. Het Kids-gedeelte van Netflix is te bereiken via de Netflix-website, Apple TV, Apple-apparaten en diverse spelcomputers zoals de Xbox en PlayStation.

Voor elk kind-profiel kun je een leeftijdsclassificatie instellen, zodat kinderen alleen films en series kunnen zien die op hun leeftijd zijn afgestemd. Meer hierover lees je in onze tip over Netflix voor kinderen.

Netflix: profielen op meerdere apparaten

Profielen die je in de Netflix-app op je iPhone of iPad aanmaakt, werken op alle apparaten die dit ondersteunen. Zo kun je dezelfde profielen op je Apple TV, Smart TV of in je browser gebruiken. Daar kun je je profielen ook weer beheren en nieuwe aanmaken. Je kijkgeschiedenis op de iPad wordt dus ook gesynchroniseerd met je smart tv en andere apparaten.

