In Netflix kun je uitschakelen dat automatisch de volgende aflevering van een serie wordt gestart. Ook kun je het automatisch afspelen van previews voorkomen. Deze tip legt uit hoe je beide autoplay-functies kunt uitschakelen, zodat je niet urenlang op de bank blijft hangen of verslaafd raakt.

Hoe handig is automatisch afspelen in Netflix?

Bingewatchen met Netflix is leuk om te doen, maar het is je vast wel eens gebeurd dat je tijdens het kijken in slaap bent gevallen. Opeens blijk je een heel seizoen te hebben bekeken, terwijl jij ondertussen in diepe slaap was. Het automatisch afspelen van de volgende aflevering van een Netflix-serie kan bovendien behoorlijk verslavend zijn, waardoor je niet meer toekomt aan andere hobby’s zoals leuke dingen doen met je vrienden.

Netflix probeert je met previews en vanzelf afspelende content betrokken te houden, maar dat is niet altijd positief. Vooral het automatisch afspelen van allerlei content kan ervoor zorgen dat je meer tijd met Netflix doorbrengt dan met je vrienden. Daarom leggen we in deze tip uit hoe je dit automatische afspelen kunt uitschakelen.



Netflix automatische previews uitschakelen

Netflix gebruikt de previews om je kennis te laten maken met nieuwe films en series die ze graag onder de aandacht brengen. Het kan interessant zijn om inspiratie op te doen voor je volgende binge. Maar het kan ook onrustig zijn. Gelukkig kun je ze uitschakelen. Dit geldt zowel voor de automatisch spelende previews van allerlei films en series, maar ook voor het automatisch afspelen van de volgende aflevering in een serie. Dit doe je via de desktop, het kan niet via de app.

Zo schakel je de automatische previews uit:

Open een webbrowser en ga naar Netflix.com. Klik op Profielen beheren. Klik op het profiel dat je wilt bewerken. Zorg dat de optie Tijdens het browsen… is uitgevinkt.

Autoplay uitschakelen per profiel

Het uitschakelen van autoplay geldt per profiel, dus als je meerdere profielen in een huishouden hebt zul je het voor iedere persoon afzonderlijk moeten doen. Heb je kinderen, dan kan het uitschakelen van het automatisch afspelen van de volgende episode een goed idee zijn, zodat ze ook nog eens van de bank af komen om te spelen.

Volgende aflevering niet automatisch afspelen

De autoplay-functie van Netflix kan handig zijn als je een complete serie wil kijken, terwijl je ziek op de bank hangt. Zelfs als je geen energie meer hebt om je hand uit te strekken naar de afstandsbediening kun je blijven kijken.

Alles gaan vanzelf en de volgende aflevering van een serie start automatisch op je scherm. Dat werkt zowel op de Apple TV van Netflix als op de iPhone en iPad. Wil je dat niet, dan kun je het uitschakelen. Dit lukt echter niet via de mobiele app, dus je zult ook dit in de browser moeten doen.

Open een webbrowser en ga naar Netflix.com. Klik op Profielen beheren. Klik op het profiel dat je wilt bewerken. Zorg dat de optie Speel de volgende aflevering… is uitgevinkt.

Indien nodig herhaal je dit voor elk account. Bij profielen voor kinderen moet je eerst het kind-account selecteren om de instellingen voor dit profiel aan te passen.

Voortaan zul je handmatig de volgende aflevering in een serie moeten starten. Als je de instelling op de desktop wijzigt zal dit ook gelden voor de Apple TV, iPhone en iPad.

