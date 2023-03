Gele iPhone-hoesjes voor je huidige toestel

Er is genoeg keuze als je in voorjaarsstemming wil komen. Je kunt natuurlijk de nieuwe wallpaper instellen op je toestel (hier te downloaden) of een andere lichtgroene of gele achtergrond kiezen. Een hoesje is ook een idee, want daarmee lijkt je iPhone opeens knalgeel zonder dat je een nieuw toestel hoeft aan te schaffen. We hebben een paar frisse opties voor je op een rijtje gezet.



Apple’s gele siliconenhoes

Allereerst kun je natuurlijk kiezen voor Apple’s eigen siliconenhoesjes met MagSafe, die er nu ook in geel zijn. Deze is voor de iPhone 14 (Plus) verkrijgbaar in twee tinten geel: het frisse Kanariegeel en het wat warmere Zonnegloed. Maar ook als je geen fan van geel bent, kun je een paar leuke lentekleuren voor 2023 uitzoeken, zoals Zachtblauw. En de lichtgroene kleur Agavegroen zit ook nog steeds in het assortiment. Dezelfde hoesjes zijn ook verkrijgbaar voor de iPhone 14 Pro en andere modellen uit de 14-serie. Heb je niet de nieuwste iPhone? Geen nood, Apple heeft ook nog gele hoesjes in de tinten Kanariegeel, Zonnebloemgeel, Citroenzeste en Donker citroen voor eerdere modellen. Er is ook Okergeel, maar dat lijkt meer op oranje. Je vindt ze bij andere winkels vaak goedkoper.

LAUT Huex Pastel-hoesjes

Het Europese merk LAUT heeft de serie Huex Pastel, bestaande uit pasteltinten zoals zachtroze, zachtpaars en zachtgeel. Helaas is er voor de recente iPhone-modellen geen gele variant verschenen, maar die is er wel voor bijvoorbeeld de iPhone SE 2020/2022. Er is ook een variant voor de iPhone 12-serie met koordje.

Rhinoshield CrashGuard NX

De Rhinoshield CrashGuard NX is, zoals de naam al aangeeft, extra robuust. Dit is een sterke bumper voor je iPhone die een valbescherming tot 3,5 meter hoogte biedt. Het opstaande randje rondom het scherm voorkomt glasbreuk. Hij is er onder andere voor de iPhone 13-serie, maar ook voor diverse andere modellen. Draadloos opladen lukt gewoon als deze hoes eromheen zit.

iMoshion Lemons

Voor wie een wat vrolijker hoesje zoekt en niet te veel geld wil uitgeven, is er deze iMoshion-case met citroenen. De variant ‘Lemons’ is voor meerdere iPhone-modellen te krijgen en kost iets meer dan een tientje.

Accezz Liquid Silicone Backcover met MagSafe

Zoek je een siliconenhoesje met MagSafe die de helft kost van wat Apple vraagt? Dan is deze Accezz-hoes misschien net wat je zoekt. Lijkt op die van Apple, maar is net iets minder fel van kleur. Gemaakt van speciaal gegoten siliconenmateriaal en met een schokabsorberende werking. Daarnaast voorkomt de microfiber voering krassen op de achterkant je toestel. De MagSafe-functie is ingebouwd, zodat je kunt opladen zonder het hoesje eraf te halen.

Decoded MagSafe-hoesje in geel

Ook bij het Nederlandse merk Decoded zijn gele hoesjes te vinden. Deze zijn in een wat lichtere tint, met bij de modellen voor de iPhone 14-serie nu bijpassende metalen knoppen in dezelfde kleur. Ook de cameraring is nu wat prominenter uitgevoerd. Je kunt deze hoesjes ook voor eerdere iPhone-modellen vinden, maar dan is ‘ie alleen in andere kleuren verkrijgbaar (niet in geel). Er zit MagSafe-support op en een opstaand randje beschermt de cameralenzen en het scherm. Dit is een wat duurder merk, met prijzen van rond de 35 euro.

Tip: fans van geel kunnen ook terecht bij de standaard iPad 2022! Deze is verkrijgbaar in een mooie kleur geel, maar mocht je voor een andere kleur hebben gekozen dan is er ook deze knalgele Folio-hoes!

Wil je meer weten over de voorjaarskleuren 2023 voor iPhone-hoesjes? Dan hebben we een apart artikel daarover. En mocht je toch de gele iPhone 14 willen hebben: hij gaat aanstaande vrijdag in pre-order!