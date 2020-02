Netflix houdt alles in de gaten wanneer jij aan een nieuwe filmreeks of serie begint, en registreert alles wat je hebt gekeken. Netflix kan op die manier goede aanbevelingen doen voor soortgelijke films en series. Het heeft ook nog een ander voordeel, en dat leggen we je uit in deze tip. Dit is hoe je je Netflix kijkgeschiedenis opvraagt.

Netflix kijkgeschiedenis opvragen

Het aanbod van Netflix blijft groeien en dat heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is natuurlijk dat je van meer films en series kunt genieten, maar het betekent ook dat je de pareltjes gemakkelijk kunt kwijtraken in het grote aanbod. Zeker als je de titel bent vergeten.

Gelukkig kun je heel gemakkelijk de films en series die je hebt gekeken terugvinden. Dat doe je door onderstaande stappen te volgen:

Ga naar netflix.com en log in op je account. Houd je muis over jouw afbeelding rechtsboven en klik op Account. Klik vervolgens op Kijkactiviteit dat je onder het kopje Mijn profiel kunt vinden.

Hier zie je nu je volledige geschiedenis van films en afleveringen die je hebt gekeken. In sommige gevallen kan het voorkomen dat je de film niet kunt vinden. De film is dan uit het aanbod gehaald en is niet meer op Netflix beschikbaar.

Heb je een film of serie gekeken die je verschrikkelijk vond en daar niet meer aan herinnerd wilt worden? Klik dan op het verboden-teken helemaal rechts van de titel. Netflix zal je er niet meer aan herinneren, tenzij je er toch weer voor kiest om de film handmatig op te zoeken en te kijken.