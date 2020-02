Met Netflix kun je op drie manieren data besparen door de videokwaliteit te verlagen, data via 4G te beperken of de films en series vooraf te downloaden. Deze tip legt alle drie mogelijkheden uit.

Data besparen met Netflix

Films en series kijken via Netflix kost erg veel data als je onderweg bent. Gelukkig kun je zelf maatregelen nemen om te zorgen dat Netflix minder data verbruikt. In deze tip leggen we uit welke drie acties je daarvoor kunt ondernemen.

#1 Netflix alleen via Wi-Fi kijken en data besparen

Bij het kijken via het 4G-netwerk kiest Netflix de beste afweging tussen dataverbruik en beeldkwaliteit. Toch kost het nog steeds data.

Voorkom dat je überhaupt data via 4G gebruikt, door de Netflix-app zo in te stellen dat je alleen via Wi-Fi mag downloaden en streamen. Dit stel je als volgt in:

Tik onderin de app op de drie liggende streepjes om het menu te openen. Tik op App-instellingen. Zet de schakelaar aan bij Alleen via wifi.

Nu hoef je niet meer bezorgd te zijn dat je per ongeluk via je mobiele databundel kijkt.

Je kunt dit ook instellen via App-instellingen > Mobiel dataverbruik > Alleen via wifi.

Verder kun je mobiele data voor Netflix blokkeren door naar Instellingen > Mobiel netwerk te gaan. Blader omlaag tot je het roodzwarte Netflix-icoontje ziet en zet de schakelaar uit.

Wil je toch mobiele data gebruiken, dan kun je het gebruik hiervan ook zoveel mogelijk beperken. Na in Netflix naar de App-instellingen en kies Mobiel Dataverbruik > Data besparen.

#2 Kies voor een lagere beeldkwaliteit

Netflix biedt je bij het kijken twee opties voro de beeldkwaliteit: Standaard of Hoger.

Dit regel je via App-instellingen > Beeldkwaliteit.

#3 Netflix offline kijken

De makkelijkste manier om data te besparen met Netflix is om de tv-series en films thuis te downloaden, zodat je ze offline kunt kijken. Alle informatie vind je in onze aparte tip:

Je kunt daarbij kiezen uit standaard beeldkwaliteit of een hoge kwaliteit. Dit regel je via App-instellingen > Beeldkwaliteit. Bij een hogere beeldkwaliteit nemen de downloads wel meer opslagruimte op je toestel in beslag.

De downloads blijven maar beperkte tijd beschikbaar, dus controleer even of er nog genoeg kijkvoer voor je klaar staat op het moment voordat je aan een lange vliegreis begint. Ook is het aantal apparaten waarop je offline kunt opslaan beperkt tot 1, 2 of 4. Dit is afhankelijk van het type abonnement dat je hebt afgesloten.