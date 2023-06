Apple's Self Service Repair-programma wordt uitgebreid. Het is dan ook mogelijk om onderdelen aan te vragen voor de iPhone 14-modellen, net als enkele nieuwe MacBooks. Maar een uitbreiding naar Nederland zit er nog steeds niet in.

Sinds april 2022 heeft Apple het Self Service Repair-programma. Daarmee kan je direct bij Apple zelf onderdelen en tools bestellen om bijvoorbeeld de iPhone-batterij te vervangen. Dit programma is ontstaan vanuit regelgeving in diverse landen (Right to Repair) en is een alternatief voor een bezoekje bij een (erkend) reparatiebedrijf of de Apple Store. Vandaag heeft Apple laten weten dat dit programma uitgebreid gaat worden naar meer Apple-apparaten.



Apple’s Self Service Repair voor iPhone 14-serie

Vanaf 21 juni kun je ook onderdelen en handleiding bestellen voor het zelf uitvoeren van reparaties aan de iPhone 14-serie. Het gaat dus om de iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. De iPhone 12- en iPhone 13-serie waren al geschikt. Daarnaast komen er ook meer Mac-modellen bij. De 13-inch MacBook Air M2 en de M2 Pro/Max MacBook Pro zijn vanaf 21 juni ook geschikt om zelf te repareren. De nieuwe 15-inch MacBook Air doet dus nog niet mee.

Ook zijn onderdelen van de True Dept-camera en de oorspeaker beschikbaar voor de iPhone 12- en iPhone 13-modellen. Deze onderdelen waren voorheen nog niet zelf te repareren. Tot slot zijn ook Mac-desktops met M1-chip nu geschikt.

De softwaretools die je daarbij gebruikt, worden ook verbeterd. Deze zogenaamde System Configuration-tools zorgen ervoor dat de reparatie juist afgerond wordt. De iPhone checkt altijd bij een reparatie of er gebruikgemaakt wordt van een origineel Apple-onderdeel en deze tool zorgt ervoor dat dit goed herkend wordt. Ook zorgt de tool ervoor dat de onderdelen goed functioneren. De System Configuration-software wordt na elke reparatie gebruikt, ook door serviceproviders van Apple’s andere reparatieprogramma’s.

Bij het uitvoeren van de checks met de System Configuration-software is het niet meer nodig om contact op te nemen met het Self Service Repair-team, maar voer je een diagnostische test uit volgens de gegeven stappen. Op de iPhone zelf word je door het hele proces geleid.

Nog steeds niet in Nederland

De Self Service Repair-dienst kwam eind 2022 beschikbaar in Europa, maar Nederland zat daar niet bij. Daar is vandaag met de aankondiging geen verandering in gekomen. De dienst blijft daardoor beperkt tot de Verenigde Staten, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Wanneer Nederland aan de beurt is, is niet bekend.